Появились фотографии из самой дорогой усадьбы под Новосибирском

Продавец самой дорогой усадьбы под Новосибирском опубликовал фотографии интерьеров роскошного дома. За коттедж площадью 748 кв. м с большим садом, водопадами и бассейнами просят 220 миллионов рублей. Такая же цена была и в июне, когда в базе N1.RU впервые появилась информация о продаже уникального объекта.



Дорогая усадьба располагается в селе Ярково, в 20 километрах от Новосибирска. От соседних садовых участков ее отделяют высокий забор и стена леса. На участке рядом с домом есть еще несколько строений — домик охраны ( 44 кв. м) , баня ( 40 кв. м ), гараж ( 86 кв. м ) и трехэтажный садовый домик, вероятно, для приема гостей (182 кв. м). К участку с постройками примыкает участок (900 кв. м), на котором разбит сад.

