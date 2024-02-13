«Качало на эмоциональном шторме нон-стоп»: актриса Мария Шумакова — о сложностях беременности

Актриса из Новосибирска Мария Шумакова пожаловалась на эмоциональные качели из-за беременности. Сибирячка активно пишет посты в Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России) о своем положении, также она делится впечатлениями и переживаниями.
— Я очень эмоциональная женщина и мой муж это знает и принимает, редко, что держу в себе. Но в первый триместр, было непросто, меня качало на эмоциональном шторме нон-стоп, драма приходила неоткуда и накрывала все сущее моими слезами. В третьем триместре тоже периодически накатывает, хоть и не с такой силой. Понимаю, что беременность — это нагрузка не только на женщину, но и на мужа. Сейчас беременность дает возможность увидеть всю мужественность моего мужа. И в целом, классно, но бывало разное, — написала актриса.
Мария Шумакова также говорит, что беременность открыла для нее смысл фразы dolce far niente, что в переводе с итальянского означает «сладкое ничего неделание».
— Я всегда была, как паровоз, куда-то тащилась, что-то делала, а вот так бесцельно залечь на диване не могла, — поделилась Шумакова. Будущая мать общается с подписчиками, задает вопросы, просит совета.
Актриса замужем за медиа-менеджером Comedy Club Славой Гусевым. Известно, что до свадьбы Мария и Слава уже были знакомы, но отношения закрутились только через 9 лет после знакомства. Ранее Шумакова не делилась подробностями личной жизни. Многие СМИ делали акцент на то, что актриса вышла замуж только в 33 года, но Марию этот факт никогда не смущал, о чем она писала в своем блоге.
Напомним, что Мария Шумакова родилась и выросла в Новосибирске, с 6 лет она говорила всем, что будет играть в кино. Популярность к ней пришла не сразу — в родном городе она не прошла конкурс в театральный институт и решила попробовать свои силы в Москве. Она окончила высшее театральное училище имени Щепкина с красным дипломом.
В одном из интервью сибирячка призналась, что первый год после обучения перебивалась случайными заработками. Впервые Мария попала в кино в 2010 году — это было юмористическое шоу «Счастливый конец». После роли в ситкоме и нескольких эпизодических работ на других небольших проектах Марию заметили и утвердили играть Наташу в сериале «Сладкая жизнь» на телеканале ТНТ. Для этой роли сибирячке пришлось набрать целых 15 килограммов — тогда ей было всего 23 года, а предстояло сыграть 35-летнюю мать семейства с лишним весом, кучей проблем и изменяющим мужем.
Мария Шумакова не осталась актрисой одной роли, среди ее работ есть и другие запоминающиеся персонажи — ведьма в сериале «Бег Пальмиры» и роль Дарьи в «Грозном». Актриса стабильно попадала в рейтинг самых сексуальных женщин страны, который составляет журнал MAXIM — ее называют новосибирской Моникой Беллуччи.
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