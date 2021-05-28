«Октябрьский мост будет недоступен для пешеходов»: мэр пообещал ограничения во время капитального ремонта

Октябрьский мост в Новосибирске закроют для пешеходов во время ремонта
Сегодня, 28 мая, мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что пешеходную часть Октябрьского моста перекроют, чтобы обезопасить пешеходов во время капитального ремонта.
— Скорее всего, ограничения будут введены, мост будет на некоторое время недоступен для пешеходов. Это строительная площадка будет. Допуск на нее воспрещается с точки зрения обеспечения безопасности здоровья. По правилам это зона повышенной опасности, — рассказал глава города.
Анатолий Локоть сообщил, что в этом году на мосту планируют заменить покрытие. Все остальные виды работ выполнят в следующем году. Полного перекрытия проезжей части не потребуется, однако она будет сужена.
— Нам понятно, откуда брать деньги. Есть некоторая экономия после конкурсных процедур. Мы можем использовать уже в этом году эти средства для начала капремонта, — заявил мэр.
Накануне прокуратура Новосибирска сообщила, что обратилась в суд с иском, потому что состояние моста признали опасным для автомобилистов.
В начале апреля на мосту сделали ямочный ремонт. На месте побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, как изменилось покрытие.