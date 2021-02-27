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Где хуже? Сравниваем, как убирают снег в 9 городах. Вы удивитесь, кто в «двоечниках» (это не Новосибирск)

Мы сравнили количество уборочной техники, протяженность дорог и обилие осадков — две любопытные картинки

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Дороги, тротуары и пешеходные зоны убирает управление благоустройства и озеленения Новосибирска (ГУБО). За остановки общественного транспорта отвечают районные администрации. За дворовую территорию — управляющие компании или ТСЖ, ЖСК

Дороги, тротуары и пешеходные зоны убирает управление благоустройства и озеленения Новосибирска (ГУБО). За остановки общественного транспорта отвечают районные администрации. За дворовую территорию — управляющие компании или ТСЖ, ЖСК

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Качество уборки снега в Новосибирске сравнили с другими городами России

Сугробы и Новосибирск — понятия неотделимые. Можно бесконечно ругать чиновников за ужасную уборку снега, публиковать сотни жалоб и фотографий, высмеивать бессилие местных властей даже перед незначительными снегопадами, но реальность остается неизменной — каждую зиму на дорогах Новосибирска появляются снежные колеи, а на обочинах вырастают двухметровые сугробы, с которыми если и борются, то неуклюже и небрежно.

Этот год не стал исключением: на Советской недавно срезали снег на парковке и оставили машины на ледяном пьедестале, на Блюхера почистили крыши домов и завалили снежными комьями проезды и парковку, на Октябрьском мосту при уборке дорожного полотна грязный снег скидывали прямо в Обь, да и в целом город выглядит как один большой сугроб.

Новосибирские власти часто говорят, что городу не хватает дорожной техники (а денег купить новую — нет). Мы изучили, как обстоит ситуация со снегоуборочной техникой в других городах, чтобы понять — кому в России лучше живется.

В список городов для исследования мы включили крупные города соседних регионов, среди которых Тюмень, Красноярск и Омск. А также амурский Белогорск — в конце января глава этого небольшого городка с населением в 65 тысяч человек Станислав Мелюков побывал в Новосибирске и удивился качеству уборки снега. Он заявил, что его в похожей ситуации уже бы «пригвоздили к сугробу»:

— Если бы в Белогорске или Благовещенске было бы так, как в Новосибирске (население 1,6 миллиона, бюджет 50 миллиардов), то Мелюкова и Имамеева давно бы пригвоздили к какому-нибудь сугробу на автобусной остановке. А в Новосибирске — нормально, — написал в своем телеграм-канале мэр Белогорска Станислав Мелюков.

Иногда во время сильных снегопадов новосибирцы добираются на работу вот так. Обратите внимание на реакцию прохожих: они не реагируют на человека с лыжами, как будто для города это норма

Иногда во время сильных снегопадов новосибирцы добираются на работу вот так. Обратите внимание на реакцию прохожих: они не реагируют на человека с лыжами, как будто для города это норма

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Для исследования мы взяли следующие цифры: протяженность дорожной сети и среднее количество снегоуборочной техники, которую власти задействуют во время снегопадов. Затем мы высчитали, сколько единиц техники приходится на каждые 100 километров дорог и какой из городов лучше подготовлен к снегопадам.

Лидером оказалась Тюмень, где на каждые 100 км приходится 47,4 единицы техники. На втором месте находится Новосибирск (35 единиц). И это удивительно, ведь жители нашего города часто жалуются на проблему уборки заснеженных улиц.

Хуже обстоят дела в Новокузнецке: здесь на 100 км приходится 15 единиц снегоуборочной техники. На последнем месте в нашем рейтинге расположился Белогорск (5 штук) — тот самый, который (если верить тамошнему мэру) очень хорошо чистят от снега.

Больше всего снегоуборочной техники в Тюмени

Больше всего снегоуборочной техники в Тюмени

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Также мы проанализировали, в каких городах сложнее всего убирать снег. Ведь климатическая ситуация везде разная. Какой-то город заваливает снегом, а где-то осадков совсем мало. Для этого мы сравнили данные о количестве твердых осадков и вновь протяженность дорог в каждом городе. Первое место занял Томск, сложность уборки снега оценивается здесь в 7,3 балла — за всю зиму в городе выпадает до 400 мм осадков. А на 100 км дорог приходится 17,5 единицы снегоуборочной техники.

На втором месте — Барнаул. Здесь за зиму выпадает около 300 мм осадков, а на каждые 100 км приходится лишь 14,3 единицы техники.

Зато легче всего убирать снег в Красноярске. Неплохо должна справляться с очисткой и вывозом снега Тюмень — там больше всего снегоуборочной техники на каждые 100 км дорог, а осадков за зиму выпадает 223 мм.

Новосибирск вошел в тройку городов, в которых легче всего убирать снег. За зиму у нас выпадает <nobr class="_">290 мм</nobr> осадков, а на каждые <nobr class="_">100 км</nobr> приходится <nobr class="_">35,1 единицы</nobr> снегоуборочной техники. Вопрос на засыпку: тогда почему в городе повсюду сугробы?

Новосибирск вошел в тройку городов, в которых легче всего убирать снег. За зиму у нас выпадает 290 мм осадков, а на каждые 100 км приходится 35,1 единицы снегоуборочной техники. Вопрос на засыпку: тогда почему в городе повсюду сугробы?

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Ранее наши власти заявляли, что Новосибирску не хватает 665 дополнительных единиц техники. В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса также рассказали об особенностях зимы-2021:

— Особенность этой зимы в большом количестве дней с относительно низкими температурами ниже -30 градусов — это затрудняет работу дорожников и не позволяет полноценно использовать всю технику, — объяснил начальник управления автомобильных дорог Новосибирска Юрий Сердюк.

Сколько стоит снег, как и в каком количестве его вывозят с городских магистралей, смотрите в нашей инфографике.

В первый месяц зимы на дороги города ежедневно выходило в среднем 480 единиц техники. Это немного меньше, чем было прошлой зимой, — тогда главные дороги города очищали 495 единиц зимней техники.

В прошлом году мы узнали количество вывезенного за зиму снега и сравнили этот объем с объемом знаменитого Оперного театра. Взгляните, какая картина получилась.

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