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В Новосибирске приняли концепцию входной зоны в парк возле реки в Заельцовском районе — 8 картинок с эскизами

Планируется, что работы по благоустройству парка начнутся уже в августе

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Строительство парка в пойме реки 1-я Ельцовка начнется в 2021 году

Строительство парка в пойме реки 1-я Ельцовка начнется в 2021 году

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В августе в Новосибирске начнут разбивать новый парк у реки 1-я Ельцовка

29 июля архитектурная мастерская «Адаптик-А» представила в мэрии обновленный дизайн-проект входной зоны парка в пойме реки 1-я Ельцовка. Концепцию приняли на рабочей группе.

Общая площадь места отдыха по берегу Ельцовки увеличилась с 87 тысяч кв. м до 96 тысяч кв. м, но это еще не конечный результат. Входная зона парка займет площадь 7 тысяч кв. м. Проектом занимается ГК «Химметалл», застройщик соседнего ЖК «Ельцовский парк», он передаст его городу.

Пока приняли концепцию участка парка — входную зону

Пока приняли концепцию участка парка — входную зону

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Вид на будущий парк сверху, вход будет организован рядом с новым домом — справа

Вид на будущий парк сверху, вход будет организован рядом с новым домом — справа

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В новом проекте уменьшили количество твердых покрытий примерно на 50%. Из асфальтированных частей оставили технический проезд и событийную площадку. Остальные покрытия — щебенка, искусственный газон и резиновое покрытие на спортивной площадке.

Детскую площадку сделают из искусственного газона и песка. Всё старались размещать по существующему рельефу, поэтому есть перепад высот примерно в 1,5 метра.

Покрытие на детской площадке изменили, по нормам их может быть два: резиновое покрытие и песок. По просьбам жителей резиновое покрытие изменили

Покрытие на детской площадке изменили, по нормам их может быть два: резиновое покрытие и песок. По просьбам жителей резиновое покрытие изменили

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Сначала жители были против резинового покрытия на детской площадке — его в дизайн-проекте поменяли на песок, но некоторым эта идея тоже не понравилась.

— Песок против диких животных, возможно, он будет загажен, — возмутился новосибирец, попавший на заседание (во время своей реплики он не представился).

— Какие дикие животные? — Анна Терешкова, заместитель мэра.

— Белки, белок много, — пошутил в ответ Евгений Гаврилов, директор «Химметалл».

— Все выступили против изначального резинового покрытия, мы решили перейти на природный материал — песок, — Мария Смирнова, заместитель начальника по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска.

По желанию горожан сделали транзитную прогулочную дорожку из деревянных настилов с подходом к речке.

Идея парка — экологичность, поэтому здесь много естественных материалов и растений

Идея парка — экологичность, поэтому здесь много естественных материалов и растений

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В новом проекте к роднику изменили подход — убрали мостик над ним, а ступени сделали из камня. По словам исполнительного директора «Адаптик-А» Игоря Карнаухова, конструкцию упростили, сделали ее более естественной.

Одна из зон отдыха будет у родника, который обнаружили при строительстве. На другой версии проекта над родником был мостик, сейчас его убрали

Одна из зон отдыха будет у родника, который обнаружили при строительстве. На другой версии проекта над родником был мостик, сейчас его убрали

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Зимой на событийной площадке поместятся елка, каток и сцена. Сцена будет временного использования для районных фестивалей. Каток только для самых маленьких, вокруг променад, чтобы наблюдать за детьми.

Зимой событийная площадка превратится в каток для детей

Зимой событийная площадка превратится в каток для детей

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Жителей волновал вопрос озеленения, в новом проекте растений стало больше. Будет локальная высадка цветников, кустарников, в центре парка посадят большую пихту, которую зимой будут наряжать. Состав растений обещают разный — от ромашек до рябины.

По словам директора «Адаптик-А», растения будут многолетними

По словам директора «Адаптик-А», растения будут многолетними

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— Я, как заказчик, не хочу ничего критиковать, у меня огромная просьба к рабочей группе, чтобы мы приняли и запустили в работу. У нас короткое лето. Концепция родилась в марте, всё решить должны были к концу июня. У меня был срок на реализацию 3 месяца: июль, август и сентябрь, — сказал на рабочей группе Евгений Гаврилов.

В итоге проект приняли, а полная концепция по плану должна быть готова к августу, сразу после этого заказчик начнет работу.

Как выглядел парк в июне, до окончательного решения, смотрите здесь. Также архитектурная мастерская «Адаптик-А» занималась проектом нового парка рядом со строящимся ЛДС. Жителям обещают открыть его уже в следующем году. Сейчас там уже вырубили больные деревья, строители возводят будущую территорию; то, как выглядит парк, смотрите в фоторепортаже.

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1-я Ельцовкапаркпарки и скверы
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