Роскошь с высоты. Кто живет в гигантских домах Новосибирска — эти шикарные особняки видно даже со спутниковой карты

Гигантские коттеджи Новосибирска показали с высоты
Владельцы элитной недвижимости не любят оказываться на виду, поэтому выбирают места подальше от многолюдного и шумного центра Новосибирска. В такие закрытые коттеджные поселки нелегко попасть: шлагбаумы, пропускные пункты, а нередко и вооруженные охранники. Но роскошные поместья легко увидеть с высоты, настолько величественно и масштабно они выглядят. Мы рассмотрели спутниковые карты и узнали, кто владеет гигантскими особняками с теннисными кортами, собственными причалами, гаражами для яхт и даже вертолетной площадкой.
Коттедж в глуши рядом с теннисным кортом
За коттеджным поселком «Европейский» в окружении сосен расположился особняк бывшего прокурора Заельцовского района Игнатия Сенчука, который возглавлял ведомство с 1991 по 2008 годы. Построен домик в удачном месте: рядом нет шумных соседей, только теннисный корт, бассейн и гараж для яхт и лодок.
Самому экс-прокурору принадлежит участок с домом площадью почти 1,4 тысячи квадратов. Жилье не зарегистрировано как объект капитального строительства, поэтому сведений о нём нет. Владеет землей бывший прокурор с 2016 года. Участок по соседству (там, где есть бассейн) площадью почти 3 тысячи квадратов тоже когда-то принадлежал Игнатию Сенчуку, а с апреля этого года им владеет Евгения Сенчук. Участок с теннисным кортом буквально примыкает к участку Сенчуков, правда, владелец у него другой.
Недалеко от дома Игнатия Сенчука расположен пирс с яхтами, а также лодочная станция (почти 500 квадратов). Этим участком площадью более 5 тысяч квадратов владеют отец и сын Николай и Михаил Дровосековы. У Николая есть своя компания по ремонту автомобилей Volvo, которая вот уже несколько лет получает госконтракты от судебного департамента и даже от управления специальной связи и информации ФСО в Сибирском федеральном округе. А Михаил Дровосеков является одним из учредителей стоматологической клиники Recomendent.
Особняки с пирсом и причалом, а также лодочная станция на двоих
Переносимся в другое уединенное место, в район улицы 91-й перекат — рядом Заельцовский бор, река Обь и небольшая заводь, где пришвартованы катера. Именно здесь располагается жилье руководителя строительной компании ГК «Дискус» Алексея Джулая и бывшего полпреда в Сибири Анатолия Квашнина.
Алексей Джулай известен застройкой Плющихинского и Просторного жилмассивов, многоэтажки в которых постоянно критикуют и называют «панельным гетто». В марте этого года мэрия подала иск к «Дискусу» на 3 миллиона рублей, потребовав взыскать задолженность за аренду участка. Застройщик выдвинул встречный иск к мэрии на сумму побольше — компания просит взыскать 300 миллионов рублей за неосновательное обогащение из-за построенной ей дороги.
Анатолий Квашнин был генералом армии РФ (1997 год) и первым заместителем министра обороны РФ (1997–2004 годы). А с 2004 по 2010 годы работал полпредом в Сибири. В Новосибирске он и обосновался с супругой.
Во время своего полпредства, на съезде строителей в 2007 году, Анатолий Квашнин высказался на тему родовых поместий для россиян в Сибири, которые, по его мнению, необходимо развивать, чтобы избежать перенаселенности городов.
— Многие люди хотели бы жить в индивидуальном жилье. Достойное жилье держит человека на одном месте. В Сибири необходимо закладывать основы родовых поместий, которые скрепляли бы отношения в семье, — цитирует политика ИА «Банкфакс».
Джулай и Квашнин владеют большими земельными участками, на которых расположены почти одинаковые дома (не зарегистрированы как объекты капстроительства). Разделяет участки еще один участок площадью 2,5 тысячи квадратов, который относится к общему имуществу ДНТ «Природа». Его кадастровая стоимость — 1 рубль. На участке располагается еще одно строение — вероятно, гараж для лодок. К нему вымощены дорожки как со стороны Джулая, так и со стороны Квашнина: строение эксплуатируют они оба.
Гигантское поместье с выходом к воде
Если подняться выше, к Дачному шоссе, то здесь, на побережье Оби, бросается в глаза другой гигантский участок. Эти 4,6 тысячи квадратов (кадастровая стоимость — 1,1 миллиона рублей) принадлежат Александру Кравченко (генеральный директор «Сибирской контрактной корпорации», которая занимается производством хлеба) с 2009 года. Участок находится в ипотеке, а также в аренде — арендует землю у Кравченко Дмитрий Терешков, муж вице-мэра Новосибирска и главы департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анны Терешковой.
Дмитрий Терешков — президент и участник нескольких фондов: Фонда региональных проектов, благотворительного фонда «Живи» и Фонда современного искусства. Его бизнес также связан с хлебом — он гендиректор и акционер АО «Сибирская хлебная корпорация», акционер АО «Хлебообъединение "Восход"» и президент «Сибирского зернового союза».
На участке, который взял в аренду Дмитрий Терешков, расположены огромный особняк (не зарегистрирован как ОКС), открытый бассейн, сад, несколько построек, а также имеется собственный выход к воде.
2,2 тысячи квадратных метров и вертолетная площадка
В закрытом коттеджном поселке «Удача», где зимой этого года продавался гигантский особняк площадью 1,5 тысячи квадратов за 180 миллионов рублей, у депутата Заксобрания Ирины Диденко есть свой коттедж. И он гораздо больше продающегося — его площадь 2,2 тысячи квадратов. Кадастровая стоимость дома депутата — 84,9 миллиона рублей. Сведения о нём были нанесены на кадастровую карту совсем недавно, 25 августа. Располагается дом на участке площадью 3,9 тысячи квадратов, его собственник — Ирина Диденко.
Еще буквально год назад Ирина Диденко, по наблюдениям корреспондента НГС, владела недостроенным домом площадью примерно 600 квадратов, в этом году дом окончательно завершен. Особняк в три этажа (четвертый — подземный) в окружении сосен имеет свою фишку — на крыше есть своя вертолетная площадка.
Напомним, Ирина Диденко является чемпионкой России и Европы по вертолетному спорту. Ее супруг Игорь Диденко — успешный бизнесмен, владелец ООО «Гофротара». О его бизнесе и доходах мы подробно рассказывали здесь.
Замок в Кудряшовском лесу, связанный с семьей экс-губернатора
В начале 2019 года мы рассказывали о настоящем замке в Кудряшах, который продавали за 135 миллионов рублей. Дом площадью 700 квадратов располагается в бору, рядом — панельная девятиэтажка, жители которой могут ежедневно наблюдать величественное строение по соседству, пусть и слегка скрытое высокими соснами.
— Согласно выписке из ЕГРН, с июля 2018 года участок принадлежит Андрею Мелехину. На участке разрешена не только жилая застройка, но и размещение базы отдыха. По данным системы проверки контрагентов «Контур.Фокус», Андрей Мелехин является учредителем и руководителем компании «Ростр-инвест» — она занимается арендой и управлением недвижимостью. Вместе с Мелехиным учредителем значится и Наталья Юрченко — жена Василия Юрченко, экс-губернатора, — писал тогда корреспондент НГС Кирилл Шматков.
Как оказалось, рядом с замком (кадастровая стоимость — 6,5 миллиона рублей) есть еще один элитный коттедж — трехэтажный дом площадью 1,1 тысячи квадратов. Его кадастровая стоимость — 21 миллион рублей. На участке также расположен двухэтажный
Владелец этого особняка — Сергей Мазурик, партнер по бизнесу Натальи Юрченко и Андрея Мелехина (хозяин замка по соседству). Все перечисленные люди владеют долями в компании «Ростр-инвест». На конец 2020 года компания убыточна.
В начале августа стало известно, что министр цифрового развития НСО Анатолий Дюбанов покидает свой пост. Мы вспомнили, как сложилась карьера министра в Новосибирской области, какими скандалами запомнилась, а также показали его шикарное поместье.