Дава выжил в Дубае, Прилучный стал семьянином, а Кологривый — пацаном. Чем отметился 2023-й для новосибирских звёзд

В конце года принято подводить итоги, понимать, каких успехов мы достигли и сколько было неудач, записывать их в столбик в блокноте или заносить в заметки телефона — целый ритуал. Приятно себя хвалить, и поругать можно, на самом деле, для баланса. Интереса ради мы решили посмотреть, каких успехов достигли за год наши звездные земляки: музыканты, актеры, блогеры. Кому-то кролик принес удачу, а кого-то не пощадил. Полагаем, дракон исправит ситуацию. Итак, смотрим.
Давид Манукян
Парень, который больше всего прославился благодаря не своим музыкальным и блогерским талантам, а роману с популярной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Не будем преуменьшать способности Давы — он действительно старается. В 2023 году Манукян сделал большую ставку на развитие карьеры и преуспел.
Блогер и ведущий принимал участие в разных телешоу — выживал в Дубае, уезжал в Китай на съемки реалити «Сокровище Императора». За прошедший год Дава выпустил несколько треков и клипов и купил большую квартиру с видом на «Москва-Сити».
Летом Давид Манукян приезжал на Народную премию НГС и в интервью журналисту рассказал о жизни в Новосибирске, похвалил свой родной район — Затулинку и поделился впечатлениями о съемках в сериале. В этом году у Давы случился дебют на большом экране — он получил сразу две роли: в сериале Сарика Андреасяна «Здравствуйте, вам пора» и в проекте Дениса Гуляра «Мокрые майки».
С карьерой Давы все в порядке, но в личной жизни по-прежнему тихо. Слухи о воссоединении с Ольгой Бузовой не получили продолжения, даже несмотря на заявления Филиппа Киркорова, который признался, что сделал все для примирения бывших возлюбленных. Посмотрим, как заявит о себе шоумен в 2024 году.
Милана Хаметова
Порадуемся успехам юной сибирячки: за прошедший год Милана Хаметова проделала немало работы и к концу года получила признание. Девочка победила в номинации «Открытие года» — церемонию награждения проводил журнал Peopletalk.
В 2023 году Милана Хаметова исполнила детскую мечту и стала ведущей премии на МУЗ TV — 1 июня на канале вышел спецвыпуск хит-парада «МУЗ-ТВ чарт», где она представила десятку лучших клипов недели. Также Милана приняла участие в съемках новогоднего шоу студии «Союзмультфильм».
Милана Хаметова дала много концертов в 2023 году, несколько раз приезжала в родной Новосибирск, стала участницей масштабного фестиваля VK Fest, выпустила клип совместно с Василисой Кукоякой — дочерью бывшего участника группы «Хлеб». Также Милана попала в список номинантов Forbes и стала самой юной его участницей.
Продюсером девочки является Давид Манукян. Его мама не растерялась и запатентовала имя Миланы Хаметовой как товарный знак — соответствующие данные появились на сайте Федерального института промышленной собственности. Уточняется, что его зарегистрировали 4 апреля этого года, а срок действия — до 2032 года.
В социальных сетях Хаметова поделилась с подписчиками большим событием — покупкой дома.
— Самая заветная мечта, которая исполнилась в канун Нового Года! В Деда Мороза я, конечно, верю, но в себя больше! Верьте в свои мечты, — подписала пост молодая миллионерша.
Никита Кологривый
За прошедший год актер из Новосибирска может похвастаться ролями в больших проектах, но в личной жизни у Никиты случился спад. Никита Кологривый расстался с женой — актрисой Александриной Питиримовой. Одна из основных причин разлада в семье — насыщенный график Никиты: постоянные съемки, перелеты, проекты и мероприятия — жена и дочь (да, у Никиты Кологривого подрастает дочь Есения — ей 2 года) практически не видели его.
— Не хватает времени на сон, еду, разговоры по душам и вообще на близкие отношения с кем бы то ни было. А еще — кто-то играет роли в костюмах-тройках или джинсах, я же всегда в крови, взрывах, под пулями. После таких смен непросто оставаться позитивным человеком, — объясняет Кологривый изданию «Стархит».
Разным изданиям Никита признавался, что ради успешной карьеры ему пришлось пойти на жертвы. По его мнению, женщине и мужчине надо пореже видеться, а успешному мужчине и женщине — особенно. Надо соскучиться.
— Мужчина должен творить, а когда появляется женщина, у него появляется еще одна мысль в голове, и всё начинает сыпаться. Не вышел из меня примерный актер-семьянин, всему есть своя цена. Если вы вспомните любых гениальных артистов, ни один из них не был семьянином и праведником, и даже на правильном питании не сидел. Увы, — говорит актер.
Кологривый считает себя профессионалом, который не может бросить начатое на полпути, поэтому работе он посвятил больше времени. Актёр мечтает снимать кино в родном городе, и у него даже есть идеи, как развить такой проект. Сибиряк хочет делать исторические и детские фильмы с уклоном в этнику — просторы его родины дают такую возможность.
За последний год зрители могли увидеть актера в образе Емели в фильме «По щучьему велению», нашумевшем сериале «Слово Пацана. Кровь на асфальте», где Кологривый сыграл роль Кощея. Никита Кологривый продолжает сниматься в нескольких проектах сразу, один из них — сериал «Оффлайн». В 2024 ждем фильм «Последний Богатырь: Наследие» с его участием.
Павел Прилучный
Вот кому удается быть сразу и примерным семьянином, и отцом, и перспективным актёром. У Павла Прилучного мощная фан-база, которая заметно возросла после того, как он женился на красавице Зепюр Брутян. Поклонники пристально следят за каждым шагом звездной пары, выражая восторги.
Весной этого года Павел в третий раз стал отцом — у него родился сын Микаэль, и Прилучный буквально расцвел на глазах. Молодых родителей объявили «Парой года 2023» по версии глянцевого издания FB Journal.
Убытки у актера тоже случились, хоть и небольшие. Бывшая жена Прилучного — Агата Муцениеце взыскала с него 26 тысяч рублей и выписала из квартиры. Кроме того, актриса заявила, что собирается увезти детей — Тимофея и Мию — за границу. Павел узнал об этом через СМИ.
Издание «Стархит» пишет, что Агату Муцениеце злит то, что бывший муж якобы не помогает ей в финансовом плане. Многодетный отец не реагирует на выпады экс-супруги. Он уверен, что сейчас проживает лучший период своей жизни.
— Я с уверенностью могу сказать, что счастлив. У меня есть любимые дети, есть любимая и любящая жена. Есть любимая работа, и я как никогда спокоен, — признавался он в интервью журналу «Антенна — Телесемь».
Несмотря на разногласия с Муцениеце, Прилучный регулярно забирает детей к себе. Этим летом они большой компанией отправились на Мальдивы. Наследники полюбили новую жену папы и, по его словам, даже относятся к ней как к старшей сестре.
Актер продолжает активно сниматься в кино и сериалах — скоро мы увидим его в кадре с Дарьей Мельниковой в проекте «Предпоследняя инстанция».
Элджей
За прошедший год мы мало что слышали про Алексея Узенюка, но это не значит, что рэпер совсем пропал с радаров. Да, после развода с Настей Ивлеевой и истории с наркотиками (его обвиняли в пропаганде), парень стал вести себя заметно тише. Музыкант даже улетал жить на Кипр, но все-таки вернулся в Россию.
В 2023 году Элджей поссорился с рэпером Федуком, с которым когда-то вместе начинал путь к успеху — помните их трек «Розовое вино»? Несмотря на некогда случившийся творческий тандем, Федук подал на Элджея в суд из-за совместного трека Punks Not Dead, который был выложен без разрешения Фёдора.
Весной 2023 года стало известно о создании Элджеем баскетбольной команды Sayonara Boys. В соцсетях он периодически выкладывает уютные посты в домашней обстановке. Подписчики заметили, что их кумир похудел и беспокоятся о его здоровье, а также рекомендуют не общаться с Ивлеевой после ее скандальной вечеринки.
Элджей продолжает заниматься творчеством — в марте он выпустил новый альбом, состоящий из 14 треков. Один из треков называется просто «=(» — намек ли это на правду жизни или стечение обстоятельств? Фанатам Элджея остается только гадать.
Личная жизнь рэпера все еще покрыта мраком — периодически его замечают в компании разных девушек, ходили слухи о воссоединении с Настей Ивлеевой, но они не подтвердились.
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