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«Впору третий режим повышенной готовности объявлять»: Травников потребовал начать ямочный ремонт в Новосибирске

Губернатор отметил, что погода уже позволяет выводить специальную технику

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Губернатор отметил, что ремонтировать дороги можно было уже месяц&nbsp;

Губернатор отметил, что ремонтировать дороги можно было уже месяц 

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Губернатор НСО потребовал начать ямочный ремонт в Новосибирске

Сегодня, 29 марта, во время оперативного совещания губернатор Андрей Травников заявил, что в Новосибирске необходим ямочный ремонт дорог.

— В Новосибирске впору уже третий режим повышенной готовности объявлять по состоянию дорог, потому что я уже месяц наблюдаю, что погода позволяет в отдельные сутки приступать к ямочному ремонту. За этот период ни одной бригады дорожников не увидел. То ли больших денег ждете, то ли больших ям. Уже можно к ямочному ремонту приступать, — сказал глава региона.

На прошлой неделе НГС показывал в 10 фотографиях, в каком состоянии находится Октябрьский мост в Новосибирске. Проехать по нему очень сложно из-за ям.

Сейчас во всей Новосибирской области действует режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции, а в Новосибирске такой же режим введен из-за возможного паводка.

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