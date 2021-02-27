Где хуже? Сравниваем, как убирают снег в 9 городах. Вы удивитесь, кто в «двоечниках» (это не Новосибирск)

Новосибирские власти часто говорят, что городу не хватает дорожной техники (а денег купить новую — нет). Мы изучили, как обстоит ситуация со снегоуборочной техникой в других городах, чтобы понять — кому в России лучше живется.

В список городов для исследования мы включили крупные города соседних регионов, среди которых Тюмень, Красноярск и Омск. А также амурский Белогорск — в конце января глава этого небольшого городка с населением в 65 тысяч человек Станислав Мелюков побывал в Новосибирске и удивился качеству уборки снега. Он заявил, что его в похожей ситуации уже бы «пригвоздили к сугробу»: