Анатолий Локоть назвал неразумным введение режима ЧС из-за снега во всем Новосибирске

Во время сессии горсовета Новосибирска сегодня, 24 марта , депутат Игорь Кудин предложил ввести в городе режим ГО и ЧС из-за большого количества снега, чтобы была возможность выделять дополнительные средства на его вывоз. Мэр Анатолий Локоть заявил, что считает это неразумным.



— Если речь идет о введении режима ГО и ЧС на всей территории Новосибирска, я в этом особо смысла не вижу. Потому что есть территории, где ситуация довольно благополучная. На мой взгляд, речь идет о территориях, которые потенциально опасны для подтопления. Режим ГО и ЧС , напоминаю, позволяет выделять средства без конкурсных процедур, это деньги из резервного фонда. Мы готовы на это пойти, но для всей территории это было бы неразумно, — заявил глава города.

