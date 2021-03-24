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Анатолий Локоть назвал неразумным введение режима ЧС из-за снега во всем Новосибирске

Мэр уточнил, что власти готовы пойти на введение режима на некоторых территориях

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На вывоз снега в феврале уже выделили <nobr class="_">26,5 млн</nobr> рублей

На вывоз снега в феврале уже выделили 26,5 млн рублей

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Во время сессии горсовета Новосибирска сегодня, 24 марта, депутат Игорь Кудин предложил ввести в городе режим ГО и ЧС из-за большого количества снега, чтобы была возможность выделять дополнительные средства на его вывоз. Мэр Анатолий Локоть заявил, что считает это неразумным.

— Если речь идет о введении режима ГО и ЧС на всей территории Новосибирска, я в этом особо смысла не вижу. Потому что есть территории, где ситуация довольно благополучная. На мой взгляд, речь идет о территориях, которые потенциально опасны для подтопления. Режим ГО и ЧС, напоминаю, позволяет выделять средства без конкурсных процедур, это деньги из резервного фонда. Мы готовы на это пойти, но для всей территории это было бы неразумно, — заявил глава города.

Заместитель мэра Олег Клемешов уточнил, что в городе есть 195 территорий, где может произойти подтопление. В феврале из-за обильных осадков на вывоз уже выделили дополнительные 26,5 млн рублей.

— Что касается режима ЧС, мы этот вопрос уже обсудили, он будет введен, — ответил Олег Клемешов депутату Владиславу Люмину, который указал на необходимость ввода режима ЧС.

Напомним, что в прошлом году в Новосибирске уже вводили режим чрезвычайной ситуации из-за снега. Тогда НГС вел онлайн-репортаж с улиц города.

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режим ЧСснег
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