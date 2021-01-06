Роскошь на продажу. Вспоминаем самые дорогие квартиры и коттеджи Новосибирска (от 85 млн и больше). Что там внутри?

Пентхаус, окна которого выходят на все четыре стороны света, появился в продаже в декабре 2019 года. Владельцам элитного двухэтажного жилья авторы объявления обещали лаконичные интерьеры, потрясающие виды (на новый корпус НГУ, лес и Обское море), террасу с лаунж-зоной и дровяной печью, а также множество продуманных деталей (например, в прачечном блоке есть низкая ванна для мытья собаки).



Из особенностей этого варианта — в жутко дорогом пентхаусе еще никто не жил. Сейчас этой квартиры уже нет в продаже — возможно, для нее нашелся взыскательный и платежеспособный покупатель.



Третье место — пятиэтажная резиденция, напоминающая коммерческое здание



Цена — 120 млн рублей



Площадь — 1170 квадратов