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Прокуратура Новосибирска потребовала от мэрии капитального ремонта Октябрьского моста

Состояние покрытия признали «ограниченно работоспособным» три года назад

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Ремонт могут начать в этом году, если на него выделят финансирование

Ремонт могут начать в этом году, если на него выделят финансирование

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Прокуратура Новосибирска подала иск в суд, чтобы обязать мэрию и подведомственное учреждение разработать проектную документацию на ремонт Октябрьского моста. Это сделали после проверки закона о дорожной деятельности и безопасности движения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры НСО, в 2018 году состояние моста признали «ограниченно работоспособным». К такому выводу пришли специалисты из Сибирского государственного университета путей сообщения. При этом капитальный ремонт моста не проводили.

— Его эксплуатация в таком состоянии создает угрозу для участников дорожного движения. Прокуратура в суде потребовала принять меры к проведению капитального ремонта сооружения, в том числе дорожного полотна, а также профинансировать указанные работы. Рассмотрение судом иска прокуратуры взято на контроль, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Аукцион на подготовку документации муниципальное предприятие «УЗСПТС» объявило в конце прошлого года. Работу оценили в 28 миллионов рублей. Проектно-сметную документацию подготовили к началу мая.

— Документация разработана, находится в Москве на Главгосэкспертизе, рассчитываем получить в ближайшее время заключение. Если финансирование будет в этом году, то начнем делать, — рассказал НГС директор УЗСПТС Александр Мысик. Он отметил, что проект разработали до иска прокуратуры.

НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии по ситуации с иском.

В феврале мэрия Новосибирска назвала сроки ремонта Октябрьского моста — на это потребуется пять лет. Часть работ планируют выполнить до чемпионата мира по хоккею в 2023 году. НГС рассказывал, что известно о подрядчике, который разрабатывал проектно-сметную документацию для моста.

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Октябрьский мостремонтдороги
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