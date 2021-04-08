8 апреля четверг
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 5/10
usd 77.77
eur 92.33
Тема дняКем работают чиновники, на которых заводили дела?

Все новости

Все новости

Октябрьский мост ремонтировали на выходных и прошедшей ночью: в 10 кадрах показываем, что получилось

Но кардинальных изменений стоит ждать только в 2025 году

1 693
36Обсудить

Поделиться

Часть ям на мосту заделали, но часть — осталась

Часть ям на мосту заделали, но часть — осталась

Поделиться

На Октябрьском мосту Новосибирска в ночь на 8 апреля отремонтировали часть ям

Ямы на Октябрьском мосту остаются одной из проблемных точек города и затрудняют движение автомобилистов, создают пробки. Часть из них начали заделывать с 3 апреля, также работы проводили минувшей ночью. Как мост выглядит сейчас, посмотрел наш фотокорреспондент Александр Ощепков.

Работы на Октябрьском мосту начались <nobr class="_">3 апреля</nobr>

Работы на Октябрьском мосту начались 3 апреля

Поделиться

Какой ремонт дорог начался в Новосибирске

В пресс-центре мэрии Новосибирска журналисту НГС пояснили, что текущий ремонт дорог делали холодным асфальтобетоном всю зиму, а с 6 апреля 2021 года начался ремонт горячим асфальтобетоном. Его планируют проводить на основных магистральных дорогах, таких как мосты Октябрьский и Димитровский, улицы Нарымская, Железнодорожная, Кирова и так далее.

По словам нашего фотографа, мелкодисперсный щебень, которым заделывали ямы, сейчас разбросан по всему мосту

По словам нашего фотографа, мелкодисперсный щебень, которым заделывали ямы, сейчас разбросан по всему мосту

Поделиться

— Почему именно 6 апреля? Прежде всего — погодные условия. Заводы запускаются в момент наступления устойчивых теплых температур. 6 апреля такие возможности наступили, заработал первый асфальтобетонный завод. Организации приступили к работе. 7 апреля проводил совещание с департаментом транспорта. Карты-схемы составляются по каждому дню. Основная задача — до майских праздников привести в нормальное состояние дорожно-транспортную инфраструктуру, чтобы привести город в праздничное состояние, — прокомментировал 8 апреля ситуацию мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции.

Сейчас разрабатывается документация на капитальный ремонт моста

Сейчас разрабатывается документация на капитальный ремонт моста

Поделиться

Что будет с Октябрьским мостом

Мэр признал, что поступает много жалоб на состояние дорог.

— Наиболее острая ситуация на Октябрьском мосту. Ямочным ремонтом — текущим, поддерживающим — не обойтись. Хотя мы это делали в зимний период. Но состояние такое, что необходим капитальный ремонт. Наше муниципальное учреждение «УЗСПТС» заканчивает разработку документации на капитальный ремонт. Рассчитываем в этот летний период провести ремонт дорожной части поверхности. Там, видимо, ремонт будет разделен на несколько частей, потому что потребуют ремонта и несущие конструкции, ограждения, фонарные столбы. Мы максимально используем период 2021 года.

Водителям приходится очень часто тормозить, когда они едут по этому мосту

Водителям приходится очень часто тормозить, когда они едут по этому мосту

Поделиться

По информации пресс-центра мэрии, в выходные дни, 3 и 4 апреля 2021 года, на Октябрьском мосту во время ямочного ремонта были заделаны крупные разрушения на проезжей части.

Также ремонт делали на дороге прошедшей ночью — <nobr class="_">с 7 на 8 апреля</nobr>, сообщается на сайте мэрии Новосибирска

Также ремонт делали на дороге прошедшей ночью — с 7 на 8 апреля, сообщается на сайте мэрии Новосибирска

Поделиться

О проектных работах, которые планируют завершить в мае 2021 года, в мэрии рассказали следующее:

— Первый этап. Приведение в нормативное состояние проезжей и пешеходной частей моста, ремонт лестниц, замена дорожного полотна, бордюров, ограждений. Данные работы, а также реконструкцию автодороги по дамбе Октябрьского моста намечено выполнить до проведения в 2023 году молодежного чемпионата мира по хоккею. Второй этап. Ремонт опорных частей и пролетных строений. Срок проведения работ: 2023–2025 годы. В ближайшее время будет произведен ремонт дорожного покрытия проезжей части моста и автодороги на его дамбе горячим асфальтобетоном.

Часть асфальта сняли, но еще не заделали полностью

Часть асфальта сняли, но еще не заделали полностью

Поделиться

Проект работ по капремонту моста завершат в мае 2021 года

Проект работ по капремонту моста завершат в мае 2021 года

Поделиться

Мэрия про общее состояние дорог

В мэрии объясняют, что дорожное полотно разрушается в весенний период из-за того, что талая вода попадает в трещины асфальтобетона и замерзает при резких перепадах температур. Но общее состояние дорог после зимы в мэрии оценивают как удовлетворительное.

— Общее состояние дорог после зимы удовлетворительное, но есть места с серьезными разрушениями. Особо проблемными, которые подвержены разрушению, являются дороги с наименьшим уклоном, — говорят в мэрии.

По словам нашего фотокорреспондента, большие заплатки в основном расположены по пути с левого берега на правый

По словам нашего фотокорреспондента, большие заплатки в основном расположены по пути с левого берега на правый

Поделиться

Ремонт опорных частей и пролетных строений моста хотят завершить в 2025 году

Ремонт опорных частей и пролетных строений моста хотят завершить в 2025 году

Поделиться

Был ли ремонт на других проблемных точках

Сейчас, по данным мэрии, идет текущий ремонт возле «Меги» по пути к Бугринскому мосту и в проблемных точках на Северо-Чемском жилмассиве.

— На улице Большевистской, в районе «Ленты», проведен ремонт дороги в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также в рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска» все разрушения дорожного полотна будут устранены силами подрядной организации МКУ «УДС» в рамках гарантийных обязательств, — добавили в мэрии.

Жители недовольны тем, что в центре города разломился асфальт, в одной яме застрял большегруз и парализовал движение, также читатели присылали в редакцию снимки, на которых они сняли наиболее сложные места в городе. Как выглядел Октябрьский мост в Новосибирске в конце марта, мы показали здесь.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Октябрьский мостямыремонтдорогимэрия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (36)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...