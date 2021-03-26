В Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за возможного паводка

В Новосибирске на всей территории города ввели режим повышенной готовности из-за рисков паводка.
— Это связано с активным таянием снега из-за резкого потепления окружающего воздуха. Возникли риски подтопления инфраструктуры города, расположенной в низких местах. Из-за подтопления придомовых территорий и участков дорог возникли перебои в работе оперативных служб, превышены нормативные сроки реагирования на обращения жителей города, что представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей, — говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска.
В режим повышенной готовности перевели все службы, которые отвечают за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а также диспетчерские службы и комиссии мэрии.
Департамент транспорта мэрии должен сейчас активно убирать и вывозить снег с привлечением сторонних организаций. Различные поручения по уборке снега получили и другие департаменты.
Вчера сообщалось, что в ряде районов Новосибирска вводят именно режим ЧС из-за возможного паводка. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть. Но в итоге ввели режим повышенной готовности.