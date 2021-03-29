«Впору третий режим повышенной готовности объявлять»: Травников потребовал начать ямочный ремонт в Новосибирске

Губернатор НСО потребовал начать ямочный ремонт в Новосибирске
Сегодня,
— В Новосибирске впору уже третий режим повышенной готовности объявлять по состоянию дорог, потому что я уже месяц наблюдаю, что погода позволяет в отдельные сутки приступать к ямочному ремонту. За этот период ни одной бригады дорожников не увидел. То ли больших денег ждете, то ли больших ям. Уже можно к ямочному ремонту приступать, — сказал глава региона.
На прошлой неделе НГС показывал в
Сейчас во всей Новосибирской области действует режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции, а в Новосибирске такой же режим введен из-за возможного паводка.