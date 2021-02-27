Где хуже? Сравниваем, как убирают снег в 9 городах. Вы удивитесь, кто в «двоечниках» (это не Новосибирск)

Качество уборки снега в Новосибирске сравнили с другими городами России
Сугробы и Новосибирск — понятия неотделимые. Можно бесконечно ругать чиновников за ужасную уборку снега, публиковать сотни жалоб и фотографий, высмеивать бессилие местных властей даже перед незначительными снегопадами, но реальность остается неизменной — каждую зиму на дорогах Новосибирска появляются снежные колеи, а на обочинах вырастают двухметровые сугробы, с которыми если и борются, то неуклюже и небрежно.
Этот год не стал исключением: на Советской недавно срезали снег на парковке и оставили машины на ледяном пьедестале, на Блюхера почистили крыши домов и завалили снежными комьями проезды и парковку, на Октябрьском мосту при уборке дорожного полотна грязный снег скидывали прямо в Обь, да и в целом город выглядит как один большой сугроб.
Новосибирские власти часто говорят, что городу не хватает дорожной техники (а денег купить новую — нет). Мы изучили, как обстоит ситуация со снегоуборочной техникой в других городах, чтобы понять — кому в России лучше живется.
В список городов для исследования мы включили крупные города соседних регионов, среди которых Тюмень, Красноярск и Омск. А также амурский Белогорск — в конце января глава этого небольшого городка с населением в 65 тысяч человек Станислав Мелюков побывал в Новосибирске и удивился качеству уборки снега. Он заявил, что его в похожей ситуации уже бы «пригвоздили к сугробу»:
— Если бы в Белогорске или Благовещенске было бы так, как в Новосибирске (население
Для исследования мы взяли следующие цифры: протяженность дорожной сети и среднее количество снегоуборочной техники, которую власти задействуют во время снегопадов. Затем мы высчитали, сколько единиц техники приходится на каждые 100 километров дорог и какой из городов лучше подготовлен к снегопадам.
Лидером оказалась Тюмень, где на каждые 100 км приходится
Хуже обстоят дела в Новокузнецке: здесь на 100 км приходится 15 единиц снегоуборочной техники. На последнем месте в нашем рейтинге расположился Белогорск (5 штук) — тот самый, который (если верить тамошнему мэру) очень хорошо чистят от снега.
Также мы проанализировали, в каких городах сложнее всего убирать снег. Ведь климатическая ситуация везде разная. Какой-то город заваливает снегом, а где-то осадков совсем мало. Для этого мы сравнили данные о количестве твердых осадков и вновь протяженность дорог в каждом городе. Первое место занял Томск, сложность уборки снега оценивается здесь в
На втором месте — Барнаул. Здесь за зиму выпадает около 300 мм осадков, а на каждые 100 км приходится лишь
Зато легче всего убирать снег в Красноярске. Неплохо должна справляться с очисткой и вывозом снега Тюмень — там больше всего снегоуборочной техники на каждые 100 км дорог, а осадков за зиму выпадает 223 мм.
Ранее наши власти заявляли, что Новосибирску не хватает 665 дополнительных единиц техники. В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса также рассказали об особенностях зимы-2021:
— Особенность этой зимы в большом количестве дней с относительно низкими температурами ниже
Сколько стоит снег, как и в каком количестве его вывозят с городских магистралей, смотрите в нашей инфографике.
В первый месяц зимы на дороги города ежедневно выходило в среднем
В прошлом году мы узнали количество вывезенного за зиму снега и сравнили этот объем с объемом знаменитого Оперного театра. Взгляните, какая картина получилась.