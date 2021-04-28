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Тема дняОткуда дым в Новосибирске? Несколько версий

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В закрытом поселке Новосибирска выставили на продажу самый дорогой коттедж — смотрим на гигантский дом за 180 млн

Он занимает 1,5 тысячи квадратных метров, и в нем буквально есть всё

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Дом удивляет размерами и ценой. А еще количеством комнат

Дом удивляет размерами и ценой. А еще количеством комнат

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В поселке Новосибирска выставили на продажу самый дорогой особняк

В элитном поселке «Удача» в Заельцовском районе Новосибирска продают огромный коттедж с двумя бассейнами. Пока это самое дорогое жилье, выставленное на продажу, которое можно найти в базе N1. А еще одно из самых больших — за трехэтажный особняк площадью чуть более 1,5 тысячи квадратных метров просят 180 миллионов рублей.

«Добро пожаловать в мир роскоши и богатства», — такими словами начинается описание дома в объявлении. Коттедж располагается на 40 сотках, рядом с ним — два гаража на четыре машины и отдельный домик охраны. Еще на территории разбит собственный пруд с мостиком и построен летний бассейн (еще один есть внутри особняка).

У коттеджа огромная территория

У коттеджа огромная территория

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Есть даже отдельный дом для охраны

Есть даже отдельный дом для охраны

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«В доме с величайшей тщательностью подобраны материалы, мебель, техника и, конечно же, аксессуары, которые создают блистательному интерьеру роскошь, гармонию, энергетику успеха. Респектабельный ар-деко рассчитан на то, чтобы каждую минуту дарить человеку наслаждение жизнью», — пишет продавец жилья.

В особняке три этажа, где на первом размещаются несколько залов, в том числе каминный, кухня-столовая, гостиная с обеденной зоной, гостевая спальня с террасой, гостевая ванная комната, гардеробная и оздоровительный комплекс с сауной, бассейном и террасой.

Стиль особняка продавец характеризует, как «ар-деко» с элементами неоклассики и мотивами модерна

Стиль особняка продавец характеризует, как «ар-деко» с элементами неоклассики и мотивами модерна

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Если верить описанию, в доме только люксовая итальянская мебель&nbsp;

Если верить описанию, в доме только люксовая итальянская мебель 

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Отдельной кухни нет — она плавно перетекает в столовую

Отдельной кухни нет — она плавно перетекает в столовую

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А это — гостиная на первом этаже. По соседству — каминный зал

А это — гостиная на первом этаже. По соседству — каминный зал

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Кухня, ведущая на террасу

Кухня, ведущая на террасу

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Второй этаж автор объявления называет этажом «релакса». Здесь располагаются четыре спальни — у каждой свой балкон, три ванных комнаты и две гардеробные. На мансарде (это третий этаж) есть еще одна комната, которую, видимо, предлагается будущим хозяевам использовать по своему усмотрению.

В доме не меньше пяти спален

В доме не меньше пяти спален

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С некоторыми комнатами совсем сложно разобраться. Вот что это — комната отдыха, зал или очередная спальня?

С некоторыми комнатами совсем сложно разобраться. Вот что это — комната отдыха, зал или очередная спальня?

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Интерьер других совсем аскетичен. По сути, кроме стола для настольного тенниса здесь нет ничего

Интерьер других совсем аскетичен. По сути, кроме стола для настольного тенниса здесь нет ничего

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Зато всё ясно с санузлами. Владельцы предпочитают позолоту

Зато всё ясно с санузлами. Владельцы предпочитают позолоту

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Кстати, она встречается и в холле

Кстати, она встречается и в холле

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В цоколе владельцы коттеджа разместили еще одну ванную комнату и гардеробную, прачечную, комнату домохозяйки, бильярдный зал, а также комнату отдыха и кинозал.

Можно предположить, что это кинозал

Можно предположить, что это кинозал

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Так выглядит комната отдыха с бильярдом и музыкальными инструментами

Так выглядит комната отдыха с бильярдом и музыкальными инструментами

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В доме есть отдельный комплекс с сауной и бассейном — теплым, как называют его владельцы

В доме есть отдельный комплекс с сауной и бассейном — теплым, как называют его владельцы

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Согласно выписке из ЕГРН на роскошную недвижимость, дом был достроен в 2018 году. Его владелец — предприниматель, которому принадлежит доля в охотничьем хозяйстве. Он также зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, его сфера — аренда и управление недвижимостью. В прошлом он был одним из учредителей компании, чья деятельность связана со спортом, и был директором ООО, которое продавало строительные материалы оптом.

СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Напомним, в поселке «Удача» продается еще один дорогой коттедж, правда, чуть меньших размеров — это дом площадью 1200 квадратов и стоимостью 150 млн рублей. Он попал в нашу подборку самого роскошного жилья.

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коттеджпродажа недвижимостиэлитный дом
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