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36 участков и квартира в Испании. Топ-7 самых обеспеченных жен депутатов Заксобрания — чем они владеют

Одна из них зарабатывает в 29 раз больше, чем ее муж-депутат

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Супруги депутатов порой зарабатывают больше, чем их мужья. Рассказываем, чьи декларации привлекли наше внимание

Супруги депутатов порой зарабатывают больше, чем их мужья. Рассказываем, чьи декларации привлекли наше внимание

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Жена депутата Заксобрания НСО задекларировала доход в 78 миллионов

Депутаты Заксобрания Новосибирской области отчитались о доходах и имуществе за 2020 год. Самый большой заработок в этом году задекларировал Павел Кива — 1 миллиард 492 миллиона рублей. Доходы его коллег оказались несколько скромнее.

А теперь посмотрим на доходы супруг депутатов — некоторые из них зарабатывают больше своих властных мужей и могут похвастать внушительным списком недвижимости. Представляем топ-7 самых обеспеченных жен.

Наибольший доход задекларировала супруга заместителя председателя комиссии Заксобрания по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Алексея Андреева («Единая Россия»). За прошлый год она пополнила семейный бюджет на 79 миллионов 888 тысяч рублей, в то время как ее муж-депутат отчитался о доходе в 2 миллиона 703 тысячи. Она владеет тремя земельными участками общей площадью около 11 тысяч квадратных метров, двумя торговыми зданиями (более 700 квадратов) и двумя нежилыми зданиями (более 300 квадратов). Ей и ее именитому супругу принадлежит квартира площадью 109 квадратных метров (совместная собственность). У нее также есть два автомобиля (у мужа только один) — Toyota Camry и Land Rover Range Rover.

На втором месте — жена того самого депутата Павла Кивы («Единая Россия»). Ее доход — 14 миллионов 632 тысячи рублей. В декларации есть только сведения об автомобиле Toyota Lexus LX570, другое имущество не указано. В пользовании у нее находится большой жилой дом (830 квадратов) и земельный участок (1598 квадратов) — всё является собственностью супруга.

На третьем месте — супруга депутата Анатолия Пака («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») с 13 миллионами 60 тысячами дохода. В долевой собственности у нее строение (700 квадратов) и парковочное место. Ей также принадлежит Porshe Cayenne и BMW X5 M50D.

Далее следует жена заместителя председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Виктора Кушнира («Единая Россия»), ее доход — 6 миллионов 401 тысяча рублей. Ей принадлежат три квартиры (153, 88 и 86 квадратов), гараж, а также квартира в Испании (172 квадрата) — этой недвижимостью она владеет вместе с супругом.

Пятое место за супругой председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игоря Гришунина («Единая Россия»). В 2020 году она заработала 5 миллионов 820 тысяч рублей (ее муж — 5 миллионов 261 тысячу). Но больше всего привлекает внимание список того, чем владеет жена депутата: в декларации есть сведения о долях в 29 крупных участках земли (площадью от 290 тысяч до 870 тысяч квадратных метров) и семи участках (их площадь от 597 квадратов до 522 тысяч квадратов). Последними семью участками жена депутата владеет на праве индивидуальной собственности. Ей также принадлежат два нежилых здания, три нежилых помещения (общая площадь — 320 квадратов), три машино-места, гаражный бокс, квартира площадью 114 квадратов и автомобиль Range Rover Sport.

Шестое место занимает супруга ректора НГУ и депутата Михаила Федорука, ее доход — 5 миллионов 461 тысяча рублей. В индивидуальной собственности у нее земельный участок (810 квадратов), квартира (39 квадратов), садовый дом (95 квадратов), часть жилого дома (41 квадрат), доля в земельном участке и два парковочных места (тоже доли в парковочном комплексе). В списке имущества указана еще одна квартира (128 квадратов) — ею Федорчуки владеют совместно. Принадлежит супруге ректора и автомобиль Hyundai Tucson (сам он катается на Lexus RX300).

Завершает топ-7 обеспеченных жен супруга председателя комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Олега Подоймы («Единая Россия»). Ее доход — 5 миллионов 57 тысяч рублей. В собственности у нее восемь земельных участков (совокупной площадью более 11 тысяч квадратов), три квартиры (общей площадью почти 200 квадратов), нежилое здание (376 квадратов) и доли в нежилом помещении и здании. Автомобилями она не владеет.

Ранее о доходах отчитались сенаторы Александр Карелин и Владимир Городецкий, а также депутаты Госдумы от Новосибирской области.

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декларации о доходахдепутаты
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