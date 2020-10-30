Новосибирцам с тяжелыми травмами дали возможность бесплатно надеть экзоскелет

Жители Новосибирской области могут получить направление на реабилитацию с экзоскелетом и после этого связаться с центром «Лесной».

В реабилитационный центр уже попала первая пациентка, которая сможет бесплатно пройти терапию с помощью этого устройства. Без полиса ОМС стоимость одного занятия — 1100 рублей .

Какие есть противопоказания



К противопоказаниям относятся нарушения функции тазовых органов, пролежни, отсутствие мотивации на реабилитационное лечение, психоорганический синдром или деменция.

Что из себя представляет экзоскелет



Экзоскелет — это моторизованный каркас, который надевают на пациента.

— Он снабжен системой управления для определения текущего положения и формирования управляющих сигналов на приводы экзоскелета. Ручные опоры (костыли) предназначены для поддержания равновесия, — рассказали журналисту НГС в центре.

Движется экзоскелет за счет расположенных в коленных и бедренных модулях электрических двигателей. Сигнал, который управляет ими, подается с центрального контроллера экзоскелета в спинке. При этом сигналы отправляет либо сам пациент через интерактивный костыль, либо инструктор с помощью планшета.

