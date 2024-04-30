Сибиряк стал финалистом шоу «Голос» на Первом канале и получит 100 тысяч — что известно об исполнителе

Алексей с детства увлекался музыкой Источник: al_sulima / Vk.com











27 апреля завершился 12-й сезон вокального шоу «Голос» на Первом канале. Первое место занял исполнитель из Петербурга, 27-летний Богдан Шувалов. Он был в команде Полины Гагариной. Победитель получит миллион рублей и сможет записать собственный трек.



Второе и третье места заняли Георгий Русских из Тверской области и Алексей Сулима из Барнаула. Они получат по сто тысяч рублей.



Алексею Сулима (настоящая фамилия — Мехряков) 34 года. Он вырос в семье сотрудницы библиотеки и автомеханика. Со второго класса Алексей занимался вокалом и играл на гитаре.



Мехряков вырос в многодетной семье — у него два брата и сестра. Старший брат Тарас тоже сделал музыкальную карьеру. Правда, в другом жанре. Он известен как рэпер TRUEтень. Алексей и Тарас записали несколько совместных песен.

Родной брат Алексея Мехрякова Тарас тоже сделал музыкальную карьеру Источник: Тарас Мехряков / Vk.com











После школы Сулима переехал в Москву и поступил в Международный славянский институт имени Державина на факультет вокала. В студенческие годы Алексей пел в ресторанах, чтобы помогать семье, которая осталась в Барнауле.



В 2012-м Мехряков прошел в шоу талантов «Фактор А» на телеканале «Россия 1». В жюри тогда были Филипп Киркоров, Роман Емельянов, Игорь Николаев, Лолита и Алла Пугачева.



Тогда Примадонна похвалила Алексея, признав его вокальные способности. В это время Мехряков взял псевдоним по названию одного из районов родного города.



Сулима выиграл второй сезон «Фактора А», получив денежный приз и ротацию своих песен в эфире «Русского радио». После шоу Сулима начал сотрудничать с известным музыкальным продюсером Максимом Фадеевым. Но продлилась их работа не так долго — около двух лет.

После у Алексея начались проблемы в карьере, выбраться из которых помог брат Тарас TRUEтень. Сулима стал записывать треки с ним и даже выпустил первый альбом «День Благодарения».

Алексей и Тарас записали несколько совместных треков Источник: al_sulima / Vk.com











В начале 2024 года стало известно, что Мехряков прошел в 12-й сезон вокального проекта «Голос». На слепых прослушиваниях Алексей исполнил песню Михаила Бублика «Сам тебя выдумал».



К певцу из Барнаула повернулись сразу три члена жюри: Антон Беляев, Полина Гагарина и Zivert. В качестве наставника Мехряков выбрал последнюю.



На вопрос жюри о том, какую музыку он любит, артист ответил, что предпочитает лирику на русском языке. Например, песни Николая Носкова и Владимира Преснякова.



На разных этапах шоу Мехряков пел композиции Uma2rman, Игоря Талькова и Аллы Пугачевой. В финале был дуэт с Zivert — «Неболей». Сольно Алексей исполнял «На меньшее я не согласен» Николая Носкова и «Я люблю тебя до слёз» Александра Серова.

Сулима женат, у него двое сыновей Источник: al_sulima / Vk.com











Сулима активно ведет соцсети. У него более 10 тысяч подписчиков на личной странице во «ВКонтакте» и 11,5 тысячи — в сообществе.

Кроме того, исполнитель добавляет видео на YouTube-канал. Там почти 9,5 тысячи фолловеров. Третье место в «Голосе» Мехряков пока не комментировал в Сети. В комментариях к его постам поклонники пишут слова поддержки.

Певец женат на Юлии Байга. У них двое сыновей — Борис (9 лет) и Матвей (6 лет).