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Гиганты, подвиньтесь: крупнейший застройщик из Омска начал строить квартал, конкурирующий с жильем «Дискуса»

Новая для города строительная компания решила начать с долгостроев и Южно-Чемского жилмассива

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Новый застройщик может подвинуть гигантов Южно-Чемского жилмассива: «ВИРУ-Строй» и «Дискус»

Новый застройщик может подвинуть гигантов Южно-Чемского жилмассива: «ВИРУ-Строй» и «Дискус»

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Крупнейший омский застройщик получил разрешение на дом в Новосибирске

В Южно-Чемском жилмассиве появился новый застройщик: в начале апреля разрешение на строительство своего первого дома в Новосибирске получил омский Завод сборного железобетона № 6. Но одной площадкой омичи не ограничиваются: ранее они предложили инвестировать в новосибирский долгострой, попросив взамен участок на Первомайке. Подробности о планах компании узнала Лиза Пичугина.

5 апреля мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство новому для новосибирцев застройщику — омскому АО «Завод сборного железобетона № 6» (ЗСЖБ-6). На улице Николая Сотникова, рядом с домами микрорайона «Просторный» группы «Дискус» и стройкой «Акварельного 3.0» группы «Союз» (тоже, кстати, не новосибирской — она пришла к нам из Барнаула), омичи построят свой первый в Новосибирске панельный дом.

На сайте компании нового проекта в сибирской столице пока нет. По разрешению на строительство, это будет дом переменной высоты, 13–16-этажный, с одним подземным уровнем. В доме будет 164 квартиры, большая часть — однокомнатные.

Работы на стройке уже начались, но о самом новом доме известны только этажность и число квартир: проект застройщик до сих пор не анонсировал

Работы на стройке уже начались, но о самом новом доме известны только этажность и число квартир: проект застройщик до сих пор не анонсировал

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Как рассказал корреспонденту НГС замдиректора ЗСЖБ-6 Вячеслав Гуринов, в доме будет два подъезда разной высоты, площади квартир в «однешках» будут варьироваться от 35 до 43 кв. м, «двушки» спроектировали в 65–68 квадратов, «трешки» — по 75 кв. м. При этом все квартиры будут передавать покупателям с отделкой под ключ, а купить их можно будет только после сдачи.

— Дом будет сдаваться целиком, работать будем так же, как работаем всегда, — через бронирование. То есть у клиентов будет возможность на старте бронирования зафиксировать за собой стоимость квартир, при этом они ничем не рискуют, — рассказал Вячеслав Гуринов.

Стоимость квартир еще не определили: пока оценивают соседние стройки и ориентируются на цены в их домах на вторичном рынке, то есть примерно на 70 тысяч рублей за квадрат, точнее определят к концу лета.

В Омске компания строит целыми типовыми микрорайонами, но для Новосибирска разработали особый проект

В Омске компания строит целыми типовыми микрорайонами, но для Новосибирска разработали особый проект

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Если компании удастся «угадать с ценой», то один дом на Николая Сотникова вполне может стать полноценным жилым комплексом, поделился замдиректора ЗСЖБ-6. Сегодня на площадке спроектировано три дома из омских панелей, и если первый рассчитывают сдать летом следующего года, то к середине или концу 2023 года здесь вырастет уже целый новый квартал, причем по проекту, который разработали специально для Новосибирска: в Омске подобных домов компания не строила, заверил Вячеслав Гуринов.

Новостройки и долгострои

В Новосибирск омский застройщик решил зайти со стороны долгостроев. Участок на Николая Сотникова — часть масштабного инвестиционного проекта (МИП), по которому достраивают дом на улице Галущака, 15, — средства на работы омичи дали в обмен на землю.

Еще один участок ЗСЖБ-6 попросил взамен на инвестиции в завершение брошенного дома на улице Сибиряков-Гвардейцев, 44/7. Ходатайство ЗСЖБ-6 мэрия Новосибирска опубликовала в бюллетене от 1 апреля: по нему компания рассчитывает получить участок площадью 44,2 тысячи кв. м на улице Радиостанция № 2 в Первомайском районе. Правда, получат его омичи только в случае, если на завершение долгостроя не найдется других желающих.

Южно-Чемской сегодня — один из самых застраиваемых жилмассивов в городе. Здесь одновременно работают сразу три застройщика

Южно-Чемской сегодня — один из самых застраиваемых жилмассивов в городе. Здесь одновременно работают сразу три застройщика

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В Омске ЗСЖБ-6 журналисты называют «санитаром леса»: компания не раз доводила до конца чужие проблемные стройки. Вячеслав Гуринов в разговоре с корреспондентом НГС признался, что в Новосибирске этот процесс отлажен лучше, и выразил надежду, что реализовать новый МИП у компании получится.

Впрочем, в нашем регионе у омичей есть и свой долгострой — дом на улице Геодезической, 2 в городе Оби. На сайте компании он значится как один из домов микрорайона «Полёт»: всего их должно было быть четыре, но построить и сдать смогли только один, еще один стоит брошенным. По словам риелторов обских агентств, движения там не было уже несколько лет.

Хотя в Омске и Новосибирске ЗСЖБ-6 вкладывает немало средств в завершение чужих долгостроев, закончить свой же дом в Оби компания пока не может

Хотя в Омске и Новосибирске ЗСЖБ-6 вкладывает немало средств в завершение чужих долгостроев, закончить свой же дом в Оби компания пока не может

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Вячеслав Гуринов пояснил, что компания вошла в проект в качестве генподрядчика, с которым застройщик рассчитывался квартирами — так был построен первый дом будущего микрорайона, на улице Геодезической, 74. Второй дом на какое-то время заморозили, предоставив дольщикам квартиры в соседнем построенном, и решили переоформить.

— Мы забрали второй дом, но, пока была пандемия, не заканчивали стройку, — рассказал Вячеслав Гуринов. — Сейчас вопрос больше административный: чтобы нам продлили земельный участок и мы могли продлить разрешение на строительство. Пока у нас усердная работа с администрацией Оби, последние 2 года примерно.

Помимо новосибирцев дома здесь строит компания из Барнаула, причем успешно: у комплекса «Акварельный» уже возводится <nobr class="_">версия 3.0</nobr>

Помимо новосибирцев дома здесь строит компания из Барнаула, причем успешно: у комплекса «Акварельный» уже возводится версия 3.0

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По оценке застройщика, на завершение этого долгостроя нужно всего 2–3 месяца. Но вот строить еще два дома, как планировал, ЗСЖБ-6 уже, скорее всего, не будет.

Захват территорий

В родном Омске ЗСЖБ-6 — один из крупнейших застройщиков. Новосибирская площадка для него — не первая вдали от дома: один проект компания реализует в Тобольске, еще один — в Казахстане.

— Планов у нас много, на одном Новосибирске мы вряд ли остановимся, — признался Вячеслав Гуринов. — В Казахстане площадка есть, но экономика Казахстана пока не позволяет нам зайти. Плюс пандемия, граница закрыта. В Тобольске мы проект должны закончить в 2024–2025 году, мы плотно сотрудничаем с администрацией Тобольска и, если будет еще какая-нибудь площадка, может, там начнем строить. А так, скорее всего, переберемся в Тюмень.

Через 2–3 года панельное разнообразие Южно-Чемского жилмассива дополнится еще одним кварталом

Через 2–3 года панельное разнообразие Южно-Чемского жилмассива дополнится еще одним кварталом

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Южно-Чемской жилмассив для омичей — своего рода «проба пера», как когда-то для томской компании «ТДСК»: именно она начала его застройку с проекта «Тулинка». Сейчас здесь ведут строительство сразу три крупных застройщика: новосибирские строительные гиганты «Дискус» и «ВИРА-Строй» (отстроившие огромный жилмассив практически вдвоем) и барнаульская группа «Союз».

Впрочем, по мнению экспертов, места (и покупателей) здесь хватит на всех. Хотя время для выхода на рынок сейчас, может, не самое удачное.

— Будет сложно, — считает аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. — Но они привыкли работать с более низкой рентабельностью, поэтому, наверное, им удастся зацепиться за новосибирский рынок.

Самое большое число построенных домов <nobr class="_">в жилмассиве —</nobr> на счету группы «Дискус»&nbsp;

Самое большое число построенных домов в жилмассиве — на счету группы «Дискус» 

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Как минимум с «Дискусом», добавил он, омичи конкурировать не будут: сейчас компания завершает уже начатые стройки в микрорайоне «Просторный», а новых пока не планирует, хотя площадка для них в жилмассиве еще есть — примерно на 5–6 домов. «ВИРА-Строй» сместила фокус с панельных домов на каркасное строительство и теперь строит в немного другом сегменте, «Союз» тоже позиционирует свои дома не как панельные.

— «ВИРУ-Строй» точно не подвинут, потому что у нее имя и надежность. «Дискус» не подвинут, потому что у них цена. Если омичи выставят цены между ними, то конкурировать они не будут, — рассуждает, в свою очередь, управляющий компанией «Выставка новостроек» Григорий Якобсон.

«ВИРА-Строй» на домах с разноцветными матрешками, большая часть которых построена в Южно-Чемском жилмассиве, сделала себе имя

«ВИРА-Строй» на домах с разноцветными матрешками, большая часть которых построена в Южно-Чемском жилмассиве, сделала себе имя

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Эксперт отмечает, что в районе в принципе нет высокой конкуренции — есть постоянный неизбыточный спрос. А то, что новый для города застройщик планирует строить панельные дома, по его мнению, негативным фактором быть не может. Во-первых, и панельные дома можно строить красивыми, во-вторых, при хорошей концепции и благоустройстве они смогут занять свою особую нишу.

Но у района есть один существенный недостаток — это инфраструктура, особенно дороги. Но как только эту проблему решат, микрорайон расцветет, как в свое время «Родники», уверен Григорий Якобсон. И как раз еще один застройщик здесь — это только плюс.

Сегодня главная проблема жилмассива — это его доступность: дорог здесь мало, и они, как правило, забиты в часы пик

Сегодня главная проблема жилмассива — это его доступность: дорог здесь мало, и они, как правило, забиты в часы пик

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— Чем больше решателей этой проблемы, тем быстрее она будет решаться, — считает эксперт. — Они или пролоббируют их за счет города, или скинутся и сделают эти дороги.

Потенциальный проект в Первомайке на этом фоне кажется менее перспективным: по информации Сергея Николаева, здесь, в отличие от Южно-Чемского жилмассива, «зависло» немало квартир в сданных больше года назад домах. Продавать здесь что-то новое будет сложно.

Социальная инфраструктура здесь появляется медленно, но верно: в жилмассиве есть новая школа и детские сады, а рядом со стройкой омичей зарезервированы участки для поликлиники и храма

Социальная инфраструктура здесь появляется медленно, но верно: в жилмассиве есть новая школа и детские сады, а рядом со стройкой омичей зарезервированы участки для поликлиники и храма

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Но в целом приход нового игрока на рынок эксперты оценивают оптимистично.

— В этой ситуации есть один плюс: иногородние застройщики считают наш город перспективным. Это очень важно, — говорит Григорий Якобсон. — И хорошо, что они заходят со своим пониманием рынка, своим видением, своими ценами. Они разбавляют текущую суету. Инвесторы этого же застройщика в Омске будут инвестировать в него же в Новосибирске — круто же.

Примечательно, что начинали строить Южно-Чемской жилмассив не новосибирцы: первую новостройку здесь сдали томичи

Примечательно, что начинали строить Южно-Чемской жилмассив не новосибирцы: первую новостройку здесь сдали томичи

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При этом у иногородних застройщиков в Новосибирске была разная судьба: одним удалось добиться успеха и занять свое место на рынке, другие вернулись домой или вовсе перестали существовать. Как ни странно, хуже всего работать в Сибири получается у москвичей.

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Южно-Чемской жилмассивновостройкиЗСЖБ-6
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