Игорек. Как простой диджей из Новосибирска покорил Москву с хитом «Подождем» (твою маму) и чем он занимается сейчас

Новосибирское студенчество и первый хит

Настоящее имя Игорька — Игорь Сорокин. Он родился в поселке Кировский Талды-Курганской области в 1971 году. В 18 лет Игорь переехал в Новосибирск и не думал о музыкальной карьере. Он поступил в НЮФ ТГУ и хотел стать адвокатом, но на 3-м курсе увлекся музыкой. Тогда же он создал свой первый хит My love Natasha, который попал на верхние строчки хит-парадов всех сибирских радиостанций.

— Сейчас уже сложно сказать, почему это я вдруг решил заниматься музыкой. Знаете, тогда на дискотеках ставили очень мало русской музыки. Была Натали с песней «Ветер с моря дул», Губин с его первыми альбомами и еще парочка ребят. Шоу-бизнеса как такового не было, а музыка находилась просто в диком упадке. И я решил, что с этим надо что-то делать. Записал первую песню в Новосибирске, она всем понравилась, после чего уехал в Москву, — рассказывал Игорек в интервью нашим коллегам из StarHit.

