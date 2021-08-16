Салоны медтехники, скандальный рынок и микрозаймы. Чем владеют и как зарабатывают жены и мужья депутатов Новосибирска

Доходы в депутатских семьях — не тайна, эти сведения публикуются ежегодно в ходе декларационной кампании. И нередко заработок супругов депутатов оказывается гораздо выше того, что зарабатывают сами народные избранники. Корреспондент НГС взглянула на декларации депутатов Совета депутатов Новосибирска и Заксобрания Новосибирской области, где обнаружила внушительные доходы их супругов — разбираемся, на чем они сделали свое состояние (не обошлось без скандалов).
Супруга Игоря Кудина,
депутата Совета депутатов.
Его доход в 2020 году — 21,1 млн рублей, ее — 22,9
Любовь Кудина занимается бизнесом с 2012 года, она была учредителем компании «Агросиб-Н», которая специализировалась на выращивании овощей. В 2017 году предприятие обанкротилось.
Другие ее проекты гораздо более успешны и связаны не с агрономией, а с медициной. Например, Любови Кудиной с 2015 года принадлежит сеть из 17 салонов «Медтехника для дома». Выручка компании по итогам 2020 года составила 219 млн рублей, чистая прибыль — чуть больше 12 млн. С 2016 года жене депутата принадлежит компания, специализирующаяся на поверке медицинского оборудования, — «Медтехстандарт» (выручка — 42 млн, чистая прибыль — 16 млн). За последние 12 месяцев компания заключила 82 контракта на общую сумму 28 млн рублей, последними заказчиками были больница
У Любови Кудиной есть еще два действующих бизнеса — компания по обслуживанию медоборудования «МТ Профи» (выручка — 26 млн, чистая прибыль — 2,4 млн) и теплоэнергетическая компания «ТЭРС» (выручка — 71,8 млн, прибыль — 934 тыс.). Они тоже участвовали в борьбе за госконтракты и весьма успешно: в 2021 году у «МТ Профи» — 29 заключенных контрактов на 4,5 млн рублей, а у «ТЭРС» — 3 контракта на общую сумму 359 тыс. рублей.
Еще Любовь Кудина — индивидуальный предприниматель с регистрацией в дачном поселке Мочище, она специализируется на продаже и покупке собственного недвижимого имущества.
Супруга Александра Тарасова,
депутата Совета депутатов.
У него — 685 тыс. рублей, у нее — 16 млн
У Марии Тарасовой есть ИП (управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе), а также 8 действующих бизнесов, в которых она имеет доли. Большая часть из этих компаний занимаются недвижимостью или продажей бытовых товаров. Она есть в списке участников ООО «Новая лизинговая компания», которое возглавляет ее отец Александр Осадчий. В совет директоров «НЛК» входит ее именитый муж-депутат. Компания занимает 9-этажный бизнес-центр НЛК на Станционной и показала в 2020 году чистую прибыль в размере 26,9 млн рублей (выручка — почти 450 млн рублей).
«НЛК» известна как оператор частного индустриального парка «Новосиб», который разместился на 40 га обанкротившегося в 90-е годы завода низковольтной аппаратуры. В 2018 году «НЛК» как оператор промпарка совместно с заводами «Сибсельмаш», «Луч» и «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» обсуждали возможность создания промышленного мегапарка «Комбинат 179». Детали проекта не сообщались, единственная известная деталь — проект, как писал infopro54, должен был курировать экс-губернатор Василий Юрченко. В настоящее время никакой информации о мегапарке нет.
Мария Тарасова имеет долю в 6,79% в микрофинансовой организации «Капитал Сибирь Финанс». Одним из ее партнеров по бизнесу с такой же долей является бывший заместитель председателя правительства Республики Тыва и полномочный представитель Республики Тыва в Москве Александр Пак. «Капитал Сибирь Финанс» предлагает микрозаймы и, по данным сайта компании, действует под брендом «ДоброДеньги». Компания расположена в бизнес-центре «НЛК» на Станционной, чистая прибыль в 2020 году составила 4 млрд рублей.
Единственная компания, которой Мария Тарасова владеет полностью (доля — 100%) — это ООО «Альянс-Строй» (аренда и управление недвижимостью). Правда, у организации отрицательные показатели: чистый убыток в 2020 году составил 2 тыс. рублей. Когда-то супруга депутата Тарасова вела бизнес совместно с другим депутатом Горсовета Степаном Сафонкиным, но в 2018-м тот продал свою долю.
Супруга Евгения Яковенко,
депутата Совета депутатов, зампредседателя Совета депутатов.
У него — 2,7 млн рублей, у нее — 3,4 млн
Наталия Яковенко ведет деятельность как индивидуальный предприниматель с 2018 года (покупка и продажа собственного недвижимого имущества). С 2018 года она также состоит в учредителях ДНТ «Ветеран Афганистана», выручка которого в 2020 году составила 268 тыс. рублей.
Располагается ДНТ недалеко от поселка Озерный. Несколько лет назад правление ДНТ приняло решение изменить название товарищества на более благозвучное — так «Ветеран Афганистана» стал микрорайоном «Уютный».
— Он расположен по Краснояровскому шоссе, в одном из самых престижных мест нашего города — на границе Заельцовского района г. Новосибирска и Мочищенского района Новосибирской области. Общая площадь микрорайона «Уютный» — 33 га. Это живописное и удобное место находится всего в 10 км от пл. Калинина и подходит под строительство домов для постоянного проживания, — сообщается на сайте компании «Земляне», занимающейся продажей участков и таунхасов в «Уютном».
Стоимость участков в этом микрорайоне начинается от 230 тыс. рублей за сотку.
Супруга Алексея Андреева,
депутата Законодательного собрания, зампредседателя комитета по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.
У него — 2,7 млн рублей, у нее — 79,8 млн
Мария Шлосберг занимается в основном недвижимостью и строительством. У нее 9 действующих компаний (в том числе ИП) и несколько уже ликвидированных. Имя жены депутата связывают с некоторыми громкими скандалами. Как писала Тайга.инфо, Марии Шлосберг принадлежит крупнейший рынок с торговыми павильонами на Гидромонтажной.
— Часть зданий рынка на Гидромонтажной под названием «ГэсМаркет» признали самовольными постройками. Объекты принадлежали самой Марии Шлосберг. Суд обязал снести рыночные павильоны за ее счет. По данным сервиса «2ГИС», в зданиях больше десяти арендаторов.
24 декабря Арбитражный суд Западно-Сибирского округа окончательно постановил правоту мэрии в споре со Шлосберг. Ее кассационная жалоба отклонена.
Сразу после этого она предложила перезонировать землю под этим рынком.
Еще один скандал был связан с ООО «Лес», руководителем которого является Мария Шлосберг вместе с Ириной Васильевой и Константином Соломичёвым (он же — партнер другой жены депутата, Наталии Яковенко, по ДНТ «Ветеран Афганистана»).
По данным Тайга.инфо, компания Марии Шлосберг купила земельный участок площадью 4,5 га в Заельцовском бору на Дачном шоссе у ООО «Росагроторг», поделила его на три участка и затем перепродала их ООО «Тренинг и Консалтинг» для строительства домов отдыха и гостиниц. При этом участок изначально выдавался «Росагроторгу» в аренду, но компания сумела переоформить его в собственность.
Руководитель «Росагроторга» Вадим Дейн получил условный срок, участки были возвращены в мэрию.
— Решение по уголовному делу бизнесмена легло в основу иска мэрии к нынешним владельцам земли. «Ответчики в отзывах на исковое заявление указали, что они являются добросовестными приобретателями, — говорится в материалах. — О том, что имущество получено ООО «Росагроторг» преступным путем, им не было известно. Просили отказать в иске», — писало издание.
Сведений о выручке ООО «Лес» за 2020 год нет, но есть данные о балансе — 8 млн рублей. В «Контур.Фокусе» также есть пометка о том, что кредитор Андрей Пак (руководитель 11 компаний, связанных с недвижимостью) намерен обратиться в суд с требованием признать это ООО банкротом.
Почти все компании Марии Шлосберг нельзя назвать прибыльными — где-то есть сведения об убытках, где-то — о нулевой прибыли. Единственная компания с положительной динамикой — ООО «Меркурий», которое в 2020 году показало 127 тыс. рублей чистой прибыли.
Супруга Дениса Субботина,
депутата Заксобрания, члена комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям.
У него — 2,1 млн рублей, у нее — 3,7 млн
Юлия Субботина вот уже больше 10 лет занимается сельским хозяйством, ее имя — в числе учредителей АО «Голубинское», которое специализируется на выращивании зерновых культур и находится в Краснозерском районе.
Второй учредитель АО «Голубинское» — ОАО «Половинновский элеватор», в котором когда-то работал сам Денис Субботин. В «Контур.Фокусе» есть сведения о том, что до 2012 года Денис Субботин был акционером этого предприятия.
Супруг Ирины Диденко,
депутата Заксобрания, зампредседателя комитета по экологии.
У нее — 2,1 млн рублей, у него — 56,5 млн
Игорь Диденко руководит шестью предприятиями, а также имеет доли в еще четырех. Он генеральный директор «Новосибирского Картонно-Бумажного Комбината» с чистой прибылью в 98,7 млн рублей (за 2020 год). В июле комбинат совершил крупную сделку — приобрел за 185 млн рублей имущественный комплекс нефтебазы «Красный Яр».
Вместе с супругой он является учредителем ООО «ГофроМастер» (чистая прибыль — 15,1 млн рублей), которое производит картон и бумажную тару. На счету у компании — 31 заключенный контракт на общую сумму 130 млн рублей (в 2021 году — один контракт). В заказчиках у «ГофроМастера» — ПАО «Сбербанк России», ФГУП «Почта России», Кассационный Военный суд.
Игорь Диденко руководит и двумя фондами: он президент в региональной Общественной организации «Федерация Спорта Лиц с Поражением Опорно-Двигательного Аппарата Новосибирской Области» и один из учредителей Фонда региональных проектов. Вместе с ним в списке учредителей также значится Александр Манцуров (бывший депутат Заксобрания, глава холдинга «Сибирский Гигант») и Александр Бойко (владелец холдинга TS Group — группа компаний «Трансервис»).
В списке обеспеченных жен депутатов могла оказаться супруга депутата Горсовета Александра Савельева. По данным декларации за 2020 год, она заработала 28,9 млн рублей, в то время как ее супруг — 9,2 млн рублей. Однако сведений о ее предпринимательской деятельности в «Контур.Фокусе» обнаружить не удалось. Напомним, ее супруг, кроме депутатской деятельности, является руководителем трех компаний и участником еще 11 (некоторые из них уже прекратили свою деятельность). Самые крупные из них — торговая компания «ВИРА», которой Александр Савельев руководит (чистая прибыль — 8,7 млн рублей), и строительная компания «Вира-Строй» (чистая прибыль — 164,3 млн рублей). В числе участников и учредителей этих компаний — родственники Александра Савельева, Денис Карелин (сын Александра Карелина) и еще один депутат Заксобрания — Александр Аксёненко.
Что еще почитать про доходы депутатов?
В мае этого годы мы рассказывали о пятерке богатейших депутатов из Заксобрания региона. На первом месте — Павел Кива с рекордным заработком в 1,49 млрд рублей.
А это — пятерка богатейших депутатов Горсовета. Их доходы куда скромнее доходов Павла Кивы, на первом месте — депутат и директор по развитию ГК «КПД-Газстрой» Кирилл Покровский с заработком в 35,5 млн рублей.
А вот как выглядит семерка самых обеспеченных жен депутатов Заксобрания (в декларациях есть даже квартира в Испании).