Эксперты не приняли документы на ремонт Октябрьского моста в Новосибирске

Проектно-сметную документацию, которую подготовили для капитального ремонта Октябрьского моста в Новосибирске, отправили на доработку. Это произошло после того, как «Главгосэкспертиза России» проверила, верно ли определена сметная стоимость работ.

— По результатам рассмотрения представленных документов 13 мая 2021 года в адрес заявителя направлены рекомендации к комплектности документации, — сообщили 9 июня НГС в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Пока исправленные документы не поступили на повторное рассмотрение. Как пояснили в управлении, у заказчика нет жестких сроков, в которые он должен их предоставить.