На дороге в центре Новосибирска образовался разлом. Яма продолжает увеличиваться

Днем 6 апреля в центре Новосибирска в районе улицы
По предварительным данным, пострадавших нет — в момент просадки дорожного полотна поблизости не было автомобилей.
Эксперт дорожной инспекции ОНФ Михаил Мезенцев рассказал НГС, что власти в курсе произошедшего, участок огородили, специалисты выясняют причину.
— Очевидно, что это промыв. Единственное — непонятно, по какой причине. Это может быть очередной порыв коммуникаций. В настоящий момент место аварии оградили, на месте работают специалисты — они устанавливают причину обвала. Не скажу, в этом ли конкретном случае, но на обвал грунта порой влияет ситуация со снегом — это ослабляет грунт. Громадные лужи однозначно станут причиной разрушения дорог. Не покривлю душой, если скажу, что происходить такое в последние годы стало чаще. Это связано с ненадлежащим содержанием дорог. Хорошо, что этот провал удачно образовался — он заметен со стороны движения потока, и ДТП не произошло.
Что делать в случае, если дефект станет причиной дорожно-транспортного происшествия, НГС рассказал руководитель пресс-службы управления ГИБДД по Новосибирску Сергей Стародымов:
— Если случится ДТП или автомобили получат технические повреждения, пострадавшие могут обратиться в суд для взыскания ущерба. Но для этого на место желательно вызвать сотрудников ГИБДД, чтобы они в числе других документов по ДТП оформили акт обследования улично-дорожной сети.
От проблем с дорогами, состояние которых этой весной в Новосибирске особенно аховое, страдают не только люди и автомобили. В декабре в огороженную яму в Новосибирске провалился пес — хозяину пришлось звонить спасателям.