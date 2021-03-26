«За что простому народу такое наказание?» На Октябрьском мосту стали видны огромные ямы — показываем 10 фото

В Новосибирске стали видны ямы на Октябрьском мосту
В Новосибирске оттаял лед на Октябрьском мосту. Теперь на дороге хорошо видно все ямы и выбоины, которые мешают автомобилистам. Сегодня на месте побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, в каком состоянии дорога сейчас.
Напомним, что аукцион на создание проекта капремонта моста объявили
В прошлом году НГС показывал, как выглядел мост после того, как с него сняли наледь в феврале. Посмотрите на это на наших фотографиях.