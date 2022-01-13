Вон из города: жители трех многоэтажек обнаружили, что их адрес внезапно сменился на сельский

Бердский Новый поселок процентов на 85 состоит из частного сектора. По улице Новосибирской есть ряд двухэтажных бараков, хрущевки и один
«Мы что, холопы?»
Как вспоминают местные жители, кирпичную хрущевку на Большевистской, 2 и две типовых
— Вот здесь были наши бараки, где сейчас гаражи, — говорит Ольга Сергеевна, которая живет в поселке с 1959 года. — И всегда мы были Бердск. Потом стали строить этот дом — Бердск, потом вот то общежитие — там уже барышевская прописка.
Несмотря на мороз, на стихийный сход у подъезда собирается почти полсотни человек. Все они возмущены, растеряны и перебивают друг друга, рассказывая, как неожиданно «переехали» из города, пусть и небольшого, в село.
По словам одной из активных жительниц Анны Головиной, все процедуры прошли мимо них: уведомлений никаких они не получали, о публичных слушаниях, если их проводили, не знали. Сама Анна узнала об изменениях, когда решила продать квартиру и сделала запрос в Росреестр. Оказалось, что, хотя ее квартира формально находится в Бердске, дом и земля с февраля 2020 года относятся к Шадрихе, а в номере участка изменился кадастровый квартал.
— Даже если и есть какие-то вопросы, администрация что-то решает, почему нас-то не спрашивают? Мы же не холопы, чтобы нас вместе с деревней от одного другому хозяину передали, — возмущается еще одна женщина.
Внезапные решения
По документам никакого отношения к Бердску дома не имеют уже не первый год. Согласно ответу регионального Минстроя, границы Барышевского сельсовета и Бердска уточнили еще в декабре 2014 года, и с тех пор они не изменялись. Но активных действий администрация Барышевского сельсовета не предпринимала до сентября 2021 года.
7 сентября Совет депутатов Барышевского сельсовета решил переименовать бердские улицы Большевистскую и Сосновую в шадрихинские улицы Большевистскую и Сосновую. 16 сентября администрация Барышевского сельсовета выпустила соответствующее постановление, а 6 октября еще одним постановлением внесла новые адреса домов в Федеральную информационную адресную систему.
Как минимум решение депутатов, согласно его тексту, должно было быть опубликовано в издании «Мое село. Газета Барышевского сельсовета». Архив газеты в электронном виде выгружен на сайт администрации, но в номерах за сентябрь, октябрь и даже ноябрь среди материалов о выдающихся барышевцах и сообщений о днях рождений местных депутатов ни одной заметки о присоединении двух бердских улиц к Шадрихе не нашлось. Кроме того, на теперь уже бывшей территории Бердска газета не распространяется.
В администрации Бердска на вопрос о том, согласовано ли «перемещение» двух улиц в другой муниципалитет и каким решением или постановлением, ответили, что «вопрос находится на рассмотрении». В администрации Барышевского сельсовета вопросы НГС не прокомментировали, сославшись на то, что не получили запрос.
Житель одного из домов Сергей при этом напомнил, что как минимум бердские депутаты должны бы заинтересоваться ситуацией.
— В Барышево проголосовали, что-то решили, людей не спросили. Мы здесь родились, школы, садики, налоги здесь платили, голосовали за бердских депутатов. А сейчас оказывается, что мы вообще никто, — с чувством говорит мужчина на фоне возмущенных выкриков «Холопы!» — То есть бердский совет — нелегитимный.
Журналист НГС направила запрос в Избирательную комиссию Новосибирской области с просьбой уточнить, будут ли пересматриваться результаты выборов на участках, к которым относятся дома.
Как изменится жизнь бывших бердчан
Жителей трех многоэтажек беспокоят, впрочем, не бюрократические, а практические вопросы.
— Надо переделывать документы? Как мы теперь будем обслуживаться? Паспортный стол у них в Дзержинском районе, МФЦ — в Кольцово, в Краснообске больница. А у нас здесь столько стариков, детей — как это всё будет? — перечисляет Анна Головина.
— У нас была бердская прописка, и мы пользуемся всеми услугами Бердска: медицина, почта, полиция, прочее и прочее, — говорит одна из жительниц домов. — Что случись, из Барышево не дождешься ни скорую, ни полицию, ни пожарную — это уже пройдено. Я жила в общежитии от Барышево, они говорят: делайте, что хотите.
— До Бердска нам доехать
— Мы даже не знаем, куда это, «туда»!
В бердской администрации в ответ на вопросы жителей журналиста НГС заверили, что они «могут и пользуются услугами социальных учреждений города Бердска». Вопреки опасениям бывших бердчан, родившийся недавно новый житель домов тоже был зарегистрирован в Бердске.
По словам Анны Головиной, она столкнулась еще и с тем, что, хотя и земельный участок под тремя домами передан в Шадриху, и домам уже сменили адреса, ее квартира как отдельный объект недвижимости, всё еще зарегистрирована в Бердске. Женщина же намерена в ближайшее время продать квартиру и переехать и опасается, что ни один банк не примет сделку с такой неопределенной квартирой.
Управляющий партнер юридической компании SV Legal Сергей Яшков, впрочем, считает, что ситуация не должна сказаться на правах жителей.
— Переход из одного муниципального образования в другое никак на права собственности не влияет, — сказал он. — Объектам ведь присвоены кадастровые номера и так далее.
Стоимость услуг для жителей трех домов на Большевистской, хотя и должна была снизиться до сельских тарифов, не изменилась, говорят они. Кадастровая стоимость больше не городской недвижимости, которая влияет на размер налога, от статуса ее расположения может и вовсе не зависеть.
— У нас какой-нибудь дом в Барышевском сельсовете может стоить 15 миллионов, а в Бердске — 15 тысяч рублей, — заметил Сергей Яшков. — Гипотетически можно предположить, что кадастровая стоимость увеличится, но надо по факту смотреть.
Впрочем, кадастровую оценку можно опротестовать, если она кажется завышенной. Более того, как отметили в региональном Минстрое, обжаловать можно и изменение границ Бердска, в обсуждении которого жители не участвовали.
— С инициативой изменения границ муниципального образования могут выступать федеральные органы государственной власти, губернатор Новосибирской области, Законодательное собрание, органы местного самоуправления муниципального образования, границы которого предполагается изменить, а также население муниципального образования, границу которого предполагается изменить, — сообщили в ведомстве.
По словам Анны Головиной, сейчас инициативная группа жителей готовит обращение к бердским депутатам, чтобы вернуть дома в границы Бердска.
Заинтересованные лица
Среди жителей домов ходят разные версии, почему в Барышево ждали 7 лет, чтобы начать процедуру формального переноса части улиц Большевистской и улиц Сосновой в границы сельсовета. По одной из них, в этом может быть заинтересована барышевская управляющая компания, которая за счёт многоквартирных домов очевидно получит больше дохода. По другой версии, часть участка площадью почти
— В Шадрихе есть два предпринимателя из
Территория леса за домами сегодня разделена на три больших участка. Информация о владельцах двух из них в выписках из ЕГРН не указана. Зато участок площадью
Согласно выписке из ЕГРН, в 2001 году территорию передали в бессрочное пользование ОАО НТФ «Медтехника» (это и другие связанные с ним юрлица уже недействительны). В 2004 году компания участок приватизировала, а в 2008 году передала связанной с ней компании «Эдель». Через несколько месяцев территорию поделили на доли, которые распределили между совладельцами компании: Светланой Тагильцевой, Элеонорой Шарапченко и Игорем Леончиковым.
В 2015 году доля Светланы Тагильцевой перешла к Игорю Кудину: он руководил еще одной связанной с «Медтехникой» компанией — филиалом «МТ Трэвэл» АОЗТ «Медтехника». Сегодня он занимает должность замдиректора «Медтехники для дома» и уже
В 2020 году свои доли земли получили ещё пара новосибирских предпринимателей: Виктор Микоянский и Ольга Мерещенко, а Шарапченко и Леончиков из числа совладельцев вышли.
Игорь Леончиков успел в то время поработать директором главного новосибирского автовокзала на Гусинобродском шоссе (в числе совладельцев компании «Автовокзал-Главный», например, числится Андрей Мерещенко), а затем занять должность председателя Комитета по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами мэрии города Новосибирска. С этой должности в октябре 2019 года он был взят под стражу по обвинению в получении взятки, а спустя два года — приговорен к штрафу в полмиллиона рублей и 5 годам колонии строгого режима.
14 сентября 2021 года, когда в Барышевском сельсовете наконец начали приводить в порядок свои земельные дела, Кудин, Микоянский и Мерещенко подписали акт приема-передачи собственности на весь участок Заводу сборного железобетона
По данным «СПАРК-Интерфакс», за 2020 год АО «ЗСЖБ-6» заработал на продажах больше
В «ЗСЖБ-6» записали вопросы НГС и обещали передать их руководству, чтобы оно связалось с журналистом позднее. К моменту публикации материала из Омска на связь никто не вышел.