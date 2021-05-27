Прокуратура Новосибирска потребовала от мэрии капитального ремонта Октябрьского моста

Прокуратура Новосибирска подала иск в суд, чтобы обязать мэрию и подведомственное учреждение разработать проектную документацию на ремонт Октябрьского моста. Это сделали после проверки закона о дорожной деятельности и безопасности движения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры НСО, в 2018 году состояние моста признали «ограниченно работоспособным». К такому выводу пришли специалисты из Сибирского государственного университета путей сообщения. При этом капитальный ремонт моста не проводили.

— Его эксплуатация в таком состоянии создает угрозу для участников дорожного движения. Прокуратура в суде потребовала принять меры к проведению капитального ремонта сооружения, в том числе дорожного полотна, а также профинансировать указанные работы. Рассмотрение судом иска прокуратуры взято на контроль, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.