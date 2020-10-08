«Ящик Пандоры» в мэрии Новосибирска. Или за что могли задержать главу комитета рекламы

Мэрии Новосибирска вынесли представление после жалобы рекламщиков
В конце сентября силовики задержали главу комитета рекламы мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню. Позже суд арестовал чиновника на два месяца. Его обвиняют в получении взятки — по версии следствия, на банковскую карту Лобыне перевели 200 тысяч рублей за согласование наружной рекламы, «несоответствующей установленным нормам». Кто перевел деньги и какую неподобающую рекламу одобрил чиновник, следствие умалчивает. Корреспондент НГС Илья Калинин попытался разобраться, что происходит на рынке новосибирской наружной рекламы, и обнаружил странную схему, которая появилась в период пандемии.
Дмитрий Лобыня родился в Новосибирске, ему 39 лет. Имеет два высших образования, полученных в Дальневосточном государственном университете во Владивостоке, — юридическое и «физическая культура и спорт». Последняя должность Лобыни до работы в мэрии — генеральный директор ООО «Да Девелопмент», которое занимается складским хранением. Также занимался общественной деятельностью — он член КПРФ, ранее руководил депутатским центром партии в Октябрьском районе и работал помощником депутата горсовета Дениса Плотникова. Должность председателя комитета по рекламе и информации мэрии Новосибирска Дмитрий Лобыня занял в мае 2017 года. Этой осенью он пытался стать депутатом горсовета, но проиграл кандидату от Коалиции «Новосибирск 2020» Хельге Пироговой.
Как всё было в доковидную эпоху
Жалобы на то, как в Новосибирске работает рынок наружной рекламы, а именно — рекламных и информационных вывесок на зданиях, были всегда. Знакомый корреспондента НГС, имеющий небольшое производство таких вывесок, часто в неформальных беседах возмущался, что здесь нет прозрачности: различные правила, на которые должен опираться рекламодатель, часто противоречат друг другу. Например, в одном своде правил указано, что информационная вывеска предполагает указание названия юридического лица и график его работы, а в другом такого нет. Иногда к этому добавляются внезапные пожелания чиновника, которому во время согласования может, например, не понравиться расстояние между буквами на вывеске или её цвет. В результате приходится переделывать макет и согласовывать заново. А согласовывать надо любую вывеску, которую хочешь повесить на здание. Размещение баннеров на зданиях сейчас запрещено.
Долгое время схема согласования вывесок работала таким образом: рекламный агент, представляющий компанию, которая хочет разместить вывеску (даже если это просто название магазина «Обувь»), приходил с макетом к главному художнику Новосибирска. Тот изучал макет и решал, рекламная это вывеска или информационная. Если он считал, что вывеска рекламная, то начиналось обсуждение внешнего вида, размеров, цвета и прочих деталей. Потом надо было оплатить госпошлину в размере 5000 рублей, согласовать рекламу с собственником здания, жильцами, изготовить проектную документацию и в самом конце отдать пакет документов в комитет по рекламе мэрии. Там всё проверяли и выдавали окончательное разрешение. Если вывеска информационная (название юридического лица, расписание работы магазина, профиль работы заведения и так далее), то согласование заканчивалось на главном художнике. Далее не надо было ничего собирать, оплачивать и согласовывать с другими инстанциями.
При всей, казалось бы, простоте схемы рекламисты порой сталкивались с какими-то, по их мнению, субъективными пожеланиями чиновников к тому или иному макету. Несмотря на то, что существуют специальные правила размещения вывесок (они разработаны Советом городских депутатов несколько лет назад), вопросы возникали почти всегда. Рекламисты жаловались, что правила можно трактовать по-разному. Для более точного понимания существующих правил и в дополнение к ним 29 октября 2019 года мэрия приняла архитектурно-художественный регламент размещения вывесок. Правда, ситуация после этого проще не стала.
— Главный художник Иван Фаткин порой вводил людей в заблуждение. Приходили к нему люди на приём, говорили: вот вывеска, надо ли её согласовывать? А он: мол, не надо, это же информационная. Человек вывеску вешает спокойно, а через некоторое время к нему приходит инспектор из мэрии и говорит: «Это рекламная вывеска, вам её надо согласовать». И дают на исправление пять дней. Но когда вывеска уже сделана, то переделать её невозможно, приходится всё делать заново. И человек начинает судорожно бегать и искать выходы из ситуации: или сам пытается всё согласовать, или идёт в комитет по рекламе и просит подсказать, как это сделать быстро, — рассказывает рекламист Валентина Холопова, которая занимается сбором документов для согласования различным компаниям.
Начальник отдела дизайна городской среды мэрии Иван Фаткин в разговоре с корреспондентом НГС согласился с тем, что такие ситуации случаются, и происходит это из-за всё ещё недоработанных до конца правил и регламента размещения вывесок.
— Всем понятно, что проблема существует, и все необходимые шаги для этого будут сделаны. Просто многие юридические документы правятся не очень быстро — для этого требуется время. Пока мы пытаемся выработать общую позицию с комитетом [по рекламе мэрии]. Будут изменения в действующие правила, будут изменения в регламент, — говорит Иван Фаткин.
Что изменилось во время пандемии
С апреля 2020 года, после объявления режима пандемии, главный художник перестал принимать людей лично. Теперь заявки надо было опускать в специальный ящик у кабинета Фаткина: при этом обращения никто не регистрировал, а человек, подавший заявку, не знал, когда главный художник изучит макет и даст ответ.
Ранее, когда заявки на рассмотрение принимались во время очного приёма, ответ приходилось ждать около месяца. Об этом, опираясь на собственный опыт, говорит рекламный агент Валентина Холопова. После введения специального режима работы через «почтовый ящик» только на первоначальное согласование могло уйти несколько месяцев.
— Я скидывала заявление в этот специальный ящичек, после чего садилась на телефон и обзванивала девочек — сотрудниц Фаткина, умоляя, чтобы они мне хоть какой-то ответ выдали: для понимания, что дальше делать. И это могло длиться в течение месяца, а то и больше, — утверждает Валентина Холопова.
После того, как ситуация с коронавирусом стала улучшаться (по крайней мере, такой вывод можно было сделать из ежедневных сводок оперштаба), заочный режим рассмотрения обращений отменили почти во всех учреждениях. Но рекламщики продолжили работать по прежней схеме, отправляя заявки на согласование вывесок через ящик. Очного приёма, упрощающего процедуру, у главного художника нет до сих пор.
— Я так понимаю, его не будет и в октябре, — признает главный художник Иван Фаткин, объясняя отсутствие личного приема. — А граждан, которые обращаются к нам, мы направляем в комитет рекламы, потому что, по действующим правилам, для получения разрешения на размещение рекламной конструкции граждане обращаются в комитет по рекламе, комитет направляет документы нам, мы их рассматриваем и отправляем обратно в комитет. Мы стараемся оперативно рассматривать, но у каждого из нас на любое обращение граждан есть месяц.
Почему могли не согласовывать рекламные вывески
Валентина Холопова рассказала о нескольких случаях, когда лично её заказчикам не удавалось согласовать свои рекламные вывески: главный художник считал их информационными, хотя вывеска по всем параметрам была рекламной и обязательно должна была получить визу Ивана Фаткина, иначе невозможно было собрать другие документы для окончательного разрешения на монтаж. Один случай, по словам Холоповой, касался магазинной вывески, расположенной на здании в районе улицы Станиславского.
И вот в подобных ситуациях, утверждает Валентина Холопова, иногда появлялись агентство «АртМастер-Н» и его руководитель Денис Постовалов, который предлагал решить все вопросы быстрее, чем это происходило в обычном режиме. В рекламной тусовке говорили, что Постовалов и арестованный Лобыня (глава комитета рекламы мэрии) дружат.
— Приходит из «АртМастер-Н» человек и говорит, что они постараются помочь. Заключают официально договор. Получается, что взятки как бы нет. Но при этом я столкнулась с такой ситуацией, когда мне Фаткин отказал, а мои клиенты обратились в этот «АртМастер-Н» и — вуаля — мне через несколько дней скидывают согласование главного художника города, и никаких противоречий уже нет. Мой клиент заплатил около 25 тысяч рублей, хотя обычно согласование происходит в два раза дешевле. Полный пакет документов стоит около 10–15 тысяч, а с моих клиентов взяли 25 тысяч. При этом за эти деньги было получено только согласование художника и заявка отправлена в комитет по рекламе, а всё остальное готовила я, — рассказывает рекламный агент Валентина Холопова.
В начале лета женщина даже написала жалобу в прокуратуру по поводу постоянно возникающих разногласий между трактовкой правил размещения рекламы главным художником и комитетом по рекламе. Прокуратура, по её словам, по факту заявления начала проверку.
— Мы с этим вопросом (разногласиями в трактовке правил размещения рекламных вывесок. — Прим. ред.) боремся, при участии прокуратуры, кстати говоря. Сильно комментировать не буду, но некоторое недопонимание случалось, — подтвердил роль прокуратуры в наведении порядка на рекламном рынке главный художник Новосибирска.
Валентина Холопова говорит, что 1 сентября прокуратура вынесла представление мэру Анатолию Локтю об устранении выявленных нарушений. Это было указано в ответе, который она получила от прокуратуры.
— Сейчас прокуратура установила конкретно: нам могут отказать, только если мы нарушаем регламент и правила. А вот это, как раньше было: внешний вид не нравится, цвет, расстояние — выше, ниже, это всё — ерунда. Не имеют права нам из-за этого отказывать…
В мэрии подтвердили, что получили прокурорское представление, но не 1 сентября, а несколько позже:
— Представление прокуратуры будет рассмотрено в соответствии с требованиями действующего законодательства. Ответ на представление прокуратуры будет направлен в установленные законом сроки, — прокомментировали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Согласование рекламы через «АртМастер-Н»
Ещё один клиент Валентины Холоповой — крупная федеральная компания — хотел получить разрешение на продление договора по двум уже повешенным вывескам. И тут опять появилась фирма «АртМастер-Н» с предложением своих услуг. Валентина предполагает, что у них мог быть доступ к рекламной базе мэрии, в которой размещена информация обо всех рекламных контрактах и о том, у кого в какой срок они заканчиваются.
За работу по продлению договора на размещение двух рекламных вывесок с федеральной компании запросили порядка 50 тысяч рублей. Корреспондент НГС пообщался с представителем этой компании Светланой:
— Я от лица своего работодателя обратилась к Денису Постовалову, который занимался согласованием. Его работа [за одну вывеску] стоила около 20 тысяч, а подписать у главного художника — пять. Эта сумма была прописана отдельной строкой (в приложении к договору эта строка обозначена как «проектная документация». — Прим. ред.). Я отказалась от услуги этой фирмы, а Денис Постовалов мне потом написал в вотсап, что потратил уже свои деньги, и я ему должна. Но мы никакие документы не подписывали, это он, получается, свою инициативу проявил.
При этом сам договор, по словам Светланы, должен был оформляться на жену Постовалова.
В итоге компания отказалась сотрудничать с Постоваловым, посчитав такую сделку сомнительной, и обратилась в другую рекламную фирму, которая за эти же деньги взялась выполнить больший объём работ. Сейчас продление договора, по словам Светланы, находится в процессе согласования.
Неуловимый «АртМастер-Н»
По данным 2ГИС, агентство по согласованию рекламных конструкций «АртМастер-Н» расположено в бизнес-центре по адресу: улица Вокзальная магистраль, 16, офис 505. Но по факту такой компании и даже кабинета под таким номером на пятом этаже в здании нет. Об арендаторе «АртМастер-Н» не знает ни охрана на входе в бизнес-центр, ни администрация самого здания. Вместо этого на пятом этаже находится комитет по рекламе мэрии Новосибирска. Работники комитета, с которыми удалось пообщаться корреспонденту НГС, категорически отвергли присутствие на своих площадях «АртМастер-Н». Один из сотрудников пояснил, что 505-я комната теоретически существует за общими дверями приёмной, но там находится бумажный архив.
— Мы знаем человека с такой фамилией (Постовалов — Прим. ред.), а какого конкретно вы человека ищете, я не могу знать. Он не сотрудничает с нами, он приносит документы нам. Он подаёт документы на свои организации. Кто он такой, я не знаю, — заметила одна из сотрудниц комитета по рекламе.
В системе «Контур.Фокус» есть запись об одном новосибирском агентстве «Арт-Мастер» с Постоваловым в числе учредителей, которое было открыто в 2008 году и закрыто в 2010 году. Денису Постовалову принадлежало 50% фирмы. Вторая половина была у Юрия Казаченко.
Также в «Контур.Фокусе» числится индивидуальный предприниматель Постовалова Анна Игоревна, которая ранее значилась как ИП Фролова Анна Игоревна. Данные ИП Анны Постоваловой указаны на одном из договоров, которые оформлялись якобы от компании «АртМастер-Н». На Анне Постоваловой никаких юридических лиц не числится, как их нет сейчас и на Денисе Постовалове.
Что говорит сам Денис Постовалов
По номеру, который указан в 2ГИС как телефон агентства «АртМастер-Н», ответил Денис Постовалов. На вопрос о том, действительно ли «АртМастер-Н» закладывает дополнительные суммы для согласования заявок у главного художника, мужчина ответил отрицательно.
— Это оговор и не более того. Такого не было точно. Может, меня путают с кем-то другим? Может, кто-то другой этим занимался? — задается вопросом Денис Постовалов.
Также руководитель агентства «АртМастер-Н» заметил, что за оформление пакета документов для согласования он берёт от 8 до 15 тысяч рублей, а своего офиса у него нет. Поначалу Постовалов так и говорил: у него фирма без офиса, но потом заметил, что всё оформляется через ИП его жены.
— Фирма нигде не находится. У меня нет офиса никакого. «АртМастер-Н» — это просто название. Я являюсь единственным участником этой компании. Она существует, но офиса нет. Я сам приезжаю к заказчикам. Адрес в 2ГИС поставил, потому что там комитет рекламы находится… Чтобы разместить объявление в 2ГИС, надо указать адрес, иначе оно не регистрируется. Поэтому я и указал адрес комитета по рекламе, не домашний же адрес указывать. Можно, конечно, и ИП указать, но просто ИП ни о чём не будет говорить, а такое название у меня уже давно было, и я его решил оставить, — объяснил Денис Постовалов и добавил, что с Дмитрием Лобыней, которого арестовали до 26 ноября, его связывают исключительно рабочие и ни в коем случае не дружеские отношения.
Главный художник Новосибирска Иван Фаткин также отверг предположения, что он берёт деньги за согласование заявок, и заметил, что, возможно, эта сумма являлась госпошлиной:
— Как я могу это прокомментировать? Нет, департамент строительства за согласование ни с кого денег не брал. Сейчас комитет рекламы перешёл в департамент правительства. Но комитет рекламы требует уплаты госпошлины при подаче заявки, вот и всё… Речь идёт о госпошлине. За одну рекламную конструкцию она составляет 5000 рублей.
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