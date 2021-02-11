Мэрия Новосибирска назвала сроки капитального ремонта Октябрьского моста — на работы потребуется пять лет

Ремонт Октябрьского моста в Новосибирске начнут в 2021 году
Капитальный ремонт Октябрьского моста в Новосибирске начнется в 2021 году. Сначала проект работ должен пройти государственную экспертизу, после которой специалисты определят стоимость ремонта.
— Проведение ремонта планируется в два этапа. Первый этап — до Молодежного чемпионата мира по хоккею — приведение в нормативное состояние проезжей и пешеходной частей моста, ремонт лестниц, замена дорожного полотна, бордюров, ограждений, системы освещения и подсветки. На втором этапе планируется ремонт опорных частей моста и пролетных строений. Срок — 2023–2025 годы, — сообщили НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
Также во время ремонта на мосту отчистят ливневые стоки на проезжей и пешеходной частях.
О планах по реконструкции Октябрьского моста стало известно в ноябре. С него снимут старое покрытие, но перекрытие движения для этого не потребуется. В том же месяце на мосту провели ремонт с помощью эпоксидной смолы.
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