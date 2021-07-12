Ремонт Октябрьского моста в Новосибирске оценили в 1,6 миллиарда рублей

Октябрьский мост в Новосибирске будут ремонтировать
Сегодня, 12 июля, мэрия Новосибирска назвала примерную стоимость капитального ремонта Октябрьского моста. Работы планируют выполнить в течение пяти лет.
— Ориентировочная стоимость капитального ремонта — 1,6 млрд рублей. Общая стоимость работ будет уточнена после прохождения экспертизы и получения положительного заключения, — сообщили НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска, его цитирует пресс-центр мэрии.
На данный момент проектная документация по мосту находится на согласовании в «Главгосэкспертизе России». Сроки проведения аукциона на ремонт станут известны после того, как ведомство выдаст положительное заключение.
Аукцион на разработку проектной документации для капитального ремонта Октябрьского моста объявили в ноябре 2020 года. Стоимость работ оценили более чем в 28 млн рублей. Подрядчика выбрали в феврале, им стала компания из Москвы. Она должна была подготовить документы до 30 апреля. Предполагалось, что проект пройдет экспертизу за месяц с 1 мая по 1 июня. Сам ремонт планируют провести за 5 лет.
В мае новосибирская прокуратура потребовала от мэрии провести капитальный ремонт Октябрьского моста. Это объяснили тем, что его покрытие представляет угрозу для водителей. Тогда глава муниципального предприятия «УЗСПТС» Александр Мысик сообщил, что документация находится на «Главгосэкспертизе». Предполагалось, что ремонт начнут в этом году, если будет выделено финансирование.
Позже представитель «Главгосэкспертизы» сообщил НГС, что документацию отправили на доработку. К 10 июню они не поступили в ведомство.