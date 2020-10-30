Новосибирцам с тяжелыми травмами дали возможность бесплатно надеть экзоскелет

В Новосибирске реабилитация с помощью экзоскелета стала доступна по ОМС
Реабилитационный центр «Лесной» в Новосибирске сделал реабилитацию с помощью экзоскелета бесплатной для пациентов по ОМС.
Кому требуется такое устройство и как происходит реабилитация, медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко рассказали в реабилитационном центре.
Кому поможет экзоскелет
Экзоскелет нужен для пациентов, которые не могут самостоятельно передвигаться. Его применяют для больных, которым нужна реабилитация после острого нарушения мозгового кровообращения, черепно-мозговой травмы, нейрохирургической операции, травм опорно-двигательной системы. Разработчик механизма — российская компания ООО «ЭкзоАтлет».
Жители Новосибирской области могут получить направление на реабилитацию с экзоскелетом и после этого связаться с центром «Лесной».
В реабилитационный центр уже попала первая пациентка, которая сможет бесплатно пройти терапию с помощью этого устройства. Без полиса ОМС стоимость одного занятия —
Какие есть противопоказания
К противопоказаниям относятся нарушения функции тазовых органов, пролежни, отсутствие мотивации на реабилитационное лечение, психоорганический синдром или деменция.
Что из себя представляет экзоскелет
Экзоскелет — это моторизованный каркас, который надевают на пациента.
— Он снабжен системой управления для определения текущего положения и формирования управляющих сигналов на приводы экзоскелета. Ручные опоры (костыли) предназначены для поддержания равновесия, — рассказали журналисту НГС в центре.
Движется экзоскелет за счет расположенных в коленных и бедренных модулях электрических двигателей. Сигнал, который управляет ими, подается с центрального контроллера экзоскелета в спинке. При этом сигналы отправляет либо сам пациент через интерактивный костыль, либо инструктор с помощью планшета.
Специальное программное обеспечение позволяет отслеживать технические параметры работы экзоскелета, формировать электронные базы данных.
Как именно происходит реабилитация
Работа суставах значительно ухудшаются, если нет движения. Занятия на экзоскелете улучшают метаболизм и питание суставов, а также увеличивают амплитуды работы мышц и гидродинамику суставов, ускоряют заживления суставного хряща, связок и сухожилий.
— Важная особенность экзоскелета заключается в принципе вертикализациии. Вертикальное положение тела позволяет всем внутренним системам организма работать в привычных, а главное — правильных условиях, что восстанавливает нормальное давление и циркуляцию крови, — объяснили в «Лесном». Продолжительность одного занятия колеблется от 30 до
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