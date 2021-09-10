Появились фотографии из самой дорогой усадьбы под Новосибирском
Продавец самой дорогой усадьбы под Новосибирском опубликовал фотографии интерьеров роскошного дома. За коттедж площадью
Дорогая усадьба располагается в селе Ярково, в 20 километрах от Новосибирска. От соседних садовых участков ее отделяют высокий забор и стена леса. На участке рядом с домом есть еще несколько строений — домик охраны (
— Изюминкой участка является сад, который бережно выращивался в течение 15 лет. Большинство растений в саду эксклюзивны, привезены из разных стран мира, — сообщалось в видеоролике, опубликованном на YouTube в июне. На кадрах мелькают водопады, фонтаны, беседки и множество садовых скульптур.
Золотые павлины, колонны и картины — 10 фото интерьеров
На этот раз к объявлению прикрепили фото изнутри коттеджа — в более раннем объявлении о продаже автор ограничивался лишь снимками сада. Смотрим, как выглядит самый дорогой коттедж из продающихся в Новосибирске и области в настоящее время.
Кто владеет усадьбой за 220 миллионов рублей
По данным сервиса «Контур.Фокус», и усадьба, и участки под ней принадлежат Константину Петровичу Михайленко и Галине Николаевне Михайленко на правах совместной собственности. Права на участки были зарегистрированы в 2012 году, а на усадьбу — в 2018 году.
Новосибирец Константин Петрович Михайленко — это генеральный директор и учредитель «Ярковского промкомбината» с 2014 года. Компания занимается оптовой торговлей металлами в первичных формах. В промкомбинате, по данным «Контур.Фокуса», нет сотрудников, а чистая прибыль на конец 2020 года составила 18 тысяч рублей.
Сведений о Галине Николаевне Михайленко почти нет — она была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель (вид деятельности — сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества), но в 2013 году прекратила свою деятельность.
В 2015 году Константин Петрович Михайленко владел половиной строительной компании «Росстрой», другая половина принадлежала Константину Константиновичу Михайленко, который может являться сыном хозяина роскошного дома. С 2017 года полноправным владельцем «Росстроя» стал Константин Константинович Михайленко.
«Росстрой» неоднократно получал госконтракты (20 контрактов на 502 миллиона рублей) — в основном от муниципальных предприятий Бердска.
Именно «Росстрой» Константина Константиновича Михайленко занимался в 2017–2018 годах выносом коммуникаций для строительства четвертого моста в Новосибирске. Тогда правительство в лице ГКУ «Мост» заключило контракт с «Росстроем» на 338 миллионов рублей, но контракт так и не был исполнен. Как писала «Тайга.инфо», работы велись без разрешения. Но спустя пару лет арбитражный суд постановил, что вины «Росстроя» в срыве сроков нет, поскольку проволочки с документацией были как раз со стороны заказчика работ.
Однако уголовное дело Константина Константиновича Михайленко, владельца «Росстроя», всё же нашло. В том же 2019 году почти сразу после вынесения решения арбитражного суда в отношении Михайленко, а также двух исполняющих обязанности директоров бердского МКУ «Управление капитального строительства» Юрия Бекетова и Алексея Егошина возбудили новое уголовное дело.
— По данным следствия, в 2017–2018 годах генеральный директор ООО «Росстрой» и
В итоге Константин Константинович Михайленко получил условный срок — 4 года, а также требование компенсировать нанесенный Бердску ущерб в размере 5,4 миллиона рублей. Алексей Егошин и Юрий Бекетов тоже отделались условными сроками — 2,5 и 2 года соответственно.
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