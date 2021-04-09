Дима Билан провел съемку в заброшенном санатории под Новосибирском

Певец Дима Билан провел съемку в заброшенном санатории в Бердске под Новосибирском. Ролик с песней «Не давай нам вернуться назад» появился в официальных аккаунтах певца во «ВКонтакте» и Instagram.
— В Новосибирске есть заброшенный санаторий для сердечников, а точнее,
Также в санатории у Димы Билана прошла фотосессия с новосибирским фотографом Екатериной Плотниковой.
— Съемка была вчера, 8 апреля. Всё прошло отлично. Приятно удивлена, потому что Дима Билан вел себя как обычный человек, расслаблено общался, — рассказала корреспонденту НГС Екатерина Плотникова.
НГС рассказывал, как в один из приездов в Новосибирск Дима Билан снял на видео свою одиночную прогулку от