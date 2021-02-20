В Новосибирске выбрали подрядчика, который сделает проект ремонта Октябрьского моста — что о нем известно

Муниципальное предприятие УЗСПТС выбрало подрядчика, который сделает проект капитального ремонта Октябрьского моста. Им стала компания «Трансстройпроект» из Москвы.



Начальная максимальная цена закупки составила 28 408 970 рублей. Согласно аукционной документации, участие в торгах также приняло ООО «Интермост». Компания предложила выполнить работы за 19 886 279 рублей, а «Транссптройпроект» — за начальную цену закупки. Эта фирма победила в аукционе, так как ее заявка набрала больший балл.



— У них лучше квалификация, всего было восемь критериев. Наличие в штате кандидатов технических наук, опыт участия в выставках, конкурсах, в том числе международных, за последние пять лет. Наличие опыта выполнения проектных работ мостовых сооружений и другое, — рассказал НГС начальник контрактной службы «УЗСПТС» Николай Щербак.

