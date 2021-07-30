В Октябрьском районе начали строить жилые дома с детским садом — через дорогу обещают обустроить сквер

На Гаранина начали строить новый ЖК со сквером через дорогу
Специализированный застройщик «Никольский парк» (входит в ГК «Химметалл») получил разрешение на строительство первого дома одноименного жилого комплекса на углу улиц Гаранина и Добролюбова — документ опубликован на муниципальном портале.
Согласно документу, это будет 17-этажный дом без подземных этажей на 176 квартир с наземной парковкой. По словам гендиректора ГК «Химметалл» Евгения Гаврилова, дом станет первым в комплексе из семи высоток по проекту, уже реализованному в ЖК «Ельцовский парк», запланированная площадь жилья — около 50 тысяч кв. м.
Общая площадь территории нового жилого комплекса — 3,2 га, на ней планируют обустроить внутренний двор по принципу ЖК «Оазис» в том же районе, под домами проектируют большой общий паркинг. Весь проект рассчитан на три года, первый дом планируют сдать не позднее чем в 2023 году.
Особенностью нового комплекса должен стать муниципальный встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест.
— Сейчас идет финальная стадия договоренностей со всеми департаментами, мы уже запустили согласование. Строить будем мы по цене ниже, чем строит город, — это было обязательное условие, — рассказал Евгений Гаврилов.
Дом с детским садом планируют построить ближе к углу соседнего дома на улице Бориса Богаткова, 192/5, чтобы затем выделить участок земли из общей территории комплекса и передать городу. Гендиректор компании-застройщика также уточнил, что к нему со стороны улицы Добролюбова построят отдельный проезд.
Евгений Гаврилов также рассказал корреспонденту НГС, что компания готова вкладываться в благоустройство Воинского сквера, который расположен через дорогу от стройки. На этой неделе в мэрии открыли обсуждение концепции проекта, которое продлится до 6 августа.
Дизайн-проект разработали в Центре развития городской среды Томской области (учрежден и на 100% принадлежит администрации Томской области). Как отметила в презентации архитектор Елизавета Мишкина, сегодня сквер запущен, но благодаря этому там сложилась своя экосистема: здесь гнездятся лесные птицы и живут белки.
Территорию планируют превратить в транзитный сквер, обустроив уже существующие дорожки и при этом сохранив ремизы с густыми зарослями для гнездования птиц. В сквер также планируют добавить освещение, обустроить детскую и спортивную зоны, а также площадку для выгула и дрессировки собак.
Как рассказала замначальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии Мария Смирнова, дизайн-проект сквера подготовили в том числе за счет депутатского бюджета в рамках депутатских наказов. Реализацию рассчитывают начать уже в следующем году.
— В этом сквере сейчас ничего нет, мы будем всё делать комплексно, с самого начала, начиная с инженерных сетей, — рассказала Мария Смирнова. — Сейчас мы пока даже не знаем необходимую сумму, потому что проектно-сметная документация еще в разработке.
Она также отметила, что мэрия готова рассмотреть сотрудничество по строительству парка с новосибирским застройщиком.
Помимо ГК «Химметалл», большой жилой комплекс рядом строит также «Краснообск.Монтажспецстрой». Он появится на месте автозаправок, автосервисов и сауны на пересечении улиц Гурьевской и Гаранина. Всего в четырех высотках по проекту будет больше тысячи квартир, большая часть из них — однокомнатные и студии. В домах также предусмотрены административные помещения.
ГК «Химметалл» участвует в реализации другого проекта благоустройства — первого этапа Ельцовского парка. 29 июля архитектурная мастерская «Адаптик-А» представила в мэрии обновленный дизайн-проект входной зоны парка в пойме реки 1-я Ельцовка. Концепцию приняли на рабочей группе.