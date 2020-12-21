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В Новосибирске после скандала назначили нового главу комитета рекламы — предыдущий под арестом

Пост занял Олег Хорошунов, рассказываем, где он работал раньше

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Олег Хорошунов займет место Дмитрия Лобыни

Олег Хорошунов займет место Дмитрия Лобыни

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В мэрии Новосибирска назначили нового главу комитета рекламы

Сегодня, 21 декабря, председателем комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска назначен Олег Хорошунов.

О новом руководителе сообщил официальный телеграм-канал мэрии Новосибирска «Мэр_и_Я». В нем говорится, что Олег Хорошунов закончил Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ), он учился на специальности «антикризисное управление». Затем чиновник работал в компаниях «Модерн Стафф Лизинг», «Управление жилищно-коммунального хозяйства», «Динамика». Также новый глава комитета был помощником депутатов Заксобрания НСО и Государственной думы РФ.

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— С 2016 по 2019 год работал начальником отдела по организационному обеспечению деятельности заместителя мэра города Новосибирска, с 2019 года — коммерческим директором ООО «ПРОФИТ», — сообщает телеграм-канал.

К задачам Олега Хорошунова относится улучшение визуального облика города. Для этого планируется привести уличные вывески к единому стандарту, сократить число рекламных конструкций и снизить «информационный шум» на улицах города.

Прежнего главу комитета рекламы Дмитрия Лобыню, который занимал пост с 2017 года, задержали в сентябре этого года. После этого его поместили под арест на два месяца. Бывшего руководителя обвинили в получении взятки в 200 тысяч рублей. В обмен на эти деньги Дмитрий Лобыня разрешил установить рекламные конструкции. Во время судебного заседания он закрывал лицо и отказывался давать комментарии о своем аресте. В конце ноября стало известно, что суд оставил чиновника под стражей до 25 декабря.

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