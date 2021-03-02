«Будем думать, как понудить мэрию»: прокуратура заявила, что Новосибирску надо 4,5 миллиарда на технику для уборки снега

По словам прокурора, на 2021 год мэрия выделила 100 миллионов на приобретение новой и ремонт старой спецтехники — но этих денег недостаточно.

— По предварительным данным, на закупку 100% объема нужно около 4,5 миллиарда . Для бюджета в 50 миллиардов сумма в 4,5 миллиарда серьезная. Здесь будем думать, как понудить мэрию решить этот вопрос, — добавил прокурор.

Борис Крылов также рассказал, что за 2020 год областная прокуратура несколько десятков раз дисциплинарно наказывала ответственных лиц за некачественную уборку улиц от снега.

— С точки зрения уборки снега в городе всё плохо. Прокурор принес мэру 41 представление в 2020 году. В учреждениях, которые занимаются уборкой снега, 17 должностных лиц были дисциплинарно наказаны. Кроме того, были утверждены единая технологическая карта уборки дорог и требования к привлечению техники. Плюс отработан порядок приема снега на снегоотвале. Также был единичный случай, когда по материалам проверки возбудили уголовное дело по статье халатности за приемку невыполненных работ, — отметил первый заместитель прокурора Новосибирской области.