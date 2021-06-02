До суда дошло дело о взятках ради наружной рекламы в мэрии Новосибирска

Следователи завершили расследование в отношении жительницы, которую обвиняют в посредничестве бывшему главе комитета по рекламе мэрии Новосибирска Дмитрию Лобыне. Его задержали прошлой осенью по подозрению в получении взятки.
— 14 сентября 2020 года представитель одной из организаций обратилась к председателю комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска с заявлением о выдаче разрешений на размещение объектов наружной рекламы, не соответствующих установленным нормам. В целях получения положительного решения последний сообщил через посредника о том, что необходимо перечислить на расчетный счет подконтрольной ему организации денежные средства в размере
Расследование уголовного дело по
Дмитрий Лобыня занял пост начальника комитета по рекламе в