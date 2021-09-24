Суд вынес приговор по делу о взятках ради наружной рекламы в Новосибирске

Днем 24 сентября в Новосибирске Железнодорожный районный суд вынес приговор 61-летней Галине Магизовой, которая в сентября 2020 года выступила посредником во взяточничестве.
Женщина признана виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Суд оштрафовал ее на 900 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Как уточнила гособвинитель Марина Антонюк, Галина Магизова являлась сотрудником ООО «Согласие». Во время судебного следствия было установлено, что 10 сентября 2020 года Галина Магизова по поручению представителя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска организовала встречу с руководителем ООО «АльфаСогласование», от этой компании требовали взятку.
Магизова указала, что для получения разрешения на установку рекламных конструкций в комитете необходимо заключить договор оказания консультационных услуг с ООО «Согласие», которое подконтрольно мэрии. Затем требовалось оплатить якобы оказанные услуги в общей сумме 200 тысяч рублей на расчетный счет указанной организации. При этом в действительности указанные документы носили формальный характер и являлись прикрытием передачи взятки.
Затем 17 сентября 2020 года Галина Магизова передала руководительнице ООО «АльфаСогласование» разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, которые противоречили регламенту.
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания ООО «Согласие» существует с февраля 2018 года. Фирма специализируется на рекламной деятельности. В 2020 году компания выручила 2,8 миллиона рублей. Чистая прибыль составила 2,7 миллиона. В 2018 году фирма заключила контракт с МКУ Новосибирска «Городской центр наружной рекламы» на 464 тысячи рублей. С 11 августа 2021 года компания ООО «Согласие» находится в стадии ликвидации. Ликвидатор — Юлия Макарова. Учредитель компании — Алексей Миненко. Также он является учредителем компании ООО «Еврострой», которая занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Корреспонденту НГС не удалось связаться с Алексеем Миненко.
Другая фирма ООО «АльфаСогласование», по данным сервиса «Контур.Фокус», существует с июня 2017 года. Фирма также специализируется на рекламной деятельности. В 2020 году компания выручила 8,9 миллиона рублей. Чистая прибыль составила 624 тысячи. Компанией владеет Татьяна Зимбицкая.
Силовики задержали начальника комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска 25 сентября 2020 года. Дмитрий Лобыня занимал пост начальника с 2017 года. Позже суд арестовал чиновника на два месяца. Тогда сообщалось, что чиновника подозревали в получении взятки — по версии следствия, на банковскую карту Лобыне перевели 200 тысяч рублей за согласование наружной рекламы, «не соответствующей установленным нормам». В ходе расследования информацию о том, кто перевел деньги и какую какую неподобающую рекламу одобрил чиновник, следствие умалчивало. Дело дошло до суда в июне этого года, но приговор озвучен еще не был.
Корреспондент НГС Илья Калинин попытался разобраться, что происходит на рынке новосибирской наружной рекламы, и обнаружил странную схему, которая появилась в период пандемии.