Дава выжил в Дубае, Прилучный стал семьянином, а Кологривый — пацаном. Чем отметился 2023-й для новосибирских звёзд

Давид Манукян

Парень, который больше всего прославился благодаря не своим музыкальным и блогерским талантам, а роману с популярной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Не будем преуменьшать способности Давы — он действительно старается. В 2023 году Манукян сделал большую ставку на развитие карьеры и преуспел.

Блогер и ведущий принимал участие в разных телешоу — выживал в Дубае, уезжал в Китай на съемки реалити «Сокровище Императора». За прошедший год Дава выпустил несколько треков и клипов и купил большую квартиру с видом на «Москва-Сити».