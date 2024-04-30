«Жонглирую делами, пока любовь сопит в коляске»: новосибирская актриса Мария Шумакова показала, как гуляет с новорожденным сыном

— Пыталась жонглировать миллионом дел, но главная любовь сопит в коляске. Очень интересно, конечно, в новой роли. Иногда иду и говорю себе «я мать». И в этом столько эмоций, самых разных, но силы очень много, — написала актриса в личном Telegram-канале.

Во время беременности Шумакова активно вела социальные сети, где рассказывала о том, что с ней происходит, что она чувствует и о чём переживает. Актриса снимала юмористические видео по теме, общалась с подписчиками, иногда просила совет. Так, Шумакова поделилась, что ее «качало нон-стоп на эмоциональном шторме», а потом сообщила, что беременность открыла для нее смысл фразы dolce far niente, что в переводе с итальянского означает «сладкое ничегонеделание». Шумакова также рассказала, что на роды она заложила 600–800 тысяч рублей.