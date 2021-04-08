Октябрьский мост ремонтировали на выходных и прошедшей ночью: в 10 кадрах показываем, что получилось

Был ли ремонт на других проблемных точках



Сейчас, по данным мэрии, идет текущий ремонт возле «Меги» по пути к Бугринскому мосту и в проблемных точках на Северо-Чемском жилмассиве.



— На улице Большевистской, в районе «Ленты», проведен ремонт дороги в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также в рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска» все разрушения дорожного полотна будут устранены силами подрядной организации МКУ «УДС» в рамках гарантийных обязательств, — добавили в мэрии.

