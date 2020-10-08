«Ящик Пандоры» в мэрии Новосибирска. Или за что могли задержать главу комитета рекламы

Что говорит сам Денис Постовалов



По номеру, который указан в 2ГИС как телефон агентства «АртМастер-Н», ответил Денис Постовалов. На вопрос о том, действительно ли «АртМастер-Н» закладывает дополнительные суммы для согласования заявок у главного художника, мужчина ответил отрицательно.



— Это оговор и не более того. Такого не было точно. Может, меня путают с кем-то другим? Может, кто-то другой этим занимался? — задается вопросом Денис Постовалов.



Также руководитель агентства «АртМастер-Н» заметил, что за оформление пакета документов для согласования он берёт от 8 до 15 тысяч рублей, а своего офиса у него нет. Поначалу Постовалов так и говорил: у него фирма без офиса, но потом заметил, что всё оформляется через ИП его жены.



— Фирма нигде не находится. У меня нет офиса никакого. «АртМастер-Н» — это просто название. Я являюсь единственным участником этой компании. Она существует, но офиса нет. Я сам приезжаю к заказчикам. Адрес в 2ГИС поставил, потому что там комитет рекламы находится… Чтобы разместить объявление в 2ГИС, надо указать адрес, иначе оно не регистрируется. Поэтому я и указал адрес комитета по рекламе, не домашний же адрес указывать. Можно, конечно, и ИП указать, но просто ИП ни о чём не будет говорить, а такое название у меня уже давно было, и я его решил оставить, — объяснил Денис Постовалов и добавил, что с Дмитрием Лобыней, которого арестовали до 26 ноября, его связывают исключительно рабочие и ни в коем случае не дружеские отношения.

Главный художник Новосибирска Иван Фаткин также отверг предположения, что он берёт деньги за согласование заявок, и заметил, что, возможно, эта сумма являлась госпошлиной:



— Как я могу это прокомментировать? Нет, департамент строительства за согласование ни с кого денег не брал. Сейчас комитет рекламы перешёл в департамент правительства. Но комитет рекламы требует уплаты госпошлины при подаче заявки, вот и всё… Речь идёт о госпошлине. За одну рекламную конструкцию она составляет 5000 рублей.