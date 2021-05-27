Прокуратура Новосибирска потребовала от мэрии капитального ремонта Октябрьского моста

Прокуратура Новосибирска подала иск в суд, чтобы обязать мэрию и подведомственное учреждение разработать проектную документацию на ремонт Октябрьского моста. Это сделали после проверки закона о дорожной деятельности и безопасности движения.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры НСО, в
— Его эксплуатация в таком состоянии создает угрозу для участников дорожного движения. Прокуратура в суде потребовала принять меры к проведению капитального ремонта сооружения, в том числе дорожного полотна, а также профинансировать указанные работы. Рассмотрение судом иска прокуратуры взято на контроль, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Аукцион на подготовку документации муниципальное предприятие «УЗСПТС» объявило в конце прошлого года. Работу оценили в
— Документация разработана, находится в Москве на Главгосэкспертизе, рассчитываем получить в ближайшее время заключение. Если финансирование будет в этом году, то начнем делать, — рассказал НГС директор УЗСПТС Александр Мысик. Он отметил, что проект разработали до иска прокуратуры.
НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии по ситуации с иском.
В феврале мэрия Новосибирска назвала сроки ремонта Октябрьского моста — на это потребуется пять лет. Часть работ планируют выполнить до чемпионата мира по хоккею в