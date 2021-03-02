«Будем думать, как понудить мэрию»: прокуратура заявила, что Новосибирску надо 4,5 миллиарда на технику для уборки снега

4,5 миллиарда рублей надо Новосибирску для 100% закупки снегоуборочной техники
Прокуратура посчитала, сколько денег необходимо, чтобы полноценно укомплектовать автопарк Новосибирска спецтехникой для уборки снега.
— Уже несколько лет подряд прокуратура констатирует ненадлежащее состояние автопарка спецтехники и неукомплектованность спецтехники. Укомплектованность составляет только 36%. При этом треть в ограниченном или в нетрудоспособном состоянии. В 2020 году мы подключились к решению этого вопроса и заставили принять жесткие нормы, — сообщил первый заместитель прокурора Новосибирской области Борис Крылов во время пресс-конференции с журналистами.
По словам прокурора, на 2021 год мэрия выделила 100 миллионов на приобретение новой и ремонт старой спецтехники — но этих денег недостаточно.
— По предварительным данным, на закупку 100% объема нужно около
Борис Крылов также рассказал, что за 2020 год областная прокуратура несколько десятков раз дисциплинарно наказывала ответственных лиц за некачественную уборку улиц от снега.
— С точки зрения уборки снега в городе всё плохо. Прокурор принес мэру 41 представление в 2020 году. В учреждениях, которые занимаются уборкой снега, 17 должностных лиц были дисциплинарно наказаны. Кроме того, были утверждены единая технологическая карта уборки дорог и требования к привлечению техники. Плюс отработан порядок приема снега на снегоотвале. Также был единичный случай, когда по материалам проверки возбудили уголовное дело по статье халатности за приемку невыполненных работ, — отметил первый заместитель прокурора Новосибирской области.
Где хуже? Мы сравнили, как убирают снег в 9 городах. Для этого мы изучили данные о количестве уборочной техники, протяженность дорог и обилие осадков — смотрите две любопытные картинки.
Вчера пешеходный переход на улице Ленина оказался завален огромными сугробами — недавно на этой улице прошла уборка снега. На следующий день эти сугробы убрали.
В начале февраля департамент транспорта и благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска объявил о покупке снегоуборочной техники на 66 миллионов.