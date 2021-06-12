В селе под Новосибирском продают усадьбу за 220 миллионов. Там есть гигантский сад и несколько бассейнов

Под Новосибирском продают усадьбу за
В Новосибирском районе продают огромную усадьбу с парком, которая занимает
— По-моему, он такой один. Полный ВИП! Есть в нём всё, кроме соседей. Есть возможность под бизнес-проект, площадь и коммуникации позволяют с запасом, — кратко описывает усадьбу продавец.
В видеоролике, который опубликовал продавец, говорится, что на территории усадьбы располагается основной дом высотой
— Изюминкой участка является сад, который бережно выращивался в течение
Калькулятор на сайте N1 рассчитал размер платежа для тех, кто решит купить усадьбу в ипотеку — каждый месяц придется выплачивать
Аналогов этой усадьбе в продаже нет — самый дорогой до появления этого объявления новосибирский коттедж продавался по цене в