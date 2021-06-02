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До суда дошло дело о взятках ради наружной рекламы в мэрии Новосибирска

Бывшего начальника комитета задержали в сентябре прошлого года

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Дмитрий Лобыня был задержан по подозрению в получении крупной взятки

Дмитрий Лобыня был задержан по подозрению в получении крупной взятки

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Следователи завершили расследование в отношении жительницы, которую обвиняют в посредничестве бывшему главе комитета по рекламе мэрии Новосибирска Дмитрию Лобыне. Его задержали прошлой осенью по подозрению в получении взятки.

— 14 сентября 2020 года представитель одной из организаций обратилась к председателю комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска с заявлением о выдаче разрешений на размещение объектов наружной рекламы, не соответствующих установленным нормам. В целях получения положительного решения последний сообщил через посредника о том, что необходимо перечислить на расчетный счет подконтрольной ему организации денежные средства в размере 200 тысяч рублей. На следующий день после перечисления денежных средств, чиновник мэрии подписал разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, — сообщили в пресс-службе СКР по Новосибирской области.

Расследование уголовного дело по статье 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере) передано в суд для рассмотрения по существу.

Дмитрий Лобыня занял пост начальника комитета по рекламе в 2017 году. После этого его поместили под арест на два месяца. Бывшего руководителя обвинили в получении взятки в 200 тысяч рублей. Нового главу комитета назначили в декабре 2020 года, им стал Олег Хорошунов.

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