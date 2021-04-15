Гиганты, подвиньтесь: крупнейший застройщик из Омска начал строить квартал, конкурирующий с жильем «Дискуса»

Как рассказал корреспонденту НГС замдиректора ЗСЖБ-6 Вячеслав Гуринов, в доме будет два подъезда разной высоты, площади квартир в «однешках» будут варьироваться от 35 до 43 кв. м , «двушки» спроектировали в 65–68 квадратов , «трешки» — по 75 кв. м . При этом все квартиры будут передавать покупателям с отделкой под ключ, а купить их можно будет только после сдачи.



— Дом будет сдаваться целиком, работать будем так же, как работаем всегда, — через бронирование. То есть у клиентов будет возможность на старте бронирования зафиксировать за собой стоимость квартир, при этом они ничем не рискуют, — рассказал Вячеслав Гуринов.

