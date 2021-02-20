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В Новосибирске выбрали подрядчика, который сделает проект ремонта Октябрьского моста — что о нем известно

Работу выполнит компания из Москвы

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Документацию должны подготовить в этом году

Документацию должны подготовить в этом году

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Стало известно, кто сделает проект ремонта Октябрьского моста в Новосибирске

Муниципальное предприятие УЗСПТС выбрало подрядчика, который сделает проект капитального ремонта Октябрьского моста. Им стала компания «Трансстройпроект» из Москвы.

Начальная максимальная цена закупки составила 28 408 970 рублей. Согласно аукционной документации, участие в торгах также приняло ООО «Интермост». Компания предложила выполнить работы за 19 886 279 рублей, а «Транссптройпроект» — за начальную цену закупки. Эта фирма победила в аукционе, так как ее заявка набрала больший балл.

— У них лучше квалификация, всего было восемь критериев. Наличие в штате кандидатов технических наук, опыт участия в выставках, конкурсах, в том числе международных, за последние пять лет. Наличие опыта выполнения проектных работ мостовых сооружений и другое, — рассказал НГС начальник контрактной службы «УЗСПТС» Николай Щербак.

По данным сервиса «Контур.Фокус», «Трансстройпроект» начал работать в 2008 году в Москве. Компания занимается деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и техническими консультациями в этих областях. Ранее она выиграла аукцион на разработку проектной документации для моста на реке Иртыш. Всего «Трансстройпроект» принимал участие в девяти торгах.

Подрядчик должен подготовить документацию до 30 апреля 2021 года.

В следующем году в Новосибирске планируют завершить строительство станции метро «Спортивная», которую хотят открыть к Молодежному чемпионату Мира по хоккею. Ранее в Новосибирске объявили аукцион на строительство третьего этапа станции. Максимальная цена за работы составила 723 миллиона рублей — НГС рассказывал, что планируют сделать за эти деньги и что известно о подрядчике.

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Октябрьский мостгосзакупкиподрядчик
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