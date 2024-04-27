Неадекватный новосибирец угрожал родственникам: ребёнка и женщину эвакуировали через балкон

21-летний новосибирец угрожал своим родственникам в квартире на Гусинобродском шоссе. Инцидент произошёл ночью 26 апреля, об этом сообщили спасатели МАСС.
По данным экстренных служб, мужчина психически болен. Прибывшие на место спасатели эвакуировали родственников — 13-летнего ребёнка и 48-летнюю женщину спустили через балкон второго этажа.
— Мужчина 2003 года рождения передан психиатрической бригаде, — уточнили в МАСС.
Спасательная операция продолжалась около полутора часов.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.
Ранее НГС писал, как спасатели вытащили ногу новосибирца из грязи в Нижней Ельцовке.