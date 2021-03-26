В Новосибирске всё-таки вводят режим ЧС из-за подтопления

В ряде районов Новосибирска вводят режим ЧС из-за возможного паводка. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть. Речь идет о территориях, которые находятся в зоне подтопления из-за таяния снега. По словам мэра, режим ЧС позволит оперативнее выделять деньги из бюджета в случае необходимости.
— Режим ЧС — он облегчает ситуацию, с тем, чтобы избежать конкурсных процедур, чтобы непосредственно быстро, оперативно применять предусмотренные в резервном фонде деньги для того, чтобы ликвидировать опасность подтопления, — цитирует Локтя ТАСС.
Днем ранее Анатолий Локоть заявил, что не видит смысла вводить режим ЧС на всей территории Новосибирска, поскольку «есть территории, где ситуация довольно благополучная».
Несколько дней назад в мэрии сообщили, что в городе около 200 мест находятся в зоне риска из-за паводка и оттуда планируют вывезти снег до потепления. В начале марта прокуратура заявила, что Новосибирску требуется 4,5 миллиарда на технику для уборки снега. А мэрия на 2021 год выделила на эти цели лишь 100 миллионов.