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Эксперты не приняли документы на ремонт Октябрьского моста в Новосибирске

Сроки работ и стоимость пока не известны

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Ранее сообщалось, что на ремонт потребуется пять лет

Ранее сообщалось, что на ремонт потребуется пять лет

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Проектно-сметную документацию, которую подготовили для капитального ремонта Октябрьского моста в Новосибирске, отправили на доработку. Это произошло после того, как «Главгосэкспертиза России» проверила, верно ли определена сметная стоимость работ.

— По результатам рассмотрения представленных документов 13 мая 2021 года в адрес заявителя направлены рекомендации к комплектности документации, — сообщили 9 июня НГС в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Пока исправленные документы не поступили на повторное рассмотрение. Как пояснили в управлении, у заказчика нет жестких сроков, в которые он должен их предоставить.

— В рамках предварительной проверки комплектности к нам была представлена документация. В настоящее время устраняются замечания, некоторые несоответствия, ждем, пока документация будет представлена в виде, соответствующем нормативным требованиям. Есть много нюансов, требований к документации. Как показывает практика, не все документы с первого раза приходят правильно, даже у опытных заказчиков. Это нормальная практика, — сказала главный специалист отдела по работе с клиентами ФАУ «Главгосэкспертиза России» Ирина Лебедева.

3 июня пресс-центр мэрии Новосибирска сообщил НГС, что после прохождения экспертизы станет понятно, в какие сроки проведут весь ремонт.

Стоимость работы по созданию проекта оценили в 28 408 970 рублей.

В конце мая прокуратура Новосибирска сообщила о том, что потребовала от мэрии провести капитальный ремонт моста. Это объяснили тем, что покрытие опасно для участников движения. На следующий день Анатолий Локоть сообщил, что во время ремонта пешеходам запретят ходить по Октябрьскому мосту.

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ГлавгосэкспертизаОктябрьский мосткапитальный ремонт
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