Суд вынес приговор по делу о взятках ради наружной рекламы в Новосибирске

Днем 24 сентября в Новосибирске Железнодорожный районный суд вынес приговор 61-летней Галине Магизовой, которая в сентября 2020 года выступила посредником во взяточничестве.

Женщина признана виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Суд оштрафовал ее на 900 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Как уточнила гособвинитель Марина Антонюк, Галина Магизова являлась сотрудником ООО «Согласие». Во время судебного следствия было установлено, что 10 сентября 2020 года Галина Магизова по поручению представителя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска организовала встречу с руководителем ООО «АльфаСогласование», от этой компании требовали взятку.