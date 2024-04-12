«Не предусмотрел, что может засосать»: нога новосибирца застряла в грязи Нижней Ельцовки

11 апреля в Новосибирске нога 30-летнего мужчины застряла в грязи. Вытащить ее помогали спасатели. Об этом сообщается в telegram-канале МАСС.
По информации службы, мужчина шел от железнодорожной станции Нижняя Ельцовка в сторону улицы Лесосечной. Поблизости там находится река, из-за чего могла образоваться грязевая сель.
— Мужчина не предусмотрел, что ногу может засосать и решил пройти по большому скоплению грязи. Спасатели освободили ногу, и он продолжил свой путь, но уже по проходимому маршруту, — говорится в сообщении МАСС.
Прошлой осенью новосибирцу зажало ногу бетонными плитами: инцидент произошел на улице Грибоедова, операция спасения попала на видео. Зимой двухлетний ребенок застрял в закрытом автомобиле в Новосибирске.