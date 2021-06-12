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В селе под Новосибирском продают усадьбу за 220 миллионов. Там есть гигантский сад и несколько бассейнов

Пока это самый дорогой объект, выставленный на продажу в городе и области

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Усадьба скрыта надежным забором от глаз соседей-селян

Усадьба скрыта надежным забором от глаз соседей-селян

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Под Новосибирском продают усадьбу за 220 миллионов

В Новосибирском районе продают огромную усадьбу с парком, которая занимает 1,7 гектара. За элитный объект у села Ярково просят 220 миллионов рублей. Таким образом, сейчас это самая дорогая недвижимость, появившаяся в продаже. Объявление было опубликовано в базе N1 9 июня.

— По-моему, он такой один. Полный ВИП! Есть в нём всё, кроме соседей. Есть возможность под бизнес-проект, площадь и коммуникации позволяют с запасом, — кратко описывает усадьбу продавец.

В объявлении о продаже усадьбы говорится о том, что объект занимает <nobr class="_">170 соток</nobr>, в видеоролике, который опубликован на N1, площадь усадьбы называется несколько меньше — <nobr class="_">1,5 га</nobr>

В объявлении о продаже усадьбы говорится о том, что объект занимает 170 соток, в видеоролике, который опубликован на N1, площадь усадьбы называется несколько меньше — 1,5 га

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Это основной дом — 3 этажа, <nobr class="_">800 кв. м.</nobr> Фотографии изнутри продавец не стал размещать, зато выложил много снимков сада

Это основной дом — 3 этажа, 800 кв. м. Фотографии изнутри продавец не стал размещать, зато выложил много снимков сада

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И тут действительно есть на что посмотреть

И тут действительно есть на что посмотреть

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Есть даже собственный водопад

Есть даже собственный водопад

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В видеоролике, который опубликовал продавец, говорится, что на территории усадьбы располагается основной дом высотой 3 этажа (площадь — 800 кв. м), парк, гостевой дом, дом для охраны и персонала, несколько гаражей, беседок, зон барбекю, баня и сауна. Упоминаются также бассейны и водопад.

— Изюминкой участка является сад, который бережно выращивался в течение 15 лет. Большинство растений в саду эксклюзивны, привезены из разных стран мира, — сообщает закадровый голос в ролике.

Один из бассейнов. В ролике говорится, что на территории усадьбы их несколько

Один из бассейнов. В ролике говорится, что на территории усадьбы их несколько

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В центре сада разбит фонтан. Он тоже не единственный

В центре сада разбит фонтан. Он тоже не единственный

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Очевидно, владельцы неравнодушны к искусственным водоемам...

Очевидно, владельцы неравнодушны к искусственным водоемам...

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... и статуям

... и статуям

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В саду хватает беседок и мест отдыха

В саду хватает беседок и мест отдыха

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Чего только стоит эта ротонда!

Чего только стоит эта ротонда!

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Или эта футуристическая композиция

Или эта футуристическая композиция

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Жильцам не стоит волноваться — всю эту красоту скрывает забор и живая изгородь

Жильцам не стоит волноваться — всю эту красоту скрывает забор и живая изгородь

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СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Калькулятор на сайте N1 рассчитал размер платежа для тех, кто решит купить усадьбу в ипотеку — каждый месяц придется выплачивать 1 миллион 652 тысяч рублей. На момент подготовки материала телефоны, указанные в объявлении, не отвечали.

Аналогов этой усадьбе в продаже нет — самый дорогой до появления этого объявления новосибирский коттедж продавался по цене в 180 миллионов рублей. Посмотрите, за что просят такие деньги.

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