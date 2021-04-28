В закрытом поселке Новосибирска выставили на продажу самый дорогой коттедж — смотрим на гигантский дом за 180 млн

В элитном поселке «Удача» в Заельцовском районе Новосибирска продают огромный коттедж с двумя бассейнами. Пока это самое дорогое жилье, выставленное на продажу, которое можно найти в базе N1. А еще одно из самых больших — за трехэтажный особняк площадью чуть более 1,5 тысячи квадратных метров просят 180 миллионов рублей.



«Добро пожаловать в мир роскоши и богатства», — такими словами начинается описание дома в объявлении. Коттедж располагается на 40 сотках , рядом с ним — два гаража на четыре машины и отдельный домик охраны. Еще на территории разбит собственный пруд с мостиком и построен летний бассейн (еще один есть внутри особняка).

