36 участков и квартира в Испании. Топ-7 самых обеспеченных жен депутатов Заксобрания — чем они владеют

Депутаты Заксобрания Новосибирской области отчитались о доходах и имуществе за 2020 год. Самый большой заработок в этом году задекларировал Павел Кива — 1 миллиард 492 миллиона рублей. Доходы его коллег оказались несколько скромнее.



А теперь посмотрим на доходы супруг депутатов — некоторые из них зарабатывают больше своих властных мужей и могут похвастать внушительным списком недвижимости. Представляем топ-7 самых обеспеченных жен.

