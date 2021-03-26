«За что простому народу такое наказание?» На Октябрьском мосту стали видны огромные ямы — показываем 10 фото

Кроме того, в Новосибирске уже прошел аукцион на проект капитального ремонта моста. Его проведут в два этапа. Первый — с 2021 по 2023 год (перед Молодежным чемпионатом мира по хоккею), второй — с 2023 по 2025 год

Фото: Александр Ощепков Поделиться









