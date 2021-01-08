Красноярский девелопер построит в Бердске реабилитационный центр для детей за 7 миллиардов

Красноярская УСК «Сибиряк» выиграла госконтракт стоимостью 7,4 миллиарда
В Москве подвели итоги госзакупки с начальной стоимостью в 7,6 миллиарда рублей — победитель спроектирует и построит в Бердском заливе детский реабилитационный центр мирового уровня.
Итоговый протокол подписан 31 декабря 2020 года и опубликован на сайте госзакупок. Комиссия признала победителем красноярскую УСК «Сибиряк», которая предложила построить центр за 7,47 миллиарда рублей. Информации о том, что госконтракт заключен, в системе пока нет.
Согласно документам закупки, детский реабилитационный центр на 300 пациентов к 2024 году построят рядом с детским оздоровительным лагерем «Лидер» в Речкуновской зоне отдыха по заказу федерального Минздрава. Постановление о направлении на строительство и оснащение центра оборудованием на общую сумму более 7,6 миллиарда рублей правительство РФ подписало 16 декабря 2020 года.
В новом центре будут восстанавливаться дети с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматологическими болезнями и болезнями органов чувств. В нем будут использоваться традиционные и инновационные методы реабилитации: например, роботизированная механотерапия, гидротерапия с подводными тренажерами и экзоскелеты.
— Дети смогут находиться в нем вместе с родителями. Это не только благоприятно скажется на эмоциональном состоянии маленьких пациентов, но и позволит обучить их родителей реабилитационным методикам, которые затем можно будет применять в домашних условиях, — подчеркивалось в сообщении федерального правительства в декабре.
УСК «Сибиряк» — крупный красноярский застройщик. По данным «Контур.Фокус», с компанией связан бренд Hilton Garden Inn. Большей долей «Сибиряка» владеет бизнесмен Владимир Егоров. Компания не впервые получает госконтракт: всего она заключила контрактов на 48,5 миллиарда рублей.
Подвести итоги госзакупки планировали раньше, но процесс приостановили из-за жалобы «Сибиряка» в ФАС, писал Infopro54.
В Новосибирске уже практикуют инновационные методы реабилитации: в октябре НГС рассказывал о реабилитационном центре, где помогают пациентам с помощью экзоскелета.