Шадриха уходит в Бердск: поселок под Новосибирском передают из одного населенного пункта в другой — жители запутались

На остановке «БАМ» заканчивается территория поселка Новый Бердского микрорайона и начинается Шадриха Источник: Виктор Бобровников











Жители нескольких многоэтажек в поселке Шадриха два года добиваются присоединения к Бердску. Эту идею недавно поддержали власти трех населенных пунктов. Есть три проблемы: стать частью Бердска готовы не все соседи, а депутаты по-разному видят границы передаваемой территории. Публичные слушания по этому вопросу не провели, а в администрации Барышевского сельсовета объяснять что-либо попросту отказались. Подробности рассказывает журналист НГС Виктор Бобровников, сам уроженец Бердска.



Путешествие туда и обратно

Кирпичную хрущевку на Большевистской, 2 и две типовых 9-этажки на Большевистской, 2а и 2б построили для Речкуновской зоны отдыха. В дом № 2 в 1975 году заехали сотрудники «Сосновки», в № 2а — «Сосновки» и «Тимуровца», в доме № 2б были доли у сотрудников «Былины» и бердской администрации.



Жители девятиэтажек всегда считали себя бердчанами и имели бердские прописки. Я видел их собственными глазами, работая 12 лет назад доставщиком пенсий и пособий в бердском отделении «Почты России». Обе панельки входили в один из моих участков. Раз в месяц меня с напарниками привозили сюда с набитыми купюрами сумками и забирали обратно с полными карманами конфет.



В конце 2021 года жители трех домов на Большевистской с удивлением узнали: они больше не бердчане, а жители поселка Шадриха Барышевского сельсовета. По словам людей, их мнения не спрашивали. Все процедуры прошли мимо: уведомлений никаких они не получали, о публичных слушаниях, если их проводили, не знали.

О том, что они на самом деле не бердчане, жители девятиэтажек на Большевистской узнали зимой 2022 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











После их жалоб депутаты Барышевского сельсовета и Бердска решили вернуть в Бердск три дома на Большевистской и отдать еще несколько зданий в придачу. Вот только жители последних утверждают, теперь их мнения не спросили.



«А вы спрашивали у него справку?»

Григорий Дмитриев живет здесь 20 лет — с тех пор, как купил квартиру в четырехэтажном общежитии на Большевистской. На недавние выборы президента России мужчину и его соседей пригласили на бердский избирательный участок, а не в барышевский, как всякий раз до этого.



— Меня это удивило, я сразу заподозрил неладное. Начал выяснять: оказывается, наш дом тоже пытаются присоединить к Бердску. Теперь нас не спросили, хотя я, как и многие, против такого «переезда», — говорит Григорий.

Жители этих домов всегда считали себя бердчанами, но узнали два год назад, что стали селом. Теперь часть хочет назад в Бердск, часть против этого Источник: Виктор Бобровников











Мужчина перечисляет негативные последствия от передачи территории второго контура Шадрихи в Бердск.



— Сельские тарифы выгодней городских, думаю, переход в Бердск приведет к точечной застройке, такой, как там. И недвижимость в Барышево стоит дороже бердской, это прямое следствие проводимой в городе политики. Спикер их горсовета — родной брат крупнейшего местного застройщика. Понимаете, у нас сельская инфраструктура в плане больниц и транспорта. Думаете, кто-то всерьез намерен развивать нашу окраину? Я не верю! — говорит Григорий.



Мы идём в офис управляющей компании, обслуживающей дом Григория, сам мужчина ждет меня на улице.



— Это, наверное, Дмитриев вам рассказал, что мы переходим в Бердск? Мы ничего об этом не знаем! — говорит сотрудница управляющей компании. И зачем-то спрашивает шёпотом: «А вы спрашивали у него справку от психиатра?»



Григорий мне сумасшедшим не кажется, это мнение подкрепляет житель четырехэтажки, которого мы встречаем на лестничной площадке.



— Я помню, ходили по квартирам какие-то люди, спрашивали, хотим ли мы стать Бердском. Просили что-то подписать. Но я никакие документы без своей любимой не подписываю! — уверяет мужчина. Его пассия подходит к нам. Она говорит, что ей фиолетово, в каком населенном пункте жить. Парочка удаляется.

Житель четырехэтажки взял себе за правило не подписывать никаких документов без своей любимой женщины Источник: Виктор Бобровников











Опрошенные журналистом НГС жители второго контура Шадрихи — разного мнения: кому-то хочется в Бердск, другим нравится оставаться поселком, третьим всё равно. С учетом того, что большинство обитателей девятиэтажек считают себя бердчанами (свидетельства этому — личный опыт и их народный сход в январе 2023 года), сторонников изменения территориальной принадлежности все-таки больше.



Бери ношу по себе

7 сентября 2023 года большинство бердских депутатов проголосовало за включение в границы города земельного участка Шадрихи площадью в 57 960 квадратных метров. В тот же день это решение поддержал совет депутатов Новосибирского района.



Из ответа администрации Бердска на запрос НГС следует, что депутаты Барышевского сельсовета 28 сентября решили передать часть Шадрихи, но не весь второй контур, а 39 000 квадратных метров.

В планы депутатов по передаче территории Бердску закралось то ли разночтение, то ли ошибка Источник: Юрий Орлов











— В связи с различием площадей территории, планируемой к включению в границы города Бердска, данный вопрос находится на доработке, — сообщили НГС в администрации Бердска.



Из ответа неясно, какое именно развитие ждет жителей второго контура в случае «переезда» в Бердск.



— Генеральным планом города Бердска не предусмотрено развитие территории под многоквартирными домами, расположенными по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Барышевский сельсовет, (п. Новый), ул. Большевистская, т.к. данная территория не включена в границы города Бердска, — уточнили в пресс-службе бердской мэрии.



В Генплане развития Барышевского сельсовета в границах второго контура запланировано введение зоны специализированной общественной застройки, строительство детского сада, школы, объектов здравоохранения, культуры, искусства. Это следует из ответа Министерства строительства Новосибирской области на запрос Григория Дмитриева.



— У Бердска в целом возможностей больше для развития этой территории, начиная с дорог и заканчивая вопросами ЖКХ. При принятии положительного решения всё это заложат и в Генплан развития города. Но Бердск тоже должен тоже понимать, хватит ли у него силы эти земли осваивать, — прокомментировал НГС ситуацию первый зампред заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов.



Он заверил, что без проведения публичных слушаний с участием и бердчан, и жителей Шадрихи территорию в любом случае не передадут.



— Сначала все стороны переговоров, в данном случае это власти Бердска, Новосибирского района, Новосибирской области и Барышевского сельсовета, должны прийти к единому мнению. В дальнейшем обязательно проведение публичных слушаний. Это длительный процесс, сейчас он в самом начале, — добавил Панферов.



На момент публикации материала в заксобрание Новосибирской области не поступали документы и материалы об изменении границ Барышевского сельсовета.



Неразговорчивые власти Барышево

Узнать, почему Барышевский сельсовет согласен на передачу территории Бердску, почему ее площадь меньше, чем город готов принять, на момент публикации не удалось. Администрация проигнорировала ряд вопросов НГС, прислав отписку.



— Вопрос изменения границ Барышевского сельсовета относится к полномочиям Совета депутатов Барышевского сельсовета Новосибирской области, — написал НГС заместитель главы района Константин Сорокин.

НГС направил запрос Совету депутатов Барышевского сельсовета еще 12 апреля, на момент публикации этого материала редакция не получила ответа. Уведомления об отсрочке в предоставлении информации и о ее причинах — тоже. В приемной главы администрации журналисту сказали, что секретарь находится в отпуске, а до председателя совета депутатов дозвониться не получается.



НГС позвонил по мобильному номеру, который, по данным редакции, принадлежит председателю совета депутатов Барышевского сельсовета Олегу Боровских.



— Вы ошиблись, я не Олег Боровских, — сказал поднявший трубку мужчина и завершил разговор. Больше на звонки НГС в течение нескольких дней он не отвечал.



Журналист НГС обратился с жалобой в прокуратуру Новосибирской области для привлечения руководства администрации Барышевского сельсовета и председателя совета депутатов к ответственности за нарушение закона «О средствах массовой информации». 25 апреля прокуратура уведомила журналиста о начале проверки по его заявлению.



Ранее мы рассказали о том, как десяток дачников в Бердске может лишиться домов — по их земле должны пройти две улицы, которых в планах не было. Люди оказались в патовой ситуации.



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