В селе под Новосибирском продают усадьбу за 220 миллионов. Там есть гигантский сад и несколько бассейнов

В Новосибирском районе продают огромную усадьбу с парком, которая занимает 1,7 гектара . За элитный объект у села Ярково просят 220 миллионов рублей . Таким образом, сейчас это самая дорогая недвижимость, появившаяся в продаже. Объявление было опубликовано в базе N1 9 июня .



— По-моему, он такой один. Полный ВИП! Есть в нём всё, кроме соседей. Есть возможность под бизнес-проект, площадь и коммуникации позволяют с запасом, — кратко описывает усадьбу продавец.