Возле ЛДС разбивают огромный парк — что там будет и как он выглядит сейчас. 10 фото

В Новосибирске презентовали проект парка «Спортивный» возле нового ЛДС
Жителям Новосибирска уже в следующем году обещают открыть парк возле нового ЛДС рядом с будущей станцией метро «Спортивная». Сейчас там уже вырубили больные деревья, строители возводят будущую территорию. Накануне корреспонденты НГС побывали на месте стройки, чтобы посмотреть, как сейчас выглядит обустраиваемое место отдыха.
Новый парк «Спортивный» займет площадь в 15 гектаров, там обещают высадить цветные деревья, построить спортивные площадки и сделать велодорожки. Раньше на месте парка располагался лесной массив, где часто были пожары и затопления. Чтобы избавиться от водяной угрозы, массив парка сейчас поднимают на 3–4 метра, все асфальтированные дорожки сделают на повышение.
— В 2015 году уровень воды поднялся до пяти метров, — напомнил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на презентации проекта. Проектировщики отметили, что вероятность затопления этой территории — 10%.
В парк будут входы со станции метро и ЛДС. Через главный вход напротив ледового дворца новосибирцы смогут попасть на центральный луг. Перед этим в прокат можно будет взять велосипед, самокат или ролики. Весь парк оборудуют специальными дорожками.
— Здесь сделаем две детские площадки, одну для семейного отдыха. Концепции озеленения — это виды, которые меняются: осень, зима, лето. С самолета будут прекрасные виды, — рассказывает один из проектировщиков Игорь Карнаухов.
Парк строится на основе леса, который здесь рос, но специалисты отмечают, что он был запущен.
— Ивы все были горевшие несколько раз. Мы оценили их с центром защиты леса, нам пришлось их все убрать. Также нам пришлось убрать достаточно много клена. Сейчас центр защиты леса заканчивает свою работу. Мы сначала убрали все деревья, которые имели видимые нарушения. Сейчас они обследуют все оставшиеся деревья, — рассказала начальница отдела сопровождения благоустройства и озеленения общественных пространств Светлана Гижицкая.
При создании нового парка у проектировщиков встал выбор между тем, чтобы оставить сосны или тополя. Первые выросли сами, они разного возраста и могут расти еще долго, сотни лет. Тополя же были посажены и проживут еще максимум 80 лет. Специалисты решили оставить сосны. Такой подход был практически к каждому дереву в будущем парке, уверяют создатели.
— Это природная основа парка. Плюс ко всему мы оставили тополь белый, на котором живут коршуны. Пять белых тополей оставили. Остались зрелые березы. В березовом лесу мы обнаружили существенное восстановление лесных трав. Мы его оставляем полностью. Там даже замечена лесная орхидея, — поделилась Светлана Гижицкая.
Вместо старых ив, выжженных пожарами, будут посажены новые декоративные ивы. Их привезут с Урала. В Новосибирске таких кустов раньше не было, они будут с ярко-красными, ярко-желтыми, ярко-оранжевыми стволами. Зимой, обещают проектировщики, парк за счет них не будет унылым.
— Мы собираемся засеивать луговые газоны. Сейчас мы ведем переговоры с институтом кормов, которые для нас разрабатывают смесь. Косить такие газоны нужно один раз в сезон. Здесь будет клевер, ромашки — они многолетние. Таким образом тут появится сеяный цветущий луг. Для нашего города такое делается в первый раз, — рассказывает Светлана Гижицкая.
Высажено будет около 250 деревьев. Это меньше, чем срубили, но как отмечает Светлана Гижицкая, качественные здоровые деревья заменят больные.
— У нас задача в центре города сделать такой лесопарк, в котором люди, проехав 10 минут на метро, могут оказаться в рекреационной зоне. Они просто могут взять велосипед, прогуляться, взять ролики, зимой — лыжи, — сообщила Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска.
Подрядчиком нового парка выступила компания «Премиум строй». Компания существует с 2017 года. Представлял компанию Денис Левин.
Компания в прошлом году выполнила работы по благоустройству Затулинского дисперсного парка и сквера за Оперным театром. В этом году эта же компания занимается реконструкцией Заельцовского парка.
На данный момент стоимость «Спортивного парка» возле ЛДС оценивается в 433 миллиона рублей.
— Очень много было с проектировщиками работы. Всё отработано с департаментом. Начали в прошлом году еще, убрали все деревья больные. Немножко погода подкачала в последнее время, мы неделю стояли без работы, — рассказал подрядчик Денис Левин.
В парке поставят 74 камеры и несколько разделенных зон оповещения. Wi-fi будут раздавать только в центре парка и на входах. Остальные площадки — это тихие зоны, по идее проектировщиков на многих лугах даже не будет слышно звуков музыки.
Стиль нового парка делали так, чтобы он сочетался с архитектурой ЛДС и новой станции метро. Например, в парке будут фонари в виде шайб.
Срок сдачи — октябрь 2022 года, но подрядчик уверяет, что новосибирцы там смогут гулять уже в конце следующего лета.
В новом парке будет несколько спортивных площадок разных направленностей. Игорь Карнаухов, один из проектировщиков рассказал, что здесь будет одна универсальная спортивная площадка, которая совмещает в себе волейбольную, баскетбольную и площадку для мини-футбола.
— У нас планируется поле под специализированную площадку для активных видов, это биэмикс. Это небольшие велики и на них можно прокатиться, какие-то трюки проделать, — рассказал проектировщик.
Также в парке предусмотрена фан-зона для проведения ЧМ-2023, скейтплощадка. Основной упор будет сделан на велодорожки.
Сегодня, 12 июля, мэрия Новосибирска назвала примерную стоимость капитального ремонта Октябрьского моста. Работы планируют выполнить в течение пяти лет.