«За три месяца скинула 20 кг»: звезда сериала «Фитнес» и «Чебурашки» Софья Зайка — о жизни в Новосибирске и профессии

Я знаю, что у театра новое здание, видела фото и видео, но внутри не была. Когда я была в труппе, уже шли разговоры про «Пионер», что это будет здание Сергея Николаевича. Наконец-то свершилось, такой театр должен быть в хорошем доме. Конечно, все привыкли к подвальному помещению, но наконец-то в театр вдохнули воздух, это пойдет ему на пользу — будет множество интересных премьер и открытий.

Я считаю, актер должен и играть в театре, и сниматься в кино. Это такой тренинг, когда ты ныряешь из кадра на сцену. Профессия одна, но методы существования разные. Бывает, те, кто хорошо играют в театре, плохо играют в кино, и наоборот. Когда актер хорош и там, и там, реализует себя в больших масштабах — это максимальное познание профессии.