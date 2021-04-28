В закрытом поселке Новосибирска выставили на продажу самый дорогой коттедж — смотрим на гигантский дом за 180 млн

В поселке Новосибирска выставили на продажу самый дорогой особняк
В элитном поселке «Удача» в Заельцовском районе Новосибирска продают огромный коттедж с двумя бассейнами. Пока это самое дорогое жилье, выставленное на продажу, которое можно найти в базе N1. А еще одно из самых больших — за трехэтажный особняк площадью чуть более
«Добро пожаловать в мир роскоши и богатства», — такими словами начинается описание дома в объявлении. Коттедж располагается на
«В доме с величайшей тщательностью подобраны материалы, мебель, техника и, конечно же, аксессуары, которые создают блистательному интерьеру роскошь, гармонию, энергетику успеха. Респектабельный ар-деко рассчитан на то, чтобы каждую минуту дарить человеку наслаждение жизнью», — пишет продавец жилья.
В особняке три этажа, где на первом размещаются несколько залов, в том числе каминный, кухня-столовая, гостиная с обеденной зоной, гостевая спальня с террасой, гостевая ванная комната, гардеробная и оздоровительный комплекс с сауной, бассейном и террасой.
Второй этаж автор объявления называет этажом «релакса». Здесь располагаются четыре спальни — у каждой свой балкон, три ванных комнаты и две гардеробные. На мансарде (это третий этаж) есть еще одна комната, которую, видимо, предлагается будущим хозяевам использовать по своему усмотрению.
В цоколе владельцы коттеджа разместили еще одну ванную комнату и гардеробную, прачечную, комнату домохозяйки, бильярдный зал, а также комнату отдыха и кинозал.
Согласно выписке из ЕГРН на роскошную недвижимость, дом был достроен в 2018 году. Его владелец — предприниматель, которому принадлежит доля в охотничьем хозяйстве. Он также зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, его сфера — аренда и управление недвижимостью. В прошлом он был одним из учредителей компании, чья деятельность связана со спортом, и был директором ООО, которое продавало строительные материалы оптом.
Напомним, в поселке «Удача» продается еще один дорогой коттедж, правда, чуть меньших размеров — это дом площадью 1200 квадратов и стоимостью