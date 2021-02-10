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В Новосибирске объявили аукцион на проект капитального ремонта Октябрьского моста

За документацию готовы заплатить 28 млн рублей

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На мосту отремонтируют дорогу, опоры и ограждения

На мосту отремонтируют дорогу, опоры и ограждения

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Муниципальное предприятие «УЗСПТС» объявило аукцион на разработку проектной документации для ремонта Октябрьского моста в Новосибирске. Максимальная стоимость работ — 28 408 970 рублей.

Согласно документации, на мосту планируют отремонтировать пролетные строения, опоры, проезжую и пешеходную часть, ограждения, ливневую канализацию, троллейбусную контактную сеть. Подрядчик должен будет разработать план этих работ, а также проект обустройства дороги.

— Этапы проведения капитального ремонта определяются проектом по годам и видам работ, — говорится в техническом задании.

Результаты торгов подведут 18 февраля. До 15 марта подрядчик должен будет сделать обследование моста, до 30 апреля — подготовить документацию. Экспертиза проекта пройдет с 1 мая по 1 июня 2021 года.

Средства на разработку документации выделит «УЗСПТС», их возместит бюджет Новосибирска. Сам мост реконструируют за счет городского бюджета.

О том, что в Новосибирске планируют провести капитальный ремонт Октябрьского моста, стало известно в ноябре. На нем провели ремонт с помощью эпоксидной смолы, чтобы покрытие продержалось до начала капитальных работ.

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