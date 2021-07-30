В Новосибирске приняли концепцию входной зоны в парк возле реки в Заельцовском районе — 8 картинок с эскизами

В августе в Новосибирске начнут разбивать новый парк у реки 1-я Ельцовка
29 июля архитектурная мастерская «Адаптик-А» представила в мэрии обновленный дизайн-проект входной зоны парка в пойме реки
Общая площадь места отдыха по берегу Ельцовки увеличилась с 87 тысяч
В новом проекте уменьшили количество твердых покрытий примерно на 50%. Из асфальтированных частей оставили технический проезд и событийную площадку. Остальные покрытия — щебенка, искусственный газон и резиновое покрытие на спортивной площадке.
Детскую площадку сделают из искусственного газона и песка. Всё старались размещать по существующему рельефу, поэтому есть перепад высот примерно в 1,5 метра.
Сначала жители были против резинового покрытия на детской площадке — его в дизайн-проекте поменяли на песок, но некоторым эта идея тоже не понравилась.
— Песок против диких животных, возможно, он будет загажен, — возмутился новосибирец, попавший на заседание (во время своей реплики он не представился).
— Какие дикие животные? — Анна Терешкова, заместитель мэра.
— Белки, белок много, — пошутил в ответ Евгений Гаврилов, директор «Химметалл».
— Все выступили против изначального резинового покрытия, мы решили перейти на природный материал — песок, — Мария Смирнова, заместитель начальника по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска.
По желанию горожан сделали транзитную прогулочную дорожку из деревянных настилов с подходом к речке.
В новом проекте к роднику изменили подход — убрали мостик над ним, а ступени сделали из камня. По словам исполнительного директора «Адаптик-А» Игоря Карнаухова, конструкцию упростили, сделали ее более естественной.
Зимой на событийной площадке поместятся елка, каток и сцена. Сцена будет временного использования для районных фестивалей. Каток только для самых маленьких, вокруг променад, чтобы наблюдать за детьми.
Жителей волновал вопрос озеленения, в новом проекте растений стало больше. Будет локальная высадка цветников, кустарников, в центре парка посадят большую пихту, которую зимой будут наряжать. Состав растений обещают разный — от ромашек до рябины.
— Я, как заказчик, не хочу ничего критиковать, у меня огромная просьба к рабочей группе, чтобы мы приняли и запустили в работу. У нас короткое лето. Концепция родилась в марте, всё решить должны были к концу июня. У меня был срок на реализацию 3 месяца: июль, август и сентябрь, — сказал на рабочей группе Евгений Гаврилов.
В итоге проект приняли, а полная концепция по плану должна быть готова к августу, сразу после этого заказчик начнет работу.
Как выглядел парк в июне, до окончательного решения, смотрите здесь. Также архитектурная мастерская «Адаптик-А» занималась проектом нового парка рядом со строящимся ЛДС. Жителям обещают открыть его уже в следующем году. Сейчас там уже вырубили больные деревья, строители возводят будущую территорию; то, как выглядит парк, смотрите в фоторепортаже.