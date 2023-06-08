«За три месяца скинула 20 кг»: звезда сериала «Фитнес» и «Чебурашки» Софья Зайка — о жизни в Новосибирске и профессии

Актрису Софью Зайку многие знают по роли Аси Королевой из сериала «Фитнес» — администратор спортзала, которая на протяжении 5 сезонов боролась с лишними килограммами. Видели мы ее и в недавно вышедшем «Чебурашке», где она предстала в роли очаровательной продавщицы мороженого. Актриса родилась и выросла в Новосибирске, здесь же окончила театральный институт и два года проиграла в труппе театра Сергея Афанасьева. На несколько дней Софья вернулась в родной город, чтобы выйти на сцену концертного зала им. Маяковского на 5-й «Народной премии НГС» — актриса вручила статуэтку лучшему стоматологическому центру года. Накануне наш корреспондент Алена Золотухина встретилась с Софьей и поговорила с ней о любви к Сибири, театру, об экстремальном похудении и любимом жанре в кино.
О любви к Новосибирску
— Я еду сюда при любой возможности, здесь мои родители, друзья, Новосибирск — мое место силы, всегда всем говорю, что сибирячка. Я много где побывала, ни одно место не похоже на Сибирь мощью и силой. Как только выдается свободных 2–3 дня, сразу в путь, в деревню, на Обь, погулять в Академгородке или поехать на Алтай. Я очень скучаю по городу, по людям, атмосфере. Сибиряки гостеприимные, простые — это чувствуется. Я стараюсь приезжать домой каждые 2–3 месяца.
Я всегда любила гулять по Красному проспекту. Я училась в гимназии
О театре Сергея Афанасьева
— В театральном институте я училась на курсе Сергея Афанасьева, потом на 2 года я попала к нему в труппу, а после уехала в никуда в Москву. Боже, сейчас анализирую — какой был шаг! Так классно, что так случилось. Мне запомнился спектакль «Три сестры» по Чехову, я играла роль Наташи. А какой потрясающий спектакль «Ромео и Джульетта». Сергей Николаевич был замечательным руководителем, педагогом, режиссером, с него начался старт в моей карьере, я ему очень благодарна.
Я знаю, что у театра новое здание, видела фото и видео, но внутри не была. Когда я была в труппе, уже шли разговоры про «Пионер», что это будет здание Сергея Николаевича. Наконец-то свершилось, такой театр должен быть в хорошем доме. Конечно, все привыкли к подвальному помещению, но наконец-то в театр вдохнули воздух, это пойдет ему на пользу — будет множество интересных премьер и открытий.
Я считаю, актер должен и играть в театре, и сниматься в кино. Это такой тренинг, когда ты ныряешь из кадра на сцену. Профессия одна, но методы существования разные. Бывает, те, кто хорошо играют в театре, плохо играют в кино, и наоборот. Когда актер хорош и там, и там, реализует себя в больших масштабах — это максимальное познание профессии.
Кино или театр?
— Невозможно ответить на этот вопрос, это из разряда: у человека есть брат и сестра, а его спрашивают: «Кого ты больше любишь?» Это разные вещи, и кино, и театр необходимы, это разные прелести. В театре ты существуешь здесь и сейчас, получаешь в моменте ответную реакцию зрителя, чувствуешь эмоции. В кино тоже играешь здесь и сейчас, а обратную реакцию получаешь после выхода картины. Профессия одна, а манера существования отличается. То, что в театре будет недобор, в кино может быть перебор — я про эмоции. С опытом нарабатывается, камера и сцена — разные вещи. Мне важно и то, и другое.
Жанры и роли
— Недавно вышла картина, где я сыграла полицейского, — мне очень понравилось. Я безумно люблю играть комедию, как по мне, это самый сложный и интересный жанр. Любой жанр интересен, но комедия мне особенно близка. Не знаю, можно ли согласиться с высказыванием — рассмешить человека сложнее, чем заставить его заплакать, но я думаю, в этом есть какая-то правда.
У меня порой спрашивают, какую роль я бы хотела сыграть, а у меня нет такого, что я хотела бы что-то конкретное. Кто-то говорит — хочу сыграть Жанну д'Арк или леди Макбет, а я хочу сыграть всё, много и разного. Из маленькой роли можно сделать запоминающегося персонажа, а можно сыграть главную роль так, что зритель не поймет, что за персонаж перед ним. Мне хочется играть много: драму, комедию, боевик — роль какого-нибудь агента, это будет что-то новенькое... Хотя, наверняка это тоже будет комедия.
Про сериал «Фитнес»
— Это такой колоссальный опыт! Я безумно благодарна «Фитнесу» сразу с двух точек зрения: профессии и человеческого роста. За месяц до мотора меня утвердили на площадку, три дня были пробы — сначала с режиссером, потом привели моего партнера Бориса Дергачева, потом Татьяну Храмову, мы работали без перерыва каждый день часа по 3–4.
До «Фитнеса» я уже снималась в кино, но по чуть-чуть, а тут будто попала в другой мир, на главную роль, с такими артистами — я видела фильмы с Борей Дергачевым, на Михаила Трухина смотрела в детстве по телевизору в сериале «Улица разбитых фонарей». С Романом Курцыным мы очень сдружились и сроднились: мой жених из Ярославля, и Рома тоже, так получилось, что они соседи. Сейчас у нас очень близкие отношения. За пять сезонов вся команда стала как семья, это был такой кайф, и как это было важно для меня на тот момент.
Про похудение
— Меня ничто не стимулирует худеть так, как профессия. Во время съемок в «Фитнесе» мне дали на похудение полгода — нужно было скинуть
Еще проекты и съемки
— Сейчас идет процесс съемки второго «Холопа». Мы уже отсняли первый блок в Пскове, часть — в Москве. Сейчас я прилечу, и у меня будут съемки 3-го сезона сериала «Полярный» на ТНТ, а потом я снова полечу на съемки «Холопа» в Питер. Скоро стартует новый фильм от режиссера «Чебурашки» Дмитрия Дьяченко, в котором я тоже появлюсь, — «Финист. Первый богатырь». Думаю, это будет потрясающая картина.
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