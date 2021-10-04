Председатель одного из комитетов мэрии Новосибирска оштрафован за взятку ради павильона на Фабричной

Фабричная 55/3 представляет собой одноэтажное здание у Димитровского моста, в котором располагаются автомастерская, шиномонтажка, прокат инструментов и сервис алмазного бурения бетона.



На момент публикации Игорь Леончиков на муниципальном портале по-прежнему называется председателем комитета по выдаче разрешений на земельные работы. Однако в мэрии НГС сообщили, что с октября 2019 года, то есть с момента задержания Леончикова правоохранителями, на место чиновника до вынесения решения суда был назначен исполняющий обязанности. При этом фигурант уголовного дела пока в штате числится. Что касается эксперта Александра Гончарова, в октябре 2019 года он уволился по собственному желанию.



В конце сентября в Новосибирске Железнодорожный районный суд вынес приговор 61-летней Галине Магизовой, которая в сентябре 2020 года выступила посредником во взяточничестве.