36 участков и квартира в Испании. Топ-7 самых обеспеченных жен депутатов Заксобрания — чем они владеют

Жена депутата Заксобрания НСО задекларировала доход в 78 миллионов
Депутаты Заксобрания Новосибирской области отчитались о доходах и имуществе за 2020 год. Самый большой заработок в этом году задекларировал Павел Кива —
А теперь посмотрим на доходы супруг депутатов — некоторые из них зарабатывают больше своих властных мужей и могут похвастать внушительным списком недвижимости. Представляем
Наибольший доход задекларировала супруга заместителя председателя комиссии Заксобрания по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Алексея Андреева («Единая Россия»). За прошлый год она пополнила семейный бюджет на 79 миллионов 888 тысяч рублей, в то время как ее муж-депутат отчитался о доходе в
На втором месте — жена того самого депутата Павла Кивы («Единая Россия»). Ее доход — 14 миллионов 632 тысячи рублей. В декларации есть только сведения об автомобиле Toyota Lexus LX570, другое имущество не указано. В пользовании у нее находится большой жилой дом (830 квадратов) и земельный участок (1598 квадратов) — всё является собственностью супруга.
На третьем месте — супруга депутата Анатолия Пака («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») с 13 миллионами 60 тысячами дохода. В долевой собственности у нее строение (700 квадратов) и парковочное место. Ей также принадлежит Porshe Cayenne и BMW X5 M50D.
Далее следует жена заместителя председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Виктора Кушнира («Единая Россия»), ее доход —
Пятое место за супругой председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игоря Гришунина («Единая Россия»). В 2020 году она заработала
Шестое место занимает супруга ректора НГУ и депутата Михаила Федорука, ее доход — 5 миллионов 461 тысяча рублей. В индивидуальной собственности у нее земельный участок (810 квадратов), квартира (39 квадратов), садовый дом (95 квадратов), часть жилого дома (41 квадрат), доля в земельном участке и два парковочных места (тоже доли в парковочном комплексе). В списке имущества указана еще одна квартира (128 квадратов) — ею Федорчуки владеют совместно. Принадлежит супруге ректора и автомобиль Hyundai Tucson (сам он катается на Lexus RX300).
Завершает
Ранее о доходах отчитались сенаторы Александр Карелин и Владимир Городецкий, а также депутаты Госдумы от Новосибирской области.