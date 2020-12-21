В Новосибирске после скандала назначили нового главу комитета рекламы — предыдущий под арестом

В мэрии Новосибирска назначили нового главу комитета рекламы
Сегодня,
О новом руководителе сообщил официальный телеграм-канал мэрии Новосибирска «Мэр_и_Я». В нем говорится, что Олег Хорошунов закончил Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ), он учился на специальности «антикризисное управление». Затем чиновник работал в компаниях «Модерн Стафф Лизинг», «Управление жилищно-коммунального хозяйства», «Динамика». Также новый глава комитета был помощником депутатов Заксобрания НСО и Государственной думы РФ.
— С 2016 по 2019 год работал начальником отдела по организационному обеспечению деятельности заместителя мэра города Новосибирска, с 2019 года — коммерческим директором ООО «ПРОФИТ», — сообщает телеграм-канал.
К задачам Олега Хорошунова относится улучшение визуального облика города. Для этого планируется привести уличные вывески к единому стандарту, сократить число рекламных конструкций и снизить «информационный шум» на улицах города.
Прежнего главу комитета рекламы Дмитрия Лобыню, который занимал пост с 2017 года, задержали в сентябре этого года. После этого его поместили под арест на два месяца. Бывшего руководителя обвинили в получении взятки в 200 тысяч рублей. В обмен на эти деньги Дмитрий Лобыня разрешил установить рекламные конструкции. Во время судебного заседания он закрывал лицо и отказывался давать комментарии о своем аресте. В конце ноября стало известно, что суд оставил чиновника под стражей до