Гиганты, подвиньтесь: крупнейший застройщик из Омска начал строить квартал, конкурирующий с жильем «Дискуса»

Крупнейший омский застройщик получил разрешение на дом в Новосибирске
В Южно-Чемском жилмассиве появился новый застройщик: в начале апреля разрешение на строительство своего первого дома в Новосибирске получил омский Завод сборного
5 апреля мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство новому для новосибирцев застройщику — омскому АО «Завод сборного
На сайте компании нового проекта в сибирской столице пока нет. По разрешению на строительство, это будет дом переменной высоты,
Как рассказал корреспонденту НГС замдиректора
— Дом будет сдаваться целиком, работать будем так же, как работаем всегда, — через бронирование. То есть у клиентов будет возможность на старте бронирования зафиксировать за собой стоимость квартир, при этом они ничем не рискуют, — рассказал Вячеслав Гуринов.
Стоимость квартир еще не определили: пока оценивают соседние стройки и ориентируются на цены в их домах на вторичном рынке, то есть примерно
Если компании удастся «угадать с ценой», то один дом на Николая Сотникова вполне может стать полноценным жилым комплексом, поделился замдиректора
Новостройки и долгострои
В Новосибирск омский застройщик решил зайти со стороны долгостроев. Участок на Николая Сотникова — часть масштабного инвестиционного проекта (МИП), по которому достраивают дом на улице
Еще один участок ЗСЖБ-6 попросил взамен на инвестиции в завершение брошенного дома на улице
В Омске ЗСЖБ-6 журналисты называют «санитаром леса»: компания не раз доводила до конца чужие проблемные стройки. Вячеслав Гуринов в разговоре с корреспондентом НГС признался, что в Новосибирске этот процесс отлажен лучше, и выразил надежду, что реализовать новый МИП у компании получится.
Впрочем, в нашем регионе у омичей есть и свой долгострой — дом на улице
Вячеслав Гуринов пояснил, что компания вошла в проект в качестве генподрядчика, с которым застройщик рассчитывался квартирами — так был построен первый дом будущего микрорайона, на улице
— Мы забрали второй дом, но, пока была пандемия, не заканчивали стройку, — рассказал Вячеслав Гуринов. — Сейчас вопрос больше административный: чтобы нам продлили земельный участок и мы могли продлить разрешение на строительство. Пока у нас усердная работа с администрацией Оби, последние
По оценке застройщика, на завершение этого долгостроя нужно всего
Захват территорий
В родном Омске ЗСЖБ-6 — один из крупнейших застройщиков. Новосибирская площадка для него — не первая вдали от дома: один проект компания реализует в Тобольске, еще один — в Казахстане.
— Планов у нас много, на одном Новосибирске мы вряд ли остановимся, — признался Вячеслав Гуринов. — В Казахстане площадка есть, но экономика Казахстана пока не позволяет нам зайти. Плюс пандемия, граница закрыта. В Тобольске мы проект должны закончить
Южно-Чемской жилмассив для омичей — своего рода «проба пера», как когда-то для томской компании «ТДСК»: именно она начала его застройку с проекта «Тулинка». Сейчас здесь ведут строительство сразу три крупных застройщика: новосибирские строительные гиганты «Дискус» и «
Впрочем, по мнению экспертов, места (и покупателей) здесь хватит на всех. Хотя время для выхода на рынок сейчас, может, не самое удачное.
— Будет сложно, — считает аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. — Но они привыкли работать с более низкой рентабельностью, поэтому, наверное, им удастся зацепиться за новосибирский рынок.
Как минимум с «Дискусом», добавил он, омичи конкурировать не будут: сейчас компания завершает уже начатые стройки в микрорайоне «Просторный», а новых пока не планирует, хотя площадка для них в жилмассиве еще есть — примерно
— «ВИРУ-Строй» точно не подвинут, потому что у нее имя и надежность. «Дискус» не подвинут, потому что у них цена. Если омичи выставят цены между ними, то конкурировать они не будут, — рассуждает, в свою очередь, управляющий компанией «Выставка новостроек» Григорий Якобсон.
Эксперт отмечает, что в районе в принципе нет высокой конкуренции — есть постоянный неизбыточный спрос. А то, что новый для города застройщик планирует строить панельные дома, по его мнению, негативным фактором быть не может. Во-первых, и панельные дома можно строить красивыми, во-вторых, при хорошей концепции и благоустройстве они смогут занять свою особую нишу.
Но у района есть один существенный недостаток — это инфраструктура, особенно дороги. Но как только эту проблему решат, микрорайон расцветет, как в свое время «Родники», уверен Григорий Якобсон. И как раз еще один застройщик здесь — это только плюс.
— Чем больше решателей этой проблемы, тем быстрее она будет решаться, — считает эксперт. — Они или пролоббируют их за счет города, или скинутся и сделают эти дороги.
Потенциальный проект в Первомайке на этом фоне кажется менее перспективным: по информации Сергея Николаева, здесь, в отличие от Южно-Чемского жилмассива, «зависло» немало квартир в сданных больше года назад домах. Продавать здесь что-то новое будет сложно.
Но в целом приход нового игрока на рынок эксперты оценивают оптимистично.
— В этой ситуации есть один плюс: иногородние застройщики считают наш город перспективным. Это очень важно, — говорит Григорий Якобсон. — И хорошо, что они заходят со своим пониманием рынка, своим видением, своими ценами. Они разбавляют текущую суету. Инвесторы этого же застройщика в Омске будут инвестировать в него же в Новосибирске — круто же.
При этом у иногородних застройщиков в Новосибирске была разная судьба: одним удалось добиться успеха и занять свое место на рынке, другие вернулись домой или вовсе перестали существовать. Как ни странно, хуже всего работать в Сибири получается у москвичей.