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Тема дняСамые дорогие квартиры Новосибирска

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Роскошь на продажу. Вспоминаем самые дорогие квартиры и коттеджи Новосибирска (от 85 млн и больше). Что там внутри?

Гигантские усадьбы, роскошные пентхаусы и квартиры, о которых мечтает каждый, но могут позволить лишь единицы

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Некоторые варианты из этого обзора располагаются подальше от людских глаз — в закрытых коттеджных поселках. Причем, как правило, в Заельцовском районе

Некоторые варианты из этого обзора располагаются подальше от людских глаз — в закрытых коттеджных поселках. Причем, как правило, в Заельцовском районе

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В Новосибирске составили топ-8 самого дорогого элитного жилья

В 2020 году мы много рассказывали об элитном жилье в Новосибирске. Местами такие квартиры и коттеджи напоминают особняки из голливудских фильмов, однако находятся гораздо ближе — в закрытых коттеджных поселках и роскошных высотках с видом на город. Давайте вспомним самые роскошные варианты, которые фигурировали в наших обзорах.

Первое место — неоклассика в сосновом лесу

Цена — 150 млн рублей

Площадь — 1213 квадратов

Самый дорогой и просторный вариант выглядит вот так

Самый дорогой и просторный вариант выглядит вот так

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А располагается в одном из элитнейших поселков Новосибирска — «Удача»

А располагается в одном из элитнейших поселков Новосибирска — «Удача»

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Внутри, как и полагается, роскошно и просторно

Внутри, как и полагается, роскошно и просторно

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Есть место для работы...

Есть место для работы...

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...и для развлечений

...и для развлечений

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Лидером нашего списка оказался коттедж в одном из престижных поселков Новосибирска — в ДНТ «Удача». Поселок закрытый, но опубликованные в объявлении фотографии дома позволяют оценить его роскошь — 3 этажа, 18-метровый бассейн, SPA-зона, пять спален (и это только на втором этаже), выход на крышу и автопарк на 6 авто. Чтобы персонал (а для ухода за гигантской усадьбой и участком обязательно понадобятся работники) не мешал размеренной жизни хозяев, в коттедже для них оборудован отдельный вход.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Кстати, коттедж по-прежнему продается.

Второе место — пентхаус в Академгородке с видом на море и НГУ

Цена — 135 млн рублей

Площадь — 339 квадратов

А в этой академовской многоэтажке располагается второй номер нашего списка

А в этой академовской многоэтажке располагается второй номер нашего списка

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Пентхаус уже не продается, зато сохранились несколько фотографий его интерьеров

Пентхаус уже не продается, зато сохранились несколько фотографий его интерьеров

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Так лаконично выглядела ванная

Так лаконично выглядела ванная

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Пентхаус, окна которого выходят на все четыре стороны света, появился в продаже в декабре 2019 года. Владельцам элитного двухэтажного жилья авторы объявления обещали лаконичные интерьеры, потрясающие виды (на новый корпус НГУ, лес и Обское море), террасу с лаунж-зоной и дровяной печью, а также множество продуманных деталей (например, в прачечном блоке есть низкая ванна для мытья собаки).

Из особенностей этого варианта — в жутко дорогом пентхаусе еще никто не жил. Сейчас этой квартиры уже нет в продаже — возможно, для нее нашелся взыскательный и платежеспособный покупатель.

Третье место — пятиэтажная резиденция, напоминающая коммерческое здание

Цена — 120 млн рублей

Площадь — 1170 квадратов

Невероятно, но факт — это здание является жилым. Хотя использовать его при необходимости можно как коммерческий объект (так, по крайней мере, говорит риелтор)

Невероятно, но факт — это здание является жилым. Хотя использовать его при необходимости можно как коммерческий объект (так, по крайней мере, говорит риелтор)

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Вид изнутри

Вид изнутри

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Один из холлов

Один из холлов

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То ли дом, то ли медцентр высотой в пять этажей появился в продаже в ноябре 2020 года, хотя будущих владельцев этой странноватой недвижимости искали и раньше. Странноватой, потому что здание скорее напоминает медицинский центр, хотя риелтор поясняла, что сейчас в нем проживает семья (но, впрочем, не исключила возможность использования дома как коммерческого объекта).

В пятиэтажном особняке, обитом сайдингом, есть спортзал, помещение под сауну с бассейном, хаммам, спа-процедуры. Дом располагается по соседству с «Локомотив-Ареной» и нагруженной Ипподромской магистралью.

Объект можно отыскать в базе N1 и сейчас.

Четвертое место — коттедж с зимним садом и бассейном

Цена — 110 млн рублей

Площадь — 1050 квадратов

Фотографий самого особняка нет, зато есть кадр с террасы — здесь установлена дровяная печь

Фотографий самого особняка нет, зато есть кадр с террасы — здесь установлена дровяная печь

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Кухня-столовая, судя по всему, оборудована камином

Кухня-столовая, судя по всему, оборудована камином

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Один из санузлов

Один из санузлов

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Коттедж в закрытом поселке «Дубравушка», который продавец называет «экологически чистым», попал в нашу подборку домов-гигантов. Фотографии, может быть, не поражают воображение, но дом точно удивляет размерами — четыре этажа (с цоколем), две террасы, три балкона, четыре спальни и, конечно же, бассейн. Еще в коттедже имеются бильярдная, зимний сад и гараж на четыре авто.

Для дома всё еще ищут покупателей (цена не изменилась).

Пятое место — одноэтажный домик с необычными интерьерами

Цена — 92 млн рублей

Площадь — 245 квадратов

За этот одноэтажный деревянный дом просят <nobr class="_">92 миллиона</nobr> рублей

За этот одноэтажный деревянный дом просят 92 миллиона рублей

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Внутри много дерева (обратите внимание на журнальный столик)

Внутри много дерева (обратите внимание на журнальный столик)

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Так выглядит мастер-спальня

Так выглядит мастер-спальня

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А это терраса с видом на сосны

А это терраса с видом на сосны

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Фешенебельный деревянный дом выделяется не только ценой, но и довольно скромными для такого типа недвижимости габаритами — 245 квадратов и всего один этаж. Владельцы коттеджа предпочли классике минимализм (что тоже довольно необычно для этой подборки) и построили дом-мечту в лесу, в закрытом поселке «Обские зори». В доме три спальни, большая кухня-столовая, сауна и терраса. Над участком, как говорится в объявлении, поработал ландшафтный дизайнер.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Вариант всё еще можно найти в базе N1, правда, он уже успел подорожать — с 92 до 93 миллионов рублей.

Шестое место — пентхаус во французском стиле на Академика Коптюга

Цена — 87 млн рублей

Площадь — 350 квадратов

Теплая терраса с видом на Академгородок

Теплая терраса с видом на Академгородок

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Столовая-гостиная с камином

Столовая-гостиная с камином

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Автор объявления обещал будущим владельцам этого пентхауса «жизнь выше облаков» на 15-м этаже высотки с видом на академовский лес. В пятикомнатной квартире панорамные окна, собственная терраса и легкие, ненавязчивые интерьеры, выполненные, по словам продавца, во французском стиле.

Квартира продавалась с августа 2019 года, тогда она стоила 87 миллионов рублей. В сентябре продавец снизил цену до 75 миллионов. В настоящий момент объявление находится в архиве.

Седьмое место — загородный дом в Мочище с крытым бассейном и камином

Цена — 85 млн рублей

Площадь — более 200 квадратов

В коттедже много света и пространства (но обращает на себя внимание, конечно, камин)

В коттедже много света и пространства (но обращает на себя внимание, конечно, камин)

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Для интерьера владельцы особняка предпочли белые и черные цвета

Для интерьера владельцы особняка предпочли белые и черные цвета

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Не обошлось и без бассейна

Не обошлось и без бассейна

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Роскошный дом «за сравнительно небольшие деньги» (так писал автор объявления) появился в продаже в конце 2019 года. На март прошлого года коттедж всё еще можно было купить — будущим хозяевам предлагали два этажа элитной недвижимости с крытым бассейном и встроенным камином. Дом еще удивлял монохромными интерьерами и довольно лаконичной обстановкой.

Сейчас вариант исчез из базы (перед этим он сбросил в цене — с 90 до 85 миллионов).

Восьмое место — «чистая классика» в центре города

Цена — 85 млн рублей

Площадь — 272 квадрата

Пятикомнатную квартиру в центре Новосибирска ее владельцы оформили в классическом стиле

Пятикомнатную квартиру в центре Новосибирска ее владельцы оформили в классическом стиле

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Выдержанная обстановка рабочего кабинета

Выдержанная обстановка рабочего кабинета

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Последний роскошный вариант нашего обзора продавали в ЖК «Солярис» начиная с августа 2019 года. В солидной пятикомнатной квартире, которую продавец характеризовал как «чистая классика», особенно привлекали внимание просторная гостиная с тяжелыми портьерами и рабочий кабинет — в нем помимо громоздкой мебели нашлась настоящая медвежья шкура.

СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Этого жилья уже нет в продаже, а самые дорогие варианты квартир, продающихся в этом доме, стоят сейчас примерно в четыре раза дешевле, чем этот вариант.

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квартирыкоттеджиэлитная недвижимость
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