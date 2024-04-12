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Происшествия «Не предусмотрел, что может засосать»: нога новосибирца застряла в грязи Нижней Ельцовки

«Не предусмотрел, что может засосать»: нога новосибирца застряла в грязи Нижней Ельцовки

Происходившее попало на видео

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32 комментария
Мужчина застрял вчера

11 апреля в Новосибирске нога 30-летнего мужчины застряла в грязи. Вытащить ее помогали спасатели. Об этом сообщается в telegram-канале МАСС.

По информации службы, мужчина шел от железнодорожной станции Нижняя Ельцовка в сторону улицы Лесосечной. Поблизости там находится река, из-за чего могла образоваться грязевая сель.

— Мужчина не предусмотрел, что ногу может засосать и решил пройти по большому скоплению грязи. Спасатели освободили ногу, и он продолжил свой путь, но уже по проходимому маршруту, — говорится в сообщении МАСС.

Видео спасительной операции

Прошлой осенью новосибирцу зажало ногу бетонными плитами: инцидент произошел на улице Грибоедова, операция спасения попала на видео. Зимой двухлетний ребенок застрял в закрытом автомобиле в Новосибирске.

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