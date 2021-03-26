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«За что простому народу такое наказание?» На Октябрьском мосту стали видны огромные ямы — показываем 10 фото

Ямочный ремонт на мосту идет круглогодично, а к капитальному ремонту город только готовится

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После того как сошел снег, автомобилистам нужно быть внимательными на этом участке дороги

После того как сошел снег, автомобилистам нужно быть внимательными на этом участке дороги

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В Новосибирске стали видны ямы на Октябрьском мосту

В Новосибирске оттаял лед на Октябрьском мосту. Теперь на дороге хорошо видно все ямы и выбоины, которые мешают автомобилистам. Сегодня на месте побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, в каком состоянии дорога сейчас.

«Октябрьский мост разбили окончательно. Раньше мы объезжали ямы, сейчас это невозможно. За что простому народу такое наказание? Это же безопасность дорожного движения», — написал в редакцию читатель НГС Юрий

«Октябрьский мост разбили окончательно. Раньше мы объезжали ямы, сейчас это невозможно. За что простому народу такое наказание? Это же безопасность дорожного движения», — написал в редакцию читатель НГС Юрий

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Из-под асфальта местами видны стыки мостовой конструкции&nbsp;

Из-под асфальта местами видны стыки мостовой конструкции 

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В некоторых ямах можно заметить металлическую решетку

В некоторых ямах можно заметить металлическую решетку

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В час пик на Октябрьском мосту регулярно собираются пробки

В час пик на Октябрьском мосту регулярно собираются пробки

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Ранее в мэрии Новосибирска сообщили, что ямочный ремонт дороги проводят круглогодично. НГС отправил запрос в мэрию, чтобы выяснить, когда будут устранены проблемы, возникшие после схода снега

Ранее в мэрии Новосибирска сообщили, что ямочный ремонт дороги проводят круглогодично. НГС отправил запрос в мэрию, чтобы выяснить, когда будут устранены проблемы, возникшие после схода снега

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Дыры в асфальте появляются из-за разрушения гидроизоляционного слоя дороги<br>

Дыры в асфальте появляются из-за разрушения гидроизоляционного слоя дороги

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Кроме того, в Новосибирске уже прошел аукцион на проект капитального ремонта моста. Его проведут в два этапа. <nobr class="_">Первый —</nobr> <nobr class="_">с 2021 по 2023 год</nobr> (перед Молодежным чемпионатом мира по хоккею), <nobr class="_">второй —</nobr> <nobr class="_">с 2023 по 2025 год</nobr>

Кроме того, в Новосибирске уже прошел аукцион на проект капитального ремонта моста. Его проведут в два этапа. Первый — с 2021 по 2023 год (перед Молодежным чемпионатом мира по хоккею), второй — с 2023 по 2025 год

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На первом этапе планируют заменить покрытие, отремонтировать лестницы, бордюры, ограждения и освещение. Второй этап работ затронет опорные части моста и пролеты&nbsp;

На первом этапе планируют заменить покрытие, отремонтировать лестницы, бордюры, ограждения и освещение. Второй этап работ затронет опорные части моста и пролеты 

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Проектные документы для ремонта готовит московская компания «Трансстройпроект». Закрывать мост на время капитальных работ не планируют

Проектные документы для ремонта готовит московская компания «Трансстройпроект». Закрывать мост на время капитальных работ не планируют

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Напомним, что аукцион на создание проекта капремонта моста объявили 10 февраля. За работы готовы были заплатить 28 млн рублей. Компания, которая победила на торгах, согласилась выполнить работы за цену на 8,5 млн меньше. НГС выяснил, почему именно ее выбрали в качестве подрядчика.

В прошлом году НГС показывал, как выглядел мост после того, как с него сняли наледь в феврале. Посмотрите на это на наших фотографиях.

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