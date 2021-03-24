Анатолий Локоть назвал неразумным введение режима ЧС из-за снега во всем Новосибирске

Во время сессии горсовета Новосибирска сегодня,
— Если речь идет о введении режима
Заместитель мэра Олег Клемешов уточнил, что в городе есть 195 территорий, где может произойти подтопление. В феврале из-за обильных осадков на вывоз уже выделили дополнительные
— Что касается режима ЧС, мы этот вопрос уже обсудили, он будет введен, — ответил Олег Клемешов депутату Владиславу Люмину, который указал на необходимость ввода режима ЧС.
Напомним, что в прошлом году в Новосибирске уже вводили режим чрезвычайной ситуации из-за снега. Тогда НГС вел онлайн-репортаж с улиц города.