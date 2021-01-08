Красноярский девелопер построит в Бердске реабилитационный центр для детей за 7 миллиардов

В Москве подвели итоги госзакупки с начальной стоимостью в 7,6 миллиарда рублей — победитель спроектирует и построит в Бердском заливе детский реабилитационный центр мирового уровня.



Итоговый протокол подписан 31 декабря 2020 года и опубликован на сайте госзакупок. Комиссия признала победителем красноярскую УСК «Сибиряк», которая предложила построить центр за 7,47 миллиарда рублей. Информации о том, что госконтракт заключен, в системе пока нет.

Согласно документам закупки, детский реабилитационный центр на 300 пациентов к 2024 году построят рядом с детским оздоровительным лагерем «Лидер» в Речкуновской зоне отдыха по заказу федерального Минздрава. Постановление о направлении на строительство и оснащение центра оборудованием на общую сумму более 7,6 миллиарда рублей правительство РФ подписало 16 декабря 2020 года.

