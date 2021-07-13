Возле ЛДС разбивают огромный парк — что там будет и как он выглядит сейчас. 10 фото

В парк будут входы со станции метро и ЛДС. Через главный вход напротив ледового дворца новосибирцы смогут попасть на центральный луг. Перед этим в прокат можно будет взять велосипед, самокат или ролики. Весь парк оборудуют специальными дорожками.



— Здесь сделаем две детские площадки, одну для семейного отдыха. Концепции озеленения — это виды, которые меняются: осень, зима, лето. С самолета будут прекрасные виды, — рассказывает один из проектировщиков Игорь Карнаухов.

Парк строится на основе леса, который здесь рос, но специалисты отмечают, что он был запущен.

— Ивы все были горевшие несколько раз. Мы оценили их с центром защиты леса, нам пришлось их все убрать. Также нам пришлось убрать достаточно много клена. Сейчас центр защиты леса заканчивает свою работу. Мы сначала убрали все деревья, которые имели видимые нарушения. Сейчас они обследуют все оставшиеся деревья, — рассказала начальница отдела сопровождения благоустройства и озеленения общественных пространств Светлана Гижицкая.