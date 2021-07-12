Ремонт Октябрьского моста в Новосибирске оценили в 1,6 миллиарда рублей

Сегодня, 12 июля, мэрия Новосибирска назвала примерную стоимость капитального ремонта Октябрьского моста. Работы планируют выполнить в течение пяти лет.



— Ориентировочная стоимость капитального ремонта — 1,6 млрд рублей. Общая стоимость работ будет уточнена после прохождения экспертизы и получения положительного заключения, — сообщили НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска, его цитирует пресс-центр мэрии.

На данный момент проектная документация по мосту находится на согласовании в «Главгосэкспертизе России». Сроки проведения аукциона на ремонт станут известны после того, как ведомство выдаст положительное заключение.