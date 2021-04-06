На дороге в центре Новосибирска образовался разлом. Яма продолжает увеличиваться

Днем 6 апреля в центре Новосибирска в районе улицы Писарева, 53 посреди проезжей части просел асфальт. Яма разрасталась буквально на глазах. На фото, сделанных с разницей в час, ее размер отличается минимум в три раза.

По предварительным данным, пострадавших нет — в момент просадки дорожного полотна поблизости не было автомобилей.

Эксперт дорожной инспекции ОНФ Михаил Мезенцев рассказал НГС, что власти в курсе произошедшего, участок огородили, специалисты выясняют причину.



— Очевидно, что это промыв. Единственное — непонятно, по какой причине. Это может быть очередной порыв коммуникаций. В настоящий момент место аварии оградили, на месте работают специалисты — они устанавливают причину обвала. Не скажу, в этом ли конкретном случае, но на обвал грунта порой влияет ситуация со снегом — это ослабляет грунт. Громадные лужи однозначно станут причиной разрушения дорог. Не покривлю душой, если скажу, что происходить такое в последние годы стало чаще. Это связано с ненадлежащим содержанием дорог. Хорошо, что этот провал удачно образовался — он заметен со стороны движения потока, и ДТП не произошло.