«Качало на эмоциональном шторме нон-стоп»: актриса Мария Шумакова — о сложностях беременности

Актриса замужем за медиа-менеджером Comedy Club Славой Гусевым. Известно, что до свадьбы Мария и Слава уже были знакомы, но отношения закрутились только через 9 лет после знакомства. Ранее Шумакова не делилась подробностями личной жизни. Многие СМИ делали акцент на то, что актриса вышла замуж только в 33 года, но Марию этот факт никогда не смущал, о чем она писала в своем блоге.



Напомним, что Мария Шумакова родилась и выросла в Новосибирске, с 6 лет она говорила всем, что будет играть в кино. Популярность к ней пришла не сразу — в родном городе она не прошла конкурс в театральный институт и решила попробовать свои силы в Москве. Она окончила высшее театральное училище имени Щепкина с красным дипломом.