Роскошь на продажу. Вспоминаем самые дорогие квартиры и коттеджи Новосибирска (от 85 млн и больше). Что там внутри?

В Новосибирске составили топ-8 самого дорогого элитного жилья
В 2020 году мы много рассказывали об элитном жилье в Новосибирске. Местами такие квартиры и коттеджи напоминают особняки из голливудских фильмов, однако находятся гораздо ближе — в закрытых коттеджных поселках и роскошных высотках с видом на город. Давайте вспомним самые роскошные варианты, которые фигурировали в наших обзорах.
Первое место — неоклассика в сосновом лесу
Цена — 150 млн рублей
Площадь — 1213 квадратов
Лидером нашего списка оказался коттедж в одном из престижных поселков Новосибирска — в ДНТ «Удача». Поселок закрытый, но опубликованные в объявлении фотографии дома позволяют оценить его роскошь —
Кстати, коттедж по-прежнему продается.
Второе место — пентхаус в Академгородке с видом на море и НГУ
Цена — 135 млн рублей
Площадь — 339 квадратов
Пентхаус, окна которого выходят на все четыре стороны света, появился в продаже в декабре 2019 года. Владельцам элитного двухэтажного жилья авторы объявления обещали лаконичные интерьеры, потрясающие виды (на новый корпус НГУ, лес и Обское море), террасу с лаунж-зоной и дровяной печью, а также множество продуманных деталей (например, в прачечном блоке есть низкая ванна для мытья собаки).
Из особенностей этого варианта — в жутко дорогом пентхаусе еще никто не жил. Сейчас этой квартиры уже нет в продаже — возможно, для нее нашелся взыскательный и платежеспособный покупатель.
Третье место — пятиэтажная резиденция, напоминающая коммерческое здание
Цена — 120 млн рублей
Площадь — 1170 квадратов
То ли дом, то ли медцентр высотой в пять этажей появился в продаже в ноябре 2020 года, хотя будущих владельцев этой странноватой недвижимости искали и раньше. Странноватой, потому что здание скорее напоминает медицинский центр, хотя риелтор поясняла, что сейчас в нем проживает семья (но, впрочем, не исключила возможность использования дома как коммерческого объекта).
В пятиэтажном особняке, обитом сайдингом, есть спортзал, помещение под сауну с бассейном, хаммам, спа-процедуры. Дом располагается по соседству с «Локомотив-Ареной» и нагруженной Ипподромской магистралью.
Объект можно отыскать в базе N1 и сейчас.
Четвертое место — коттедж с зимним садом и бассейном
Цена — 110 млн рублей
Площадь — 1050 квадратов
Коттедж в закрытом поселке «Дубравушка», который продавец называет «экологически чистым», попал в нашу подборку домов-гигантов. Фотографии, может быть, не поражают воображение, но дом точно удивляет размерами — четыре этажа (с цоколем), две террасы, три балкона, четыре спальни и, конечно же, бассейн. Еще в коттедже имеются бильярдная, зимний сад и гараж на четыре авто.
Для дома всё еще ищут покупателей (цена не изменилась).
Пятое место — одноэтажный домик с необычными интерьерами
Цена — 92 млн рублей
Площадь — 245 квадратов
Фешенебельный деревянный дом выделяется не только ценой, но и довольно скромными для такого типа недвижимости габаритами — 245 квадратов и всего один этаж. Владельцы коттеджа предпочли классике минимализм (что тоже довольно необычно для этой подборки) и построили дом-мечту в лесу, в закрытом поселке «Обские зори». В доме три спальни, большая кухня-столовая, сауна и терраса. Над участком, как говорится в объявлении, поработал ландшафтный дизайнер.
Вариант всё еще можно найти в базе N1, правда, он уже успел подорожать — с 92 до
Шестое место — пентхаус во французском стиле на Академика Коптюга
Цена — 87 млн рублей
Площадь — 350 квадратов
Автор объявления обещал будущим владельцам этого пентхауса «жизнь выше облаков» на
Квартира продавалась с августа 2019 года, тогда она стоила
Седьмое место — загородный дом в Мочище с крытым бассейном и камином
Цена — 85 млн рублей
Площадь — более 200 квадратов
Роскошный дом «за сравнительно небольшие деньги» (так писал автор объявления) появился в продаже в конце 2019 года. На март прошлого года коттедж всё еще можно было купить — будущим хозяевам предлагали два этажа элитной недвижимости с крытым бассейном и встроенным камином. Дом еще удивлял монохромными интерьерами и довольно лаконичной обстановкой.
Сейчас вариант исчез из базы (перед этим он сбросил в цене — с 90 до
Восьмое место — «чистая классика» в центре города
Цена — 85 млн рублей
Площадь — 272 квадрата
Последний роскошный вариант нашего обзора продавали в ЖК «Солярис» начиная с августа 2019 года. В солидной пятикомнатной квартире, которую продавец характеризовал как «чистая классика», особенно привлекали внимание просторная гостиная с тяжелыми портьерами и рабочий кабинет — в нем помимо громоздкой мебели нашлась настоящая медвежья шкура.
Этого жилья уже нет в продаже, а самые дорогие варианты квартир, продающихся в этом доме, стоят сейчас примерно в четыре раза дешевле, чем этот вариант.