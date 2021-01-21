В Новосибирске выбрали подрядчика на строительство станции «Спортивная». Что о нем известно

Стал известен подрядчик строительства метро «Спортивная» в Новосибирске
В Новосибирске определили подрядчика, который выполнит третий этап работ по строительству станции метро «Спортивная». Им стала компания «Градопроект», которая подала единственную заявку.
Подрядчик выполнит работы по максимальной начальной цене —
По данным сервиса «Контур.Фокус», «Градопроект» занимается строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог, инженерных коммуникаций, производством изделий из бетона, цемента, гипса и прочими работами. Ранее компания выиграла два аукциона на реконструкцию дорог по дамбе Октябрьского моста и от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» за 741 и
Новая станция должна заработать к середине 2022 года. Недавно на стройке, где закончили второй этап работ, побывали корреспонденты НГС. Посмотрите, что там происходит.