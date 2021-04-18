18 апреля воскресенье
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 1/10
usd 75.55
eur 90.46
Тема дняРейтинг районов Новосибирска. Где лучше? А хуже?

Все новости

Все новости

Автопарк и земли особо охраняемых территорий. Стали известны доходы Карелина и Городецкого за 2020-й год

Сенаторы Совфеда отчитались о своих заработках и имуществе. Мы заглянули в их декларации

141
2Обсудить

Поделиться

За год депутаты увеличили свой доход

За год депутаты увеличили свой доход

Поделиться

Совет Федерации, как и Госдума, отчитался накануне о доходах и имуществе высших должностных лиц и депутатов за 2020 год. Из Новосибирской области в список попали два сенатора — Александр Карелин и Владимир Городецкий. Мы посмотрели, как изменилось их благосостояние за минувший год.

Владимир Городецкий

Его годовой доход, согласно документам Совфеда, составил 7 миллионов 133 тысячи рублей. Супруга сенатора заработала значительно меньше за год — чуть более 236 тысяч.

Чета Городецких владеет земельным участком «для завершения строительства индивидуального жилого дома» на 997 квадратов, два жилых дома на 510,6 и 49 квадратов, а также квартирой в 100 квадратных метров.

В то же время на супругу Владимира Городецкого записан земельный садовый участок в 428 квадратов и автомобиль Лексус RX-300.

Александр Карелин

Доходы Александра Карелина за год достигли 8 миллионов 486 тысяч рублей. Его супруга заработала 1 миллион 078 тысяч рублей.

Депутату принадлежат земельный участок «для обслуживания дома» более 3 тысяч квадратных метров, две рекреации (зоны особо охраняемых территорий) и четыре участка «под индивидуальное жилищное строительство». Также у Карелина пять домов — самый большой из них занимает более тысячи квадратов. Еще он владеет базой отдыха в 92,2 квадрата.

В автопарке Александра Карелина находятся Mercedes-Benz S350 4 Matic, Mini Cooper S, Toyota Sequoia и две «Волги», мотоцикл Harley-Davidson, два мотовездехода и автоприцеп.

У жены Карелина имеется квартира площадью 178 кв. метров и два автомобиля — Mini Cooper S и Mercedes-Benz G500.

СЮЖЕТ

Как живут чиновники. Изучаем их доходы, недвижимость и транспорт

В прошлом году НГС подготовил материал о восьми депутатах Государственной думы от Новосибирской области, которые отчитались о своих доходах и имуществе за 2019 год. У некоторых списки заработанного оказались настолько внушительными, что мы решили отобразить всё это в инфографике.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Совфеддекларация о доходахчиновники
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...