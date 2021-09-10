10 сентября пятница
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 6/10
usd 73.13
eur 86.47
Тема дняИщут рабочих на новый завод PepsiCo. Какая з/п?
Все новости
Все новости

Появились фотографии из самой дорогой усадьбы под Новосибирском — взгляните на золотые интерьеры дома за 220 млн

Усадьба в Ярково вместе с 15-летним садом продается с июня

1 789
43Обсудить

Поделиться

Дом площадью почти 800 квадратов роскошен снаружи и изнутри. Он продается вместе с садом уже не первый месяц

Дом площадью почти 800 квадратов роскошен снаружи и изнутри. Он продается вместе с садом уже не первый месяц

Поделиться

Появились фотографии из самой дорогой усадьбы под Новосибирском

Продавец самой дорогой усадьбы под Новосибирском опубликовал фотографии интерьеров роскошного дома. За коттедж площадью 748 кв. м с большим садом, водопадами и бассейнами просят 220 миллионов рублей. Такая же цена была и в июне, когда в базе N1.RU впервые появилась информация о продаже уникального объекта.

Дорогая усадьба располагается в селе Ярково, в 20 километрах от Новосибирска. От соседних садовых участков ее отделяют высокий забор и стена леса. На участке рядом с домом есть еще несколько строений — домик охраны (44 кв. м), баня (40 кв. м), гараж (86 кв. м) и трехэтажный садовый домик, вероятно, для приема гостей (182 кв. м). К участку с постройками примыкает участок (900 кв. м), на котором разбит сад.

— Изюминкой участка является сад, который бережно выращивался в течение 15 лет. Большинство растений в саду эксклюзивны, привезены из разных стран мира, — сообщалось в видеоролике, опубликованном на YouTube в июне. На кадрах мелькают водопады, фонтаны, беседки и множество садовых скульптур.

Золотые павлины, колонны и картины — 10 фото интерьеров

На этот раз к объявлению прикрепили фото изнутри коттеджа — в более раннем объявлении о продаже автор ограничивался лишь снимками сада. Смотрим, как выглядит самый дорогой коттедж из продающихся в Новосибирске и области в настоящее время.

Обстановка в доме самая что ни на есть роскошная

Обстановка в доме самая что ни на есть роскошная

Поделиться

Хватает предметов роскоши

Хватает предметов роскоши

Поделиться

А любимый цвет владельцев усадьбы, очевидно, золотой

А любимый цвет владельцев усадьбы, очевидно, золотой

Поделиться

Подробностей о расположении комнат в особняке автор объявления не сообщает. Но, судя по фото, можно предположить, что в доме есть несколько обеденных зон

Подробностей о расположении комнат в особняке автор объявления не сообщает. Но, судя по фото, можно предположить, что в доме есть несколько обеденных зон

Поделиться

Есть комната для созерцания...

Есть комната для созерцания...

Поделиться

... и активного отдыха (даже в зале с тренажерами и педикюрным креслом висят картины!)

... и активного отдыха (даже в зале с тренажерами и педикюрным креслом висят картины!)

Поделиться

Только взгляните на этот изящный торшер в виде павлина!

Только взгляните на этот изящный торшер в виде павлина!

Поделиться

И снова немного деталей

И снова немного деталей

Поделиться

Сложно охарактеризовать стиль усадьбы, где всё блестит и сияет золотом

Сложно охарактеризовать стиль усадьбы, где всё блестит и сияет золотом

Поделиться

Вероятно, это какая-то особая ультрароскошная классика

Вероятно, это какая-то особая ультрароскошная классика

Поделиться

Кто владеет усадьбой за 220 миллионов рублей

По данным сервиса «Контур.Фокус», и усадьба, и участки под ней принадлежат Константину Петровичу Михайленко и Галине Николаевне Михайленко на правах совместной собственности. Права на участки были зарегистрированы в 2012 году, а на усадьбу — в 2018 году.

Новосибирец Константин Петрович Михайленко — это генеральный директор и учредитель «Ярковского промкомбината» с 2014 года. Компания занимается оптовой торговлей металлами в первичных формах. В промкомбинате, по данным «Контур.Фокуса», нет сотрудников, а чистая прибыль на конец 2020 года составила 18 тысяч рублей.

Сведений о Галине Николаевне Михайленко почти нет — она была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель (вид деятельности — сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества), но в 2013 году прекратила свою деятельность.

В 2015 году Константин Петрович Михайленко владел половиной строительной компании «Росстрой», другая половина принадлежала Константину Константиновичу Михайленко, который может являться сыном хозяина роскошного дома. С 2017 года полноправным владельцем «Росстроя» стал Константин Константинович Михайленко.

«Росстрой» неоднократно получал госконтракты (20 контрактов на 502 миллиона рублей) — в основном от муниципальных предприятий Бердска.

Именно «Росстрой» Константина Константиновича Михайленко занимался в 2017–2018 годах выносом коммуникаций для строительства четвертого моста в Новосибирске. Тогда правительство в лице ГКУ «Мост» заключило контракт с «Росстроем» на 338 миллионов рублей, но контракт так и не был исполнен. Как писала «Тайга.инфо», работы велись без разрешения. Но спустя пару лет арбитражный суд постановил, что вины «Росстроя» в срыве сроков нет, поскольку проволочки с документацией были как раз со стороны заказчика работ.

Однако уголовное дело Константина Константиновича Михайленко, владельца «Росстроя», всё же нашло. В том же 2019 году почти сразу после вынесения решения арбитражного суда в отношении Михайленко, а также двух исполняющих обязанности директоров бердского МКУ «Управление капитального строительства» Юрия Бекетова и Алексея Егошина возбудили новое уголовное дело.

— По данным следствия, в 2017–2018 годах генеральный директор ООО «Росстрой» и 57-летний заместитель директора МКУ «УКС» по созданной преступной схеме похитили более 5 миллионов рублей на разнице в стоимости строительных работ вместе с материалами при строительстве самотечного канализационного коллектора в городе Бердске Новосибирской области, — говорилось тогда в сообщении СК.

СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В итоге Константин Константинович Михайленко получил условный срок — 4 года, а также требование компенсировать нанесенный Бердску ущерб в размере 5,4 миллиона рублей. Алексей Егошин и Юрий Бекетов тоже отделались условными сроками — 2,5 и 2 года соответственно.

Недавно мы рассказывали о том, кто владеет гигантскими особняками с теннисными кортами и вертолетными площадками. Эти владения так огромны, что сразу же бросаются в глаза, стоит только взглянуть на спутниковую карту.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Ярковокоттеджусадьбаэлитная недвижимость
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Интересно посмотреть элитные дома и квартиры Новосибирска? Подпишись на статьи по этой теме и получай их по почте
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...