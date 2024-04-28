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Город летопись Город-могильник: новосибирские кладбища сменили парки и современные дома — где они находились и что построили на их месте

Город-могильник: новосибирские кладбища сменили парки и современные дома — где они находились и что построили на их месте

Из-за стремительного роста города кладбища то и дело попадали в его центр — где находят останки

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Город хранит множество историй, в том числе о тех, кто покоится на его территории

Очень во многих городах старые кладбища превратились в парки — Новосибирск не исключение. О том, что захоронения когда-то были на месте Центрального парка и Берёзовой рощи, известно большинству новосибирцев. Но останки сибиряков, которые жили на месте будущего мегаполиса, находили и продолжают находить и изучать по всему Новосибирску. Часть территорий старых кладбищ забыты и утеряны, и восстановить их можно только по архивным документам и старым картам. Новосибирский краевед, сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев постарался найти их все, и оказалось, что город буквально построен на костях.

Тысячелетние могилы

Древние поселения с древними же захоронениями сегодня даже не воспринимаются как кладбища с могилами — скорее, как археологические памятники. Таких на территории города было несколько.

Самое древнее обнаружили сравнительно недавно на территории памятника археологии «Турист-2». Исследовать бывшее древнее поселение начали из-за расширения микрорайона «Европейский берег» и выяснили, что оно многослойное: люди жили там и 6 тысяч лет назад, в эпоху неолита, и во 2 тысячелетии до н. э., и в 1 тысячелетии до н. э., и в Средневековье. Всего было найдено более 20 древних захоронений — сегодня на их месте построен дом по улице Владимира Заровного, 32.

Ученые нашли 22 захоронения возле «Европейского берега»: в них были останки древних сибиряков и домашняя утварь

Еще одно древнее захоронение, на глубине 1,7 м, было обнаружено при строительстве Станиславского жилмассива — его датировали примерно 6–2 веками до н. э. А один из первых зафиксированных археологических памятников в городе обнаружили еще в 1896 году — его относят к 4–3 веку до н. э.

— Сведений о найденных захоронениях почти нет, а в отчете императорской археологической комиссии, которая проводила там работы в 1896 году, это место названо «могильником, открытым на левом берегу Оби при сооружении железнодорожного моста», — рассказал Константин Голодяев.

Деревенские погосты

В территорию города сегодня входит 12 старых сел и деревень, расположенных по двум берегам Оби, почти у каждой было свое кладбище. В начале XVIII века на берегу Оби было поселение под названием Никольский погост, потом на его месте образовалось Кривощёково. В 2018 году археологи обнаружили, что захоронения здесь уходят даже под фундамент построенной в конце XIX века церкви, а самое старое из них датировали концом XVII века. Причем старое кладбище было многоконфессиональным: здесь нашли и православные, и старообрядческие, и католические нательные крестики, были даже мусульманские захоронения. Сегодня над ними строят пролеты нового моста.

В XIX веке, когда деревня разрослась, кладбище появилось на другом ее конце, в северной части. Жительница одного из частных домов, которые спустя много лет построили на месте захоронений, рассказывала Константину Голодяеву, что на огороде ее семья находила старые останки.

— Она в детстве находила косички, перевязанные бантиками, а когда пыталась взять их в руки, они рассыпались. Говорила, что они уже привыкли и не замечают этой жути, а когда обратились в райисполком, им сказали, мол, не волнуйтесь, это колчаковцы, враги, они никому не интересны. На самом деле это было кладбище XIX века, — говорит краевед.

В Кривощёково было первое православное кладбище на территории Новосибирска

Малое Кривощёково было выше по течению Оби — там, где сегодня построен Комсомольский мост. Чуть южнее моста находится насосно-фильтровальная станция. Во время ее строительства рабочие находили разные предметы, от крестиков до винтовок времен Гражданской войны. Погибших на строительстве моста тоже хоронили здесь: сохранились каменные плиты старшего техника на постройке моста А. И. Лукьянова и некоего Степана Половникова — оба погибли в 1931 году.

На левом берегу речки Ельцовки (или Нижней Ельцовки) было кладбище одноименной деревни — и сама деревня, и кладбище отмечены на ситуационном плане 8 ревизии, которая проходила в 1833–1835 годах. Сегодня план к карте города приложить очень сложно. При этом сохранилась часть другого кладбища той же деревни — «Южное-1», самое старое захоронение на нем датировано 1938 годом.

Еще две деревни, Верхние и Нижние Чёмы, почти полностью ушли на дно Новосибирского водохранилища. Но территория кладбища второй деревни сегодня находится на поверхности — в районе ОбьГЭС. Панно «Покорители Сибири» установлено на месте деревянной церкви во имя Михаила Архангела, захоронения были рядом, теперь на их месте — корпуса ГидроОГК. Останки с кладбища перенесли сначала в поселок Огурцово, а в конце прошлого века — еще дальше, за поселок Плановый.

Значимым для будущего города было кладбище села Усть-Иня, которое находилось в районе нынешнего Бугринского моста на правом берегу Оби и существовало с 1720 года. На его кладбище хоронили не только сельчан, но и первых жителей Ново-Николаевского поселка, сегодня на месте захоронений — СТО и корпуса Инструментального завода.

На берегу реки Тулы в районе Станиславского жилмассива сегодня находится вереница СНТ, а когда-то была большая деревня Ерестная, и некоторые старожилы еще помнят остатки старого деревенского кладбища. А ниже по течению Тулы, там, где сегодня расположено здание издательства «Советская Сибирь», была деревня Вертково — ее кладбище располагалось на более высоком правом берегу. Теперь примерно на том месте строят высотные жилые дома.

Там, где когда-то было большое деревенское кладбище, сегодня — скопление дач

Первых ново-николаевцев сперва хоронили на усть-инском кладбище, но сельчане «чужаками» были недовольны и отправляли их на другой берег Оби — на кладбище Бугров. Бугринское кладбище располагалось на северо-западе от деревни, ближе к Кривощёково. Захоронения здесь сохранялись до 1960-х годов, а потом на их месте построили огромное здание областной больницы.

Впрочем, на карте 1835 года было отмечено другое кладбище Бугров — в военные годы сюда, по словам Константина Голодяева, свозили ядовитые отходы с оловозавода: мышьяк, цинк, стронций. О захоронениях людей здесь забыли, а о ядовитых еще помнили: в 2016 году местные жители вышли на пикеты, чтобы остановить застройку на этом месте. Не помогло: сегодня здесь находятся многоэтажки улицы Пригородной.

Несколько деревень со своими кладбищами вошли в состав Советского района. Например, на месте могил деревни Чербузы сегодня — жилые дома на Демакова и Полевой, школа и бассейн. Еще одно кладбище, Зыряновское, еще сохранилось в глубине Ботсада СО РАН. А в северной части Советского района когда-то было Благовещенское кладбище села Черное, но информации о нем почти нет. Единственное, что о нем напоминает, — ведущая к нему дорога: улица Благовещенская.

Могилы старого города

Первое городское кладбище — Воскресенское — открыли в 1896 году. Это одно из общеизвестных исторических кладбищ: на месте захоронений, которые перенесли к 1930-м, затем был кладбищенский сад, а сегодня — Центральный парк. Когда его открывали, территория считалась городской окраиной, но всё изменилось буквально за 10 лет: уже в 1906 году это был центр стремительно растущего Ново-Николаевска, и властям пришлось искать новое место для захоронений. Старое кладбище официально закрыли в 1913 году, но до начала 1920-х годов здесь еще хоронили купцов и членов их семей — раскупленных на будущее участков оказалось довольно много.

Современный светомузыкальный фонтан сегодня бьет там, где когда-то покоились умершие новосибирцы

Рядом в 1915 году было организовано первое воинское кладбище: здесь хоронили сибиряков, павших во время Первой Мировой войны. Предполагалось, что здесь будет установлен и памятник погибшим в той войне, но он так и не появился — ни на кладбище, ни в другом месте. Сегодня над старыми могилами стелется искусственный газон стадиона «Спартак».

В 1911 году в городе открыли сразу два новых кладбища — дальше от центра. Оба сегодня — зеленые зоны. Одно, Закаменское, снесли только в середине 1970-х годов — теперь на его территории строят храм во имя святого страстотерпца царя Николая и собираются обустраивать сквер.

Другое кладбище было очень большим: парк «Берёзовая роща» — лишь часть, осколок его территории. В северной его части сегодня — производственные корпуса, троллейбусное депо и новостройки, в южной — площадь Олега Антонова, строительно-монтажный колледж и высотка на проспекте Дзержинского, 1/1. Первые захоронения появились здесь в 1907 году — этот участок называли «старым русским кладбищем». Были здесь также православное кладбище с церковью, лютеранское — с небольшой часовней в центре, католическое, еврейское, магометанское, военное и «заразное» — на нем хоронили умерших от инфекционных болезней. Позже там казнили «врагов советской власти» и тут же предавали земле, но точное место определить так и не удалось. В 1950-х новое кладбище тоже оказалось практически в центре города, и его закрыли для захоронений. Последние, не перенесенные в другое место могилы снесли в 1963 году.

Новые дома построили спустя полвека после того, как закрыли большое кладбище: они занимают земли католического и еврейского участков

Относительно недалеко находилось когда-то татарское кладбище: долгое время улица Фрунзе, а тогда — Вагановская, обходила его стороной, делая внушительный крюк. В то же время, когда окончательно ликвидировали новое кладбище, закопали и татарское, спрямив улицу: сегодня по бывшим могилам проходят слои асфальта, а над ними высится 12-этажка Фрунзе, 55.

Католическое кладбище в городе тоже долго было отдельным, хотя и небольшим — оно располагалось рядом с костёлом Святого Казимира, который стоял на участке справа от нынешнего ЦУМа. Когда в 1963 году начали строить торговый центр, кладбище снесли вместе с костёлом — остался только памятный камень.

Помимо кладбищ для людей, в дореволюционном Ново-Николаевске было и кладбище для домашних животных, сегодня на его месте — корпуса завода «Комета» на Королёва.

Имена на надгробиях

Самым старым сохранившимся именным захоронением считается могила Николая Тихомирова, он завершил строительство железнодорожного моста и руководил строительством храма Александра Невского. Он умер в 1900 году и был похоронен на территории храма. Когда в 1971 году к зданию, отданному студии кинохроники, стали подводить электричество, асфальт вскрыли и обнаружили гроб. Останки Тихомирова перезахоронили на Заельцовском кладбище, а на месте первой могилы установили памятный камень.

Мемориальный сквер павших в годы Гражданской войны на самом деле образован на месте братской могилы. Факел, по первоначальному проекту, должен был быть из красного стекла и изнутри светиться электричеством

Именитые революционеры похоронены на территории Сквера Героев Революции, который первоначально был Сквером Павших в годы Гражданской войны: здесь в братской могиле в 1920 году были похоронены и белогвардейцы, и «красные» — всего 104 человека. Здесь же похоронили коммунара парижской коммуны Адриена Лежена (его прах в 1970 году перевезли в Париж), сюда же из «Березовой рощи» перевезли останки Александра Петухова и Федора Серебренникова, позже здесь установили бюст Петра Щетинкина, которому удалось пленить барона Унгерна, — его потом перенесли в другое место. Удивительно, что местом захоронения сквер не воспринимался никогда: здесь проводили экскурсии, гуляли горожане, была эстрадная площадка.

На территории СибНИА в 1942 году был похоронен академик Сергей Чаплыгин, возглавлявший институт. Для ученого построили подземный склеп, в который можно было войти со стороны проспекта Дзержинского: предполагалось, что его останки затем перевезут в Москву. Но академик остался в Новосибирске.

Что еще почитать о кладбищах

Новосибирский гид по кладбищам рассказала секреты и легенды Кудряшовского кладбища: здесь есть таинственный склеп и могилы известных бизнесменов. А больше всего известных новосибирцев похоронено на Заельцовском кладбище.

В 2019 году НГС проехал по нескольким новосибирским кладбищам и узнал у жителей соседних домов, как им живется рядом с тысячами могил.

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