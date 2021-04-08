Октябрьский мост ремонтировали на выходных и прошедшей ночью: в 10 кадрах показываем, что получилось

На Октябрьском мосту Новосибирска в ночь на
Ямы на Октябрьском мосту остаются одной из проблемных точек города и затрудняют движение автомобилистов, создают пробки. Часть из них начали заделывать
Какой ремонт дорог начался в Новосибирске
В пресс-центре мэрии Новосибирска журналисту НГС пояснили, что текущий ремонт дорог делали холодным асфальтобетоном всю зиму, а
— Почему именно
Что будет с Октябрьским мостом
Мэр признал, что поступает много жалоб на состояние дорог.
— Наиболее острая ситуация на Октябрьском мосту. Ямочным ремонтом — текущим, поддерживающим — не обойтись. Хотя мы это делали в зимний период. Но состояние такое, что необходим капитальный ремонт. Наше муниципальное учреждение «УЗСПТС» заканчивает разработку документации на капитальный ремонт. Рассчитываем в этот летний период провести ремонт дорожной части поверхности. Там, видимо, ремонт будет разделен на несколько частей, потому что потребуют ремонта и несущие конструкции, ограждения, фонарные столбы. Мы максимально используем период
По информации пресс-центра мэрии, в выходные дни,
О проектных работах, которые планируют завершить в мае 2021 года, в мэрии рассказали следующее:
— Первый этап. Приведение в нормативное состояние проезжей и пешеходной частей моста, ремонт лестниц, замена дорожного полотна, бордюров, ограждений. Данные работы, а также реконструкцию автодороги по дамбе Октябрьского моста намечено выполнить до проведения в 2023 году молодежного чемпионата мира по хоккею. Второй этап. Ремонт опорных частей и пролетных строений. Срок проведения работ: 2023–2025 годы. В ближайшее время будет произведен ремонт дорожного покрытия проезжей части моста и автодороги на его дамбе горячим асфальтобетоном.
Мэрия про общее состояние дорог
В мэрии объясняют, что дорожное полотно разрушается в весенний период из-за того, что талая вода попадает в трещины асфальтобетона и замерзает при резких перепадах температур. Но общее состояние дорог после зимы в мэрии оценивают как удовлетворительное.
— Общее состояние дорог после зимы удовлетворительное, но есть места с серьезными разрушениями. Особо проблемными, которые подвержены разрушению, являются дороги с наименьшим уклоном, — говорят в мэрии.
Был ли ремонт на других проблемных точках
Сейчас, по данным мэрии, идет текущий ремонт возле «Меги» по пути к Бугринскому мосту и в проблемных точках на Северо-Чемском жилмассиве.
— На улице Большевистской, в районе «Ленты», проведен ремонт дороги в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также в рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска» все разрушения дорожного полотна будут устранены силами подрядной организации МКУ «УДС» в рамках гарантийных обязательств, — добавили в мэрии.
Жители недовольны тем, что в центре города разломился асфальт, в одной яме застрял большегруз и парализовал движение, также читатели присылали в редакцию снимки, на которых они сняли наиболее сложные места в городе. Как выглядел Октябрьский мост в Новосибирске в конце марта, мы показали здесь.