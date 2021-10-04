Председатель одного из комитетов мэрии Новосибирска оштрафован за взятку ради павильона на Фабричной

Центральный районный суд Новосибирска 4 октября вынес обвинительный приговор за получение взятки председателю комитета по выдаче разрешение на проведение земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами мэрии Игорю Леончикову и бывшему эксперту того же комитета Александру Гончарову.
Из материалов дела следует, что 22 октября 2019 года Леончиков и Гончаров, «действуя группой лиц по предварительному сговору, получили денежное вознаграждение за незаконное бездействие в пользу взяткодателя ООО «Топ-НСК». (ст. 290 УК РФ)
— Обвиняемые получили 110 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности ООО «Топ-НСК», которое без соответствующего разрешения возвело фундамент павильона на улице Фабричная, 53/3. Леончиков и Гончаров за это вознаграждение должны были не направлять материалы дела об административном правонарушении в администрацию Центрального района Новосибирска, а также не сообщать о выявленных нарушениях в иные контролирующие органы, — пояснила НГС помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых.
Решением суда Гончарова приговорили к штрафу в 110 тысяч рублей и условному сроку заключения в 4,5 года (испытательный срок — 4 года). Леончикова приговорили к штрафу в 550 тысяч рублей и к пятилетнему условному сроку лишения свободы. Также чиновнику запретили на пять лет занимать руководящие должности в органах государственной власти.
Согласно информации сервиса Контур.Фокус, ООО «Топ-НСК» с 2014 года занимается арендой помещений. Учредитель, директор и единственный участник — Максим Молодцев. Уставный капитал организации — 10 тыс. рублей, а ее выручка за 2020 год составила 10,5 млн рублей.
Фабричная 55/3 представляет собой одноэтажное здание у Димитровского моста, в котором располагаются автомастерская, шиномонтажка, прокат инструментов и сервис алмазного бурения бетона.
На момент публикации Игорь Леончиков на муниципальном портале по-прежнему называется председателем комитета по выдаче разрешений на земельные работы. Однако в мэрии НГС сообщили, что с октября 2019 года, то есть с момента задержания Леончикова правоохранителями, на место чиновника до вынесения решения суда был назначен исполняющий обязанности. При этом фигурант уголовного дела пока в штате числится. Что касается эксперта Александра Гончарова, в октябре 2019 года он уволился по собственному желанию.
В конце сентября в Новосибирске Железнодорожный районный суд вынес приговор 61-летней Галине Магизовой, которая в сентябре 2020 года выступила посредником во взяточничестве.