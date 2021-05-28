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«Октябрьский мост будет недоступен для пешеходов»: мэр пообещал ограничения во время капитального ремонта

В 2021 году на мосту планируют заменить покрытия

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Проезжую часть сузят на время ремонта

Проезжую часть сузят на время ремонта

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Октябрьский мост в Новосибирске закроют для пешеходов во время ремонта

Сегодня, 28 мая, мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что пешеходную часть Октябрьского моста перекроют, чтобы обезопасить пешеходов во время капитального ремонта.

— Скорее всего, ограничения будут введены, мост будет на некоторое время недоступен для пешеходов. Это строительная площадка будет. Допуск на нее воспрещается с точки зрения обеспечения безопасности здоровья. По правилам это зона повышенной опасности, — рассказал глава города.

Анатолий Локоть сообщил, что в этом году на мосту планируют заменить покрытие. Все остальные виды работ выполнят в следующем году. Полного перекрытия проезжей части не потребуется, однако она будет сужена.

— Нам понятно, откуда брать деньги. Есть некоторая экономия после конкурсных процедур. Мы можем использовать уже в этом году эти средства для начала капремонта, — заявил мэр.

Накануне прокуратура Новосибирска сообщила, что обратилась в суд с иском, потому что состояние моста признали опасным для автомобилистов.

В начале апреля на мосту сделали ямочный ремонт. На месте побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, как изменилось покрытие.

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Октябрьский мостмэрремонт дорог
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