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Дима Билан провел съемку в заброшенном санатории под Новосибирском

В своих соцсетях певец написал, что в заброшенных зданиях есть дыхание прошлого

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Ролик с песней «Не давай нам вернуться назад» появился в официальных аккаунтах певца

Ролик с песней «Не давай нам вернуться назад» появился в официальных аккаунтах певца

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Певец Дима Билан провел съемку в заброшенном санатории в Бердске под Новосибирском. Ролик с песней «Не давай нам вернуться назад» появился в официальных аккаунтах певца во «ВКонтакте» и Instagram.

— В Новосибирске есть заброшенный санаторий для сердечников, а точнее, 16–17 лет назад он прекратил свое существование в этом здании! Я люблю заброшенные здания: в них есть дыхание прошлого, а я люблю прошлое, хоть и предпочитаю жить настоящим! — написал певец. — Эта музыка абсолютно волшебна, передающая максимально настроение разлуки и невозможности повторить то, что уже сломалось, как в музыке, так и в лирике. Проходил такое в жизни, когда склеенные заново отношения еще хуже, чем расстаться навсегда.

Также в санатории у Димы Билана прошла фотосессия с новосибирским фотографом Екатериной Плотниковой.

— Съемка была вчера, 8 апреля. Всё прошло отлично. Приятно удивлена, потому что Дима Билан вел себя как обычный человек, расслаблено общался, — рассказала корреспонденту НГС Екатерина Плотникова.

НГС рассказывал, как в один из приездов в Новосибирск Дима Билан снял на видео свою одиночную прогулку от пл. Ленина до ЦУМа — тогда он оставил в салоне красоты 16 тысяч рублей.

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Дима Биланклипсанаторий
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