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В Новосибирске выбрали подрядчика на строительство станции «Спортивная». Что о нем известно

Ранее компания уже участвовала в муниципальных торгах

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Недавно на станции закончили второй этап работ

Недавно на станции закончили второй этап работ

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Стал известен подрядчик строительства метро «Спортивная» в Новосибирске

В Новосибирске определили подрядчика, который выполнит третий этап работ по строительству станции метро «Спортивная». Им стала компания «Градопроект», которая подала единственную заявку.

Подрядчик выполнит работы по максимальной начальной цене — 723 424 815 рублей. Ему предстоит сделать монтаж оборудования, закончить работы по установке инженерных систем, установить электросиловое оборудование на тяговой подстанции. Работы должны выполнить к маю 2022 года.

По данным сервиса «Контур.Фокус», «Градопроект» занимается строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог, инженерных коммуникаций, производством изделий из бетона, цемента, гипса и прочими работами. Ранее компания выиграла два аукциона на реконструкцию дорог по дамбе Октябрьского моста и от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» за 741 и 455 млн рублей. Также компания выиграла предыдущие торги на строительство «Спортивной» общей стоимостью 734 млн рублей.

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Новая станция должна заработать к середине 2022 года. Недавно на стройке, где закончили второй этап работ, побывали корреспонденты НГС. Посмотрите, что там происходит.

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госзакупкиметро«Спортивная»
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