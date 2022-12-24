Игорек. Как простой диджей из Новосибирска покорил Москву с хитом «Подождем» (твою маму) и чем он занимается сейчас

Не так давно хит «Подождем твою маму» взорвал «ТикТок» — молодые люди записывали забавные видео под отрывки из песни. Автор трека, диджей Игорек, появился на эстраде задолго до появления «ТикТока» и соцсетей. Песня «Подождем», которая принесла ему популярность, вышла еще в 1998 году, через несколько дней после дефолта. А придумал ее Игорек, когда жил в Новосибирске, где работал диджеем. НГС вспомнил биографию звезды
Новосибирское студенчество и первый хит
Настоящее имя Игорька — Игорь Сорокин. Он родился в поселке Кировский Талды-Курганской области в 1971 году. В 18 лет Игорь переехал в Новосибирск и не думал о музыкальной карьере. Он поступил в НЮФ ТГУ и хотел стать адвокатом, но на 3-м курсе увлекся музыкой. Тогда же он создал свой первый хит My love Natasha, который попал на верхние строчки хит-парадов всех сибирских радиостанций.
— Сейчас уже сложно сказать, почему это я вдруг решил заниматься музыкой. Знаете, тогда на дискотеках ставили очень мало русской музыки. Была Натали с песней «Ветер с моря дул», Губин с его первыми альбомами и еще парочка ребят. Шоу-бизнеса как такового не было, а музыка находилась просто в диком упадке. И я решил, что с этим надо что-то делать. Записал первую песню в Новосибирске, она всем понравилась, после чего уехал в Москву, — рассказывал Игорек в интервью нашим коллегам из StarHit.
Приехал с 10 рублями в кармане, ночевал на студии
В столицу из Новосибирска Игорек приехал с 10 рублями в кармане. На 4 рубля он позвонил родителям сослуживца, чтобы те приютили его. Еще на 4 рубля доехал до них на метро. Первое время подрабатывал грузчиком, но скоро его друзья из Новосибирска заключили контракт с одной из московских студий. Все вместе ребята поселились в общежитии.
— Однажды они отдали мне в распоряжение на ночь студию. Я воспользовался этим шансом. Такое бывает только раз в жизни. С температурой 39 и воспалением легких я записывал песню «Подождем», — говорил Игорек в интервью «Репортеру».
При этом идея песни пришла к исполнителю в Новосибирске.
— Одно время я жил в Новосибирске. Вел полуголодный образ жизни, работая диджеем на дискотеке. А кушать ходил к своим подругам. Однажды я случайно увидел богатую девчонку в джипе. Но не «выпендрючую», не такую, какие обыкновенно любят гнуть пальцы, а милую, «толковую». Я начал фантазировать, и сюжет песни пришел сам собой. В новогоднюю ночь я был буквально сражен наповал. Веселые люди ходили по Москве и пели, как обычно: «Ой, мороз, мороз», «Ой, цветет калина», «Степь да степь кругом» и… «Подождем твою маму, подождем твою мать»! То есть вещь вошла в аналоги народной песни, — рассказывал Игорек в одном из интервью в августе 2002 года.
Песня «Подождем» вышла через несколько дней после дефолта 1998 года. Игорь Сорокин сразу понимал, что она станет хитом, но не ожидал такого успеха.
— Страна находилась просто на грани пропасти, а композиция оказалась очень актуальной. Она была веселой, но жизненной, поэтому стала хитом, — вспоминал Игорек.
О том, что Игорек поехал в Москву, знали только самые близкие. Поэтому для одноклассников и соседей стало неожиданностью, когда Игорек появился на церемонии вручения наград «Золотой граммофон» в 2000 году.
Московские соблазны
После этого Игорек выпустил еще 6 альбомов, в которые вошли такие композиции как: «Хэй ребята», «Автосервис», «Кончита», «Держаться нету больше сил» и «Девочка Марина». Все они были лидерами хит-парадов на «Русском Радио», «Хит FM», «Динамит ФМ», «Пионер FM».
Затем он открыл свой лейбл звукозаписи «CNN-рекордс». Последний альбом «Употреблять охлажденным» Игорек записал совместно с композитором и аранжировщиком Евгением Абрамовым.
Хиты принесли Игорьку не только деньги, но и славу. Удержаться на Олимпе оказалось сложно.
— То было время очень больших соблазнов. Москва вообще многих развращает и портит. Конечно, наркотики предлагали в каждой гримерке: много моих коллег и знакомых погибло из-за этой гадости. Были и шумные вечеринки, и алкоголь, который лился рекой. Мне каким-то чудом удавалось избежать всех этих проблем. Конечно, я выпивал, но для человека из Сибири алкоголь никогда не будет проблемой. Я не отказывался от крепких напитков, но мог себя контролировать. А вот наркотиков в моей жизни не было, и слава богу, — рассказывал Игорь Сорокин.
Однако проблемы у Игорька возникли не из-за зависимостей, а из-за звездной болезни. Певец вспоминает, что «вел себя отвратительно»: мог вспылить, накричать на кого-то. Тем не менее успешные продажи альбомов позволили певцу купить квартиру в Москве и обзавестись связями. В какой-то момент Игорек понял, что «нужно остановиться» и ушел со сцены на 4 года.
— Я бы не сказал, что стал затворником. Просто в какой-то момент увлекся духовными вопросами, теологией. Это очень интересная и многогранная сфера. Я погрузился в нее с головой, изучал все подводные камни. Чтобы уделять этому делу свободное время, мне нужно было полностью сосредоточиться, — объяснял Игорек.
Во время творческой паузы Игорек много времени проводил дома в одиночестве, раз в полгода звонил друзьям, «чтобы не сойти с ума», иногда гулял по Филям.
Возвращение на сцену
Всё это время друзья Игорька твердили, что ему нужно вернуться на сцену. Певец вспоминает, что его даже звали выступать в Америку, но он отказался. Всё изменилось в один момент: однажды во время прогулки Игорек услышал, как девушка лет пятнадцати напевает его песню. Тогда он понял, что нужно вернуться.
В 2011 году исполнитель пошел работать на радио, вел дискотеку на станции «Пионер FM» с 11 до 12 ночи. Потом решил записать альбом и ушел из ведущих.
Сейчас Игорь Сорокин продолжает гастролировать с концертами. Судя по фотографиям с его страницы во «ВКонтакте», на сцене он появляется в том же фирменном красном кожаном костюме, что и 20 лет назад.
Личная жизнь
Игорек на сцене больше 20 лет, но информации о его личной жизни почти нет. Оказалось, музыкант сам старательно скрывает личное от публики.
— Иногда я с женщинами знакомился прямо в социальных сетях, и это были очень серьезные романы. Среди моих возлюбленных оказывались даже известные модели. Я рад, что о моей личной жизни ничего не известно, пусть будет так. Жутко смотреть, какие гадости сейчас пишут про уважаемых людей, про их свадьбы, разводы. К счастью, меня это миновало, — рассказывал Сорокин.
В одном из своих последних интервью в 2020 году он говорил, что так и не обзавелся семьей, хотя мечтает о детях. Главной опорой для музыканта остаются его родители.
— Моя мама всегда говорила: «Игорь, просто оставайся собой, никого не слушай». И я пытаюсь следовать этому совету. Я играю ту музыку, которую люблю. Для меня стало открытием, что многие артисты ненавидят свои хиты и в целом не любят выступать. Они просто работают, потому что так надо, но это не про меня. Я до сих пор кайфую на сцене и надеюсь, что так будет всегда, — подвел итог музыкант.
Кроме концертной деятельности, Игорек сейчас ведет свой блог на YouТube. Там он выкладывает записи своих концертов, старые клипы, а также видео с рассуждениями о Боге, дьяволе, потусторонних мирах и апокалипсисе.
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