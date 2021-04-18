Автопарк и земли особо охраняемых территорий. Стали известны доходы Карелина и Городецкого за 2020-й год

Совет Федерации, как и Госдума, отчитался накануне о доходах и имуществе высших должностных лиц и депутатов за 2020 год. Из Новосибирской области в список попали два сенатора — Александр Карелин и Владимир Городецкий. Мы посмотрели, как изменилось их благосостояние за минувший год.
Владимир Городецкий
Его годовой доход, согласно документам Совфеда, составил 7 миллионов 133 тысячи рублей. Супруга сенатора заработала значительно меньше за год — чуть более 236 тысяч.
Чета Городецких владеет земельным участком «для завершения строительства индивидуального жилого дома» на 997 квадратов, два жилых дома на 510,6 и 49 квадратов, а также квартирой в 100 квадратных метров.
В то же время на супругу Владимира Городецкого записан земельный садовый участок в 428 квадратов и автомобиль Лексус RX-300.
Александр Карелин
Доходы Александра Карелина за год достигли 8 миллионов 486 тысяч рублей. Его супруга заработала 1 миллион 078 тысяч рублей.
Депутату принадлежат земельный участок «для обслуживания дома» более 3 тысяч квадратных метров, две рекреации (зоны особо охраняемых территорий) и четыре участка «под индивидуальное жилищное строительство». Также у Карелина пять домов — самый большой из них занимает более тысячи квадратов. Еще он владеет базой отдыха в 92,2 квадрата.
В автопарке Александра Карелина находятся Mercedes-Benz S350 4 Matic, Mini Cooper S, Toyota Sequoia и две «Волги», мотоцикл Harley-Davidson, два мотовездехода и автоприцеп.
У жены Карелина имеется квартира площадью 178 кв. метров и два автомобиля — Mini Cooper S и Mercedes-Benz G500.
В прошлом году НГС подготовил материал о восьми депутатах Государственной думы от Новосибирской области, которые отчитались о своих доходах и имуществе за 2019 год. У некоторых списки заработанного оказались настолько внушительными, что мы решили отобразить всё это в инфографике.