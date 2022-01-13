Вон из города: жители трех многоэтажек обнаружили, что их адрес внезапно сменился на сельский

«Мы что, холопы?»

Как вспоминают местные жители, кирпичную хрущевку на Большевистской, 2 и две типовых 9-этажки на Большевистской, 2а и 2б построили для Речкуновской зоны отдыха. В дом № 2 в 1975 году заехали сотрудники «Сосновки», в № 2а — «Сосновки» и «Тимуровца», в доме № 2б были доли у сотрудников «Былины» и бердской администрации. Многие живут здесь не один десяток лет, среди жителей много пенсионеров.

— Вот здесь были наши бараки, где сейчас гаражи, — говорит Ольга Сергеевна, которая живет в поселке с 1959 года. — И всегда мы были Бердск. Потом стали строить этот дом — Бердск, потом вот то общежитие — там уже барышевская прописка.



Несмотря на мороз, на стихийный сход у подъезда собирается почти полсотни человек. Все они возмущены, растеряны и перебивают друг друга, рассказывая, как неожиданно «переехали» из города, пусть и небольшого, в село.

