Автопарк и земли особо охраняемых территорий. Стали известны доходы Карелина и Городецкого за 2020-й год

Совет Федерации, как и Госдума, отчитался накануне о доходах и имуществе высших должностных лиц и депутатов за 2020 год. Из Новосибирской области в список попали два сенатора — Александр Карелин и Владимир Городецкий. Мы посмотрели, как изменилось их благосостояние за минувший год.



Владимир Городецкий

Его годовой доход, согласно документам Совфеда, составил 7 миллионов 133 тысячи рублей. Супруга сенатора заработала значительно меньше за год — чуть более 236 тысяч.

Чета Городецких владеет земельным участком «для завершения строительства индивидуального жилого дома» на 997 квадратов, два жилых дома на 510,6 и 49 квадратов, а также квартирой в 100 квадратных метров.