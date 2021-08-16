Салоны медтехники, скандальный рынок и микрозаймы. Чем владеют и как зарабатывают жены и мужья депутатов Новосибирска

Еще один скандал был связан с ООО «Лес», руководителем которого является Мария Шлосберг вместе с Ириной Васильевой и Константином Соломичёвым (он же — партнер другой жены депутата, Наталии Яковенко, по ДНТ «Ветеран Афганистана»).



По данным Тайга.инфо, компания Марии Шлосберг купила земельный участок площадью 4,5 га в Заельцовском бору на Дачном шоссе у ООО «Росагроторг», поделила его на три участка и затем перепродала их ООО «Тренинг и Консалтинг» для строительства домов отдыха и гостиниц. При этом участок изначально выдавался «Росагроторгу» в аренду, но компания сумела переоформить его в собственность.



Руководитель «Росагроторга» Вадим Дейн получил условный срок, участки были возвращены в мэрию.



— Решение по уголовному делу бизнесмена легло в основу иска мэрии к нынешним владельцам земли. «Ответчики в отзывах на исковое заявление указали, что они являются добросовестными приобретателями, — говорится в материалах. — О том, что имущество получено ООО «Росагроторг» преступным путем, им не было известно. Просили отказать в иске», — писало издание.



Сведений о выручке ООО «Лес» за 2020 год нет, но есть данные о балансе — 8 млн рублей. В «Контур.Фокусе» также есть пометка о том, что кредитор Андрей Пак (руководитель 11 компаний, связанных с недвижимостью) намерен обратиться в суд с требованием признать это ООО банкротом.



Почти все компании Марии Шлосберг нельзя назвать прибыльными — где-то есть сведения об убытках, где-то — о нулевой прибыли. Единственная компания с положительной динамикой — ООО «Меркурий», которое в 2020 году показало 127 тыс. рублей чистой прибыли.



Супруга Дениса Субботина,

депутата Заксобрания, члена комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям.

У него — 2,1 млн рублей, у нее — 3,7 млн

Юлия Субботина вот уже больше 10 лет занимается сельским хозяйством, ее имя — в числе учредителей АО «Голубинское», которое специализируется на выращивании зерновых культур и находится в Краснозерском районе.



Второй учредитель АО «Голубинское» — ОАО «Половинновский элеватор», в котором когда-то работал сам Денис Субботин. В «Контур.Фокусе» есть сведения о том, что до 2012 года Денис Субботин был акционером этого предприятия.



Супруг Ирины Диденко,

депутата Заксобрания, зампредседателя комитета по экологии.

У нее — 2,1 млн рублей, у него — 56,5 млн

Игорь Диденко руководит шестью предприятиями, а также имеет доли в еще четырех. Он генеральный директор «Новосибирского Картонно-Бумажного Комбината» с чистой прибылью в 98,7 млн рублей (за 2020 год). В июле комбинат совершил крупную сделку — приобрел за 185 млн рублей имущественный комплекс нефтебазы «Красный Яр».



Вместе с супругой он является учредителем ООО «ГофроМастер» (чистая прибыль — 15,1 млн рублей), которое производит картон и бумажную тару. На счету у компании — 31 заключенный контракт на общую сумму 130 млн рублей (в 2021 году — один контракт). В заказчиках у «ГофроМастера» — ПАО «Сбербанк России», ФГУП «Почта России», Кассационный Военный суд.



Игорь Диденко руководит и двумя фондами: он президент в региональной Общественной организации «Федерация Спорта Лиц с Поражением Опорно-Двигательного Аппарата Новосибирской Области» и один из учредителей Фонда региональных проектов. Вместе с ним в списке учредителей также значится Александр Манцуров (бывший депутат Заксобрания, глава холдинга «Сибирский Гигант») и Александр Бойко (владелец холдинга TS Group — группа компаний «Трансервис»).



В списке обеспеченных жен депутатов могла оказаться супруга депутата Горсовета Александра Савельева. По данным декларации за 2020 год, она заработала 28,9 млн рублей, в то время как ее супруг — 9,2 млн рублей. Однако сведений о ее предпринимательской деятельности в «Контур.Фокусе» обнаружить не удалось. Напомним, ее супруг, кроме депутатской деятельности, является руководителем трех компаний и участником еще 11 (некоторые из них уже прекратили свою деятельность). Самые крупные из них — торговая компания «ВИРА», которой Александр Савельев руководит (чистая прибыль — 8,7 млн рублей), и строительная компания «Вира-Строй» (чистая прибыль — 164,3 млн рублей). В числе участников и учредителей этих компаний — родственники Александра Савельева, Денис Карелин (сын Александра Карелина) и еще один депутат Заксобрания — Александр Аксёненко.

Что еще почитать про доходы депутатов?

В мае этого годы мы рассказывали о пятерке богатейших депутатов из Заксобрания региона. На первом месте — Павел Кива с рекордным заработком в 1,49 млрд рублей.

А это — пятерка богатейших депутатов Горсовета. Их доходы куда скромнее доходов Павла Кивы, на первом месте — депутат и директор по развитию ГК «КПД-Газстрой» Кирилл Покровский с заработком в 35,5 млн рублей.

А вот как выглядит семерка самых обеспеченных жен депутатов Заксобрания (в декларациях есть даже квартира в Испании).