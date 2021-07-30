В Новосибирске приняли концепцию входной зоны в парк возле реки в Заельцовском районе — 8 картинок с эскизами

Сначала жители были против резинового покрытия на детской площадке — его в дизайн-проекте поменяли на песок, но некоторым эта идея тоже не понравилась.

— Песок против диких животных, возможно, он будет загажен, — возмутился новосибирец, попавший на заседание (во время своей реплики он не представился).

— Какие дикие животные? — Анна Терешкова, заместитель мэра.

— Белки, белок много, — пошутил в ответ Евгений Гаврилов, директор «Химметалл».

— Все выступили против изначального резинового покрытия, мы решили перейти на природный материал — песок, — Мария Смирнова, заместитель начальника по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска.

По желанию горожан сделали транзитную прогулочную дорожку из деревянных настилов с подходом к речке.

