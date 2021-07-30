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В Октябрьском районе начали строить жилые дома с детским садом — через дорогу обещают обустроить сквер

Разрешение на строительство ГК «Химметалл» получила в июле, новосибирцы обсуждают внешний вид соседнего сквера

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Жилой комплекс строят на месте бывшей автобазы Минобороны, а его территория граничит с военной частью

Жилой комплекс строят на месте бывшей автобазы Минобороны, а его территория граничит с военной частью

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На Гаранина начали строить новый ЖК со сквером через дорогу

Специализированный застройщик «Никольский парк» (входит в ГК «Химметалл») получил разрешение на строительство первого дома одноименного жилого комплекса на углу улиц Гаранина и Добролюбова — документ опубликован на муниципальном портале.

Согласно документу, это будет 17-этажный дом без подземных этажей на 176 квартир с наземной парковкой. По словам гендиректора ГК «Химметалл» Евгения Гаврилова, дом станет первым в комплексе из семи высоток по проекту, уже реализованному в ЖК «Ельцовский парк», запланированная площадь жилья — около 50 тысяч кв. м.

Новые дома обещают построить похожими на высотки ЖК «Ельцовский парк» на улице Танковой

Новые дома обещают построить похожими на высотки ЖК «Ельцовский парк» на улице Танковой

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Общая площадь территории нового жилого комплекса — 3,2 га, на ней планируют обустроить внутренний двор по принципу ЖК «Оазис» в том же районе, под домами проектируют большой общий паркинг. Весь проект рассчитан на три года, первый дом планируют сдать не позднее чем в 2023 году.

Особенностью нового комплекса должен стать муниципальный встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест.

— Сейчас идет финальная стадия договоренностей со всеми департаментами, мы уже запустили согласование. Строить будем мы по цене ниже, чем строит город, — это было обязательное условие, — рассказал Евгений Гаврилов.

Новый комплекс построят по соседству с ЖК компании «КМС»

Новый комплекс построят по соседству с ЖК компании «КМС»

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Дом с детским садом планируют построить ближе к углу соседнего дома на улице Бориса Богаткова, 192/5, чтобы затем выделить участок земли из общей территории комплекса и передать городу. Гендиректор компании-застройщика также уточнил, что к нему со стороны улицы Добролюбова построят отдельный проезд.

Евгений Гаврилов также рассказал корреспонденту НГС, что компания готова вкладываться в благоустройство Воинского сквера, который расположен через дорогу от стройки. На этой неделе в мэрии открыли обсуждение концепции проекта, которое продлится до 6 августа.

Дизайн-проект разработали в Центре развития городской среды Томской области (учрежден и на 100% принадлежит администрации Томской области). Как отметила в презентации архитектор Елизавета Мишкина, сегодня сквер запущен, но благодаря этому там сложилась своя экосистема: здесь гнездятся лесные птицы и живут белки.

В новом сквере будут кафе и общественный туалет, спортивная и детская площадки, зона для дрессировки и выгула собак, а также дорожки, фонари, скамейки и качели

В новом сквере будут кафе и общественный туалет, спортивная и детская площадки, зона для дрессировки и выгула собак, а также дорожки, фонари, скамейки и качели

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Транзитные дорожки выложат плиткой, параллельно сделают велодорожку

Транзитные дорожки выложат плиткой, параллельно сделают велодорожку

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Территорию планируют превратить в транзитный сквер, обустроив уже существующие дорожки и при этом сохранив ремизы с густыми зарослями для гнездования птиц. В сквер также планируют добавить освещение, обустроить детскую и спортивную зоны, а также площадку для выгула и дрессировки собак.

Как рассказала замначальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии Мария Смирнова, дизайн-проект сквера подготовили в том числе за счет депутатского бюджета в рамках депутатских наказов. Реализацию рассчитывают начать уже в следующем году.

Если на сквер найдутся деньги, то его начнут обустраивать уже в 2022 году

Если на сквер найдутся деньги, то его начнут обустраивать уже в 2022 году

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— В этом сквере сейчас ничего нет, мы будем всё делать комплексно, с самого начала, начиная с инженерных сетей, — рассказала Мария Смирнова. — Сейчас мы пока даже не знаем необходимую сумму, потому что проектно-сметная документация еще в разработке.

Она также отметила, что мэрия готова рассмотреть сотрудничество по строительству парка с новосибирским застройщиком.

В начале прошлого века на месте сквера было кладбище, сегодня это запущенная зеленая зона. Около 30% старых деревьев планируют снести, взамен высадят новые липы и рябины, а также кусты и цветы

В начале прошлого века на месте сквера было кладбище, сегодня это запущенная зеленая зона. Около 30% старых деревьев планируют снести, взамен высадят новые липы и рябины, а также кусты и цветы

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Часть зеленой зоны занимает территория строящегося храма во имя святого страстотерпца царя Николая

Часть зеленой зоны занимает территория строящегося храма во имя святого страстотерпца царя Николая

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Помимо ГК «Химметалл», большой жилой комплекс рядом строит также «Краснообск.Монтажспецстрой». Он появится на месте автозаправок, автосервисов и сауны на пересечении улиц Гурьевской и Гаранина. Всего в четырех высотках по проекту будет больше тысячи квартир, большая часть из них — однокомнатные и студии. В домах также предусмотрены административные помещения.

ГК «Химметалл» участвует в реализации другого проекта благоустройства — первого этапа Ельцовского парка. 29 июля архитектурная мастерская «Адаптик-А» представила в мэрии обновленный дизайн-проект входной зоны парка в пойме реки 1-я Ельцовка. Концепцию приняли на рабочей группе.

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«КМС»новостройкипарки и скверыГК «Химметалл»
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