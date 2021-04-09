Дима Билан провел съемку в заброшенном санатории под Новосибирском

Певец Дима Билан провел съемку в заброшенном санатории в Бердске под Новосибирском. Ролик с песней «Не давай нам вернуться назад» появился в официальных аккаунтах певца во «ВКонтакте» и Instagram.

— В Новосибирске есть заброшенный санаторий для сердечников, а точнее, 16–17 лет назад он прекратил свое существование в этом здании! Я люблю заброшенные здания: в них есть дыхание прошлого, а я люблю прошлое, хоть и предпочитаю жить настоящим! — написал певец. — Эта музыка абсолютно волшебна, передающая максимально настроение разлуки и невозможности повторить то, что уже сломалось, как в музыке, так и в лирике. Проходил такое в жизни, когда склеенные заново отношения еще хуже, чем расстаться навсегда.

