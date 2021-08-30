Роскошь с высоты. Кто живет в гигантских домах Новосибирска — эти шикарные особняки видно даже со спутниковой карты

Коттедж в глуши рядом с теннисным кортом

За коттеджным поселком «Европейский» в окружении сосен расположился особняк бывшего прокурора Заельцовского района Игнатия Сенчука, который возглавлял ведомство с 1991 по 2008 годы. Построен домик в удачном месте: рядом нет шумных соседей, только теннисный корт, бассейн и гараж для яхт и лодок.



Самому экс-прокурору принадлежит участок с домом площадью почти 1,4 тысячи квадратов. Жилье не зарегистрировано как объект капитального строительства, поэтому сведений о нём нет. Владеет землей бывший прокурор с 2016 года. Участок по соседству (там, где есть бассейн) площадью почти 3 тысячи квадратов тоже когда-то принадлежал Игнатию Сенчуку, а с апреля этого года им владеет Евгения Сенчук. Участок с теннисным кортом буквально примыкает к участку Сенчуков, правда, владелец у него другой.