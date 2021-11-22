Кому принадлежит легендарная заброшенная «Речкуновка», где снимался Билан? И что с ней станет? Расследование Лизы Пичугиной

В Бердске планируют продать санаторий с руинами «Речкуновки»
Речкуновский санаторий когда-то гремел на весь СССР: это была одна из крупнейших профсоюзных здравниц за Уралом. Санаторно-курортный профиль здесь сохраняется и сегодня, но угасает с каждым годом. В нулевые территория чуть не разошлась по сотке — на коттеджные поселки, но ее удалось сохранить. Сегодня большую часть бывшей «Речкуновки» снова готовят к продаже, но даже владельцы надеются, что она останется доступна тем, кто проходит здесь реабилитацию после операций на сердце, онкологических заболеваний и ковида. Подробности узнала Лиза Пичугина.
«Речкуновка» — одна из самых посещаемых и даже легендарная заброшка. Несколько полуразрушенных и уже даже опасных корпусов — всё, что осталось от когда-то гремевшей на всю Сибирь здравницы. Между ними и действующими зданиями — никаких преград, и для скучающих на реабилитации пациентов-сердечников и гостей курорта-отеля «Сосновка» (в его состав входит также парк-отель «Болгарский дом») это своего рода развлечение: погулять по заснеженным дорожкам между покосившимися беседками и погрустить над былой роскошью.
Сохранность старых зданий здесь особо не поддерживают, и руины год за годом всё больше ветшают и теряются в зарослях. После весеннего видео Димы Билана «паломничество» сюда началось с новой силой, говорят местные охранники. Все проемы на первом этаже главного и самого красивого корпуса — того самого, с когда-то помпезным, а сегодня почти полностью разобранным крыльцом и балюстрадой — пришлось заложить строительными блоками.
— Тут каждый день, все выходные идут и идут. Лезут, балка одного чуть по башке не ударила. Ноги ломают. Вот здание, — один из охранников кивнул на единственный обнесенный забором из профлиста корпус с наглухо заколоченными тем же профлистом окнами. — Его почему огородили, денег влупили? Пацан полез и позвоночник сломал. А сейчас лезут туда: «А чего огородили? Там что-то есть!»
Охранники признаются, что застали санаторий еще действующим: со всего Союза сюда приезжали отдыхать профсоюзные деятели, здесь были ванны, грязи, бассейны. Сейчас, если не знаешь наверняка, что было в том или другом корпусе, о его назначении можно только догадываться.
Тут балконы в ряд — наверное, жилой; там когда-то были витражные окна на весь фасад — похоже, клуб; здесь обгоревшая и почти упавшая шведская стенка — спортзал. Внутрь охранники настоятельно просят не соваться: всё ветхое — опасно. Возле большинства зданий виднеются едва прикрытые жухлой травой или старыми досками колодцы и провалы.
Падение «Речкуновки»
Дата строительства Речкуновского санатория варьируется от источника к источнику. Большая часть из них называет 1959 год, но среди архивных фото находятся и датированные 1957 годом. Ежегодно здесь проходили лечение около 10 тысяч человек, а путевками награждали лучших работников, рассказал краевед и сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.
В 2010 году, спустя всего несколько лет после продажи санатория, в еще целых зданиях любители заброшек находили вещи и документы. Среди них Василий Зубарев обнаружил «Памятку Речкуновского санатория» 1983 года. Исторической справки в ней не было, зато была информация о том, что в санатории «организована служба по ближнему туризму», правила поведения и рекомендации: от утренней гимнастики до запрета самовольного отъезда и употребления алкоголя под угрозой выселения и сообщения о нарушении работодателю.
— Запрещается появление в спортивной одежде в столовой, — гласит пункт 10 памятки, фото которой Василий Зубарев прислал журналисту НГС. — Помните, что ваш неряшливый вид вызывает отрицательные эмоции у других отдыхающих и не способствует хорошему лечению.
После перестройки знаменитым санаторием владела региональная Федерация профсоюзов, а управлял «Новосибирский территориальный курортный совет». В августе 2003 года «Теркурсовет» огромную здравницу продал компании «Фарм-Про» — на тот момент на предприятии уже начались проблемы. Сумму сделки не озвучивали.
Говорили, правда, что документы были оформлены задним числом: когда в сентябре 2003 года приставы арестовали здания, новый собственник не объявился. В региональной Федерации профсоюзов о продаже вовсе не знали до 2004 года, когда началась процедура банкротства «Теркурсовета», а из санатория начали «по собственному желанию» увольнять людей и выселять отдыхающих.
— Известие о продаже «Речкуновского», как и о долге «Теркурсовета» более чем в 40 миллионов рублей, для нас стало полной неожиданностью. Председателя «Территориального курортного совета» Чиркова мы заслушивали не единожды, но таких цифр он не приводил никогда, — цитировала летом 2004 года председателя комиссии по управлению имуществом Федерации профсоюзов области Василия Москвина газета «Вечерний Новосибирск».
Василий Москвин тогда заявил, что хотя Федерация профсоюзов и собиралась передать Новосибирской области часть принадлежащих ей санаториев, «Речкуновки» это не касалось: наоборот, обсуждали ее реконструкцию.
При этом права распоряжаться огромным санаторием у «Теркурсовета» не было — это следует из письма Андрея Андрейченко, на тот момент депутата Горсовета, к прокурору Новосибирской области (копия имеется в распоряжении НГС).
— Земельный участок, на котором располагается санаторий, находился в бессрочном пользовании «Теркурсовета». Для совершения каких-либо сделок с недвижимостью необходимо было оформить либо отношения аренды, либо приобрести этот участок. По имеющейся у меня информации, соответствующих документов в учреждение юстиции предоставлено не было, — подчеркивал в письме депутат.
К этому моменту территорию «Речкуновки» уже начали продавать: участки площадью по 10 соток предлагали по 2 тысячи долларов за сотку или по 580 тысяч рублей за участок по курсу на июнь 2004 года. Хотя впоследствии сделку удалось аннулировать, часть бывшей рекреационной зоны успели «откусить» — на ней построен, по информации собеседников НГС, коттеджный поселок «Серебряный бор».
В Новосибирске, по данным «Контур.Фокуса», было зарегистрировано 6 компаний с названием «Фарм-Про», но только две из них появились до предполагаемого заключения сделки с «Теркурсоветом». Обе были ликвидированы в 2012 году, одна к этому моменту успела «переехать» в Москву.
Чей санаторий
Сегодня почти вся оставшаяся от Речкуновского санатория территория со зданиями разделена между тремя собственниками.
Крупнейший — это ЗАО «Сосновка»: под ее управлением сохраняются почти все здания и земли «Речкуновки», включая пляж. Исторически в учредителях компании значились «Новосибирский завод химконцентратов», «Профатомфонд», «Орбита-Инвест» и компания «Сибакадемстрой». По информации собеседников НГС, как минимум «НЗХК» и «Сибакадемстрой», который вошел в федеральную компанию «Брусника», сегодня к «Сосновке» отношения не имеют. Выяснить актуальных акционеров не удалось — эта информация закрыта.
На территории «Сосновки» всё еще действуют один корпус с номерами — четвертый — и новое здание парк-отеля «Болгарский дом». На сайте профсоюза работников ВНИИНМ
Клинике же (формально — ФГБУ «НМИЦ им. ак.
Еще два участка общей площадью около 5,5 гектара и с прямым выходом к воде, согласно выписке ЕГРН, принадлежат Татьяне Сергеевне Сосуновой. По данным «Контур.Фокус», ей также принадлежит компания «Эвелон», связанная с новосибирским брендом Avelon, — она занимается оптовой продажей одежды этого бренда.
Журналисту НГС Татьяна Сосунова в ответ на вопрос о планах на участки сказала, что «не информирована», и пообещала передать контакты компетентному человеку. К моменту публикации этот человек с НГС так и не связался.
Золотая курортная миля
Один из участников рынка на условиях анонимности рассказал, что участками Татьяны Сосуновой фактически владеют «непубличные бизнесмены».
— Они сейчас вынашивают планы по строительству гостиничного санаторного объекта на этом месте, но они пока в самом эскизном исполнении: там считается экономика, возможности участия в госпрограмме — вот на этой стадии, — рассказал собеседник НГС. — Перспектива там — 2022–2024 год.
При этом перспективы, считают эксперты, у такого проекта неплохие, а госпрограмма, которая изначально была нацелена на Крым, сегодня охватила и другие регионы России, и стала особенно актуальной во время пандемии. Сегодня санаторно-курортное направление набирает обороты даже в Новосибирской области.
— Люди не так часто отдыхали в Новосибирской области, а предпочитали ездить, поэтому экономической целесообразности строительства там второй «Речкуновки» или «Сосновки» не было. С резким изменением социально-экономической ситуации, пандемической ситуации, закрытых границ многое изменилось. Поэтому в текущее время начинают переосмысливать возможное использование этой территории, — пояснил гендиректор девелоперской ГК «Система» Валентин Тиунов.
По его оценке, в проект потребуется вложить около 700–800 миллионов рублей. Строить там что-то уровня ниже 3 звезд нет смысла, номерной фонд должен стартовать со ста апартаментов плюс соответствующие сервисы: кафе, спортзал, детская комната, место для проведения конференций, медицинские и оздоровительные услуги.
— Власти в таком проекте очень заинтересованы. Есть программа развития туризма, а если есть программа, по ней всегда есть отчетность. В настоящий момент Новосибирская область как раз активно готовит проекты, которые можно было бы представить для реализации по этой программе, — рассказал Валентин Тиунов.
Что касается остальной территории «Речкуновки», то ее управляющая активом «Сосновка» планирует продать — планов по реконструкции и использованию актива для медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения у компании нет. Об этом в сентябре ее директор Михаил Латышев сообщил в письме губернатору Новосибирской области (копия имеется в распоряжении НГС).
— Поскольку речь идет об уникальной лесной зоне с собственным пляжем на берегу крупнейшего искусственного водоема на реке Обь (водохранилища), ЗАО «Сосновка» имеет предложения от девелоперов, планирующих на этом месте коттеджное и малоэтажное строительство, — говорится в письме.
В разговоре с журналистом НГС Михаил Латышев рассказал, что сегодня у территории 2–3 интересанта, в том числе из других регионов, сегодня идут переговоры.
— Напрямую про жилую застройку речи не идет, но девелоперские проекты разной направленности имеют место быть, — уточнил он.
Продавать огромную территорию частями компания не намерена, оставит ли она что-то за собой, пока непонятно: это будет зависеть от концепции потенциального покупателя. В какую сумму «Сосновка» оценивает редкий актив, Михаил Латышев говорить не стал, сославшись на коммерческую тайну.
Между тем жилье, которым рассчитывали застроить всю «Речкуновку» в середине нулевых, сегодня здесь уже «не зайдет», считает Валентин Тиунов: рядом практически нет никакой социальной инфраструктуры, а строить коттеджи как второе жилье дорого и рискованно.
При этом в «Сосновке» надеются, что за территорией останется санаторно-курортное назначение. В том же письме к губернатору директор курорта-отеля упоминает, что предложение о покупке компания сделала и своему давнему партнеру — Клинике Мешалкина, и просит у него содействия в виде обращения к главе Минздрава России. По его информации, клиника также обратилась в Минздрав, к своему учредителю, с просьбой о выкупе «Речкуновки» в федеральную собственность и возрождении санатория.
По словам источника НГС в региональной системе здравоохранения, губернатор соответствующее обращение написал и сегодня вопрос находится на рассмотрении. Журналист НГС направила в управление делами губернатора запрос с просьбой это подтвердить.
По концепции, которую предлагают Минздраву, на территории «Речкуновки» возможно создание масштабного реабилитационного центра для взрослых — в дополнение к детскому по соседству, проектирование которого уже началось. Здание, которым сегодня владеет Клиника Мешалкина, само по себе фактически бесполезно, и его судьба напрямую зависит от всей остальной территории. Попытка создать на одном маленьком пятачке медицинское учреждение, по мнению собеседника НГС, обречена на провал.
— Если бы рядом был центр для взрослых, восторжествовала бы историческая справедливость и зона, предназначенная для санаторно-курортного лечения и реализации программ медицинской реабилитации, сложилась бы, — описывает концепцию он. — Клиника Мешалкина — крупнейший оператор, предоставляющий услуги по медицинской реабилитации в регионе, единственные, кто предоставляет медицинскую реабилитацию по онкологии, берет большой объем реабилитации после ковида — причем бесплатно. Прекращение деятельности такого структурного подразделения в случае продажи территории под что-то другое для региона будет иметь непоправимые последствия. А сегодня медицинская реабилитация — это наше всё. Сейчас перед федеральным правительством стоит задача возродить медицинскую реабилитацию и сформировать федеральный проект по ее развитию до 2024 года. В Новосибирске такой проект, считайте, практически готов — дело за малым.
О какой сумме вложений в этом случае может идти речь, неизвестно.
Летом особенно сильно видно, как старый санаторий поглощает окружающий его лес, — НГС побывал там несколько лет назад.