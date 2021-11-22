Кому принадлежит легендарная заброшенная «Речкуновка», где снимался Билан? И что с ней станет? Расследование Лизы Пичугиной

Сохранность старых зданий здесь особо не поддерживают, и руины год за годом всё больше ветшают и теряются в зарослях. После весеннего видео Димы Билана «паломничество» сюда началось с новой силой, говорят местные охранники. Все проемы на первом этаже главного и самого красивого корпуса — того самого, с когда-то помпезным, а сегодня почти полностью разобранным крыльцом и балюстрадой — пришлось заложить строительными блоками.



— Тут каждый день, все выходные идут и идут. Лезут, балка одного чуть по башке не ударила. Ноги ломают. Вот здание, — один из охранников кивнул на единственный обнесенный забором из профлиста корпус с наглухо заколоченными тем же профлистом окнами. — Его почему огородили, денег влупили? Пацан полез и позвоночник сломал. А сейчас лезут туда: «А чего огородили? Там что-то есть!»