В Октябрьском районе начали строить жилые дома с детским садом — через дорогу обещают обустроить сквер

Общая площадь территории нового жилого комплекса — 3,2 га, на ней планируют обустроить внутренний двор по принципу ЖК «Оазис» в том же районе, под домами проектируют большой общий паркинг. Весь проект рассчитан на три года, первый дом планируют сдать не позднее чем в 2023 году.



Особенностью нового комплекса должен стать муниципальный встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест.



— Сейчас идет финальная стадия договоренностей со всеми департаментами, мы уже запустили согласование. Строить будем мы по цене ниже, чем строит город, — это было обязательное условие, — рассказал Евгений Гаврилов.