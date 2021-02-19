«Писали в мэрию — реакции ноль»: редакцию НГС завалили жалобами на ужасную уборку снега. Смотрим проблемные места

Новосибирцы массово жалуются на отвратительную уборку снега
Снегопады в Новосибирске добавили проблем жителям, управляющим компаниям и дорожным службам. Этой зимой власти плохо справляются с уборкой снега. После каждой метели редакцию НГС заваливают жалобами на нечищеные тротуары и дороги. И последний снегопад не стал исключением. Казалось бы, в ночь
Улица Советская
Начнем с самого центра. Улица Советская (и не только она) оказалась погребена под снегом. Машины паркуются на снежных завалах, а жители возмущены тем, что не могут дождаться снегоуборочные машины.
Как рассказал Артём Пинчук, председатель ТСЖ дома на Советской, 8, двор которого он уже почистил от снега, со стороны улицы делать это никто не собирается.
— Это уже земля мэрии, там снега — просто кошмар. Я уже и в мэрии заявку оставлял, и 051 звонил, и на «Госуслугах» написал. Мы, конечно, можем сами убрать, но доставка трактора —
Он добавил, что сперва хотел убрать снег сам, но чистить двор приехал бы большой трактор, который повредил бы машины.
Если прогуляться дальше по Советской, можно увидеть чудеса наклонной парковки.
Еще одно чудо — пешеходный переход от детской поликлиники до Первомайского сквера. Этой осенью его сдвинули, не обустроив пандусы. Теперь людям приходится самим протаптывать себе дорожки в сугробах. Кстати, место, где располагался пешеходный переход раньше (и это было намного удобнее), хорошо прочистили (как и тротуар вдоль Первомайского сквера).
Студентам и преподавателям новосибирской консерватории имени
Улица Коммунистическая
По наблюдениям читателя НГС Дмитрия Шевченко, уже много лет невозможно нормально проехать по улице Коммунистической от Красного проспекта до Советской:
— Парковочные карманы забиты снегом, машины паркуются в 2–3 ряда. В результате движение становится реверсивным, то есть можно двигаться только по одной полосе в обе стороны. Обращения на сайт ГИБДД и в МВД не дают никакого результата. Нет эвакуаторов, нет сотрудников полиции. Что вообще происходит?
Гусинобродское шоссе и Никитина
15 февраля в редакцию НГС пришло письмо с криком о помощи от еще одного читателя:
— Проезд по Гусинобродскому шоссе и Никитина на пересечении с Доватора, Есенина, Волочаевской затруднен. Снег не вывозили с Нового года, на дороге осталось
Улица Воинская
В Новосибирске можно жить в своем частном доме, хорошо чистить снег лопатой, но вдруг проснуться и увидеть огромные кучи снега под окном. Такой ценой убрали проезжую часть в частном секторе на улице Воинской.
— Решили не вывозить снег, нагребли техникой прямо под дом! Мы ухаживаем за своей территорией и откидываем осадки! А вот эту кучу со всей проезжей дороги решили сгрести нам, — возмущается житель улицы Воинской.
Еще одна читательница НГС поделилась видео не для слабонервных с той же несчастной улицы.
— Вот так почищена улица Воинская, тротуара нет, мы идем по дороге, машины пропускают. Дети по сугробам идут. Всё, что было на дороге, сгребли на тротуар. Никакой безопасности, — комментирует происходящее на видео жительница Новосибирска.
Дом Ленина
Снова переносимся в центр, на остановку «Дом Ленина», где почистить весь тротуар не хватило сил.
— Чистили-чистили, вот так хорошо всё было, замечательно. А потом устали. Ходите люди сами, протаптывайте себе дорогу, — описывает читательница НГС.
Вокзальная магистраль
Огромные кучи снега оказались сваленными и возле Управления Западно-Сибирской железной дороги в центре Новосибирска.
Остановка на улице Снежиной
Следующая читательница НГС обращалась с письмами в редакцию несколько раз (пока у нас не набралась подборка избранного со всего города).
— На Плющихинском жилмассиве остановка «Д/с номер 100» в сторону города не чищена. После чистки дороги остался и намерз снежный вал — скользкий, крутой, высотой почти
Во втором письме женщина рассказала, что обращалась с проблемой снежно-ледяного вала на остановке и в мэрию, и в администрацию района, и в управляющую компанию:
— Заявки якобы принимают, но ничего не делают! Сегодня, после снегопадов, почистили дорогу и буквально завалили все остановки еще большим сугробом, высотой полметра и выше! Теперь вообще невозможно сесть в автобус! Писала обращение депутату Сергею Конько, который всегда активно помогает жилмассиву. Реакции нет! Напротив его общественной приемной остановку сегодня расчистили, а остальные — нет! А вчера женщина с ребенком упала под автобус! А завтра могу упасть с ребенком и я! И еще люди! Пожалуйста, помогите в решении этой проблемы! Ведь это безопасность на дорогах! Люди не должны рисковать своими жизнью и здоровьем!
Вторая Станционная
Однажды в интервью НГС топ-менеджер компании «САН», которая занималась производством принтеров для широкоформатной печати и чернил, рассказывала, что одно из производств у них находится на улице Станционной. Приезжавшим туда иностранцам говорили, что котлованы, рытвины и заброшенные здания остались после
И недалеко ушла улица Вторая Станционная.
— Ранее я отравляла фото, где люди идут вдоль дороги, снегом заметает. Никто не чистит. Сегодня второе видео. Всё тот же Ленинский район, всё та же Вторая Станционная. Люди ходят по сугробам вдоль дороги, и никому до этого дела нет, — констатирует читательница НГС.
Кирпичный завод
— Остановка «Кирпичный завод» в сторону Каменки, облагородили обочины для пешеходов, но никто за всю зиму не чистил это всё, ходить страшно, машины едут, сносит ветром, — делится наболевшим еще один новосибирец.
Микрорайон «Близкий»
— Мы жители садового общества «Иня-НАПО», микрорайон «Близкий». Вдоль линии дорога вообще не убирается. Может, как-нибудь посодействуете, и дорога заживет лучшей жизнью. Просим помощи, — надеются люди.
— Вот такие волшебные дороги у нас, где вообще ничего не чистится. Вы, люди, ездите, ходите как хотите, а в нашем обществе будут стоять трактора. Никакого ни ответа, ни привета. Разве можно здесь ездить, здесь даже пройти невозможно, — описывает происходящее на видео жительница Новосибирска.
Улица Троллейная
Жительница улицы Троллейной пожаловалась на уборку снега возле домов
Улица Пархоменко
Еще одна жалоба на УК «СПАС-Дом», на этот раз от жителей улицы Пархоменко.
— Вот это около подъезда, пожалуйста, безобразие. Как-то реагируйте, воздействуйте на управляющие компании. Идти тяжело просто, идти тяжело, а пожилым людям как, — говорит автор видео.
Как описала горожанка, видео сняты возле дома на Пархоменко, 72, который обслуживает УК «Спас-Дом»:
— Вообще не чистит дворы всю зиму. Я не говорю про ездить, машина как-нибудь пролезет. Ходить совершенно невозможно — что такое, почему вообще никто ни на что не реагирует? Ну что это вообще? Бег с препятствиями постоянно. Вот двор месяц, наверное, точно никто не подходил, не чистил.
Улица Каменская
Новосибирцы жалуются не только на УК «Спас-ДОМ», но и на другие управляющие компании:
— Помогите нашему горю, не можем добиться от управляющей компании «Уют» почистить двор и вывезти снег, ни одного раза не делали в эту зиму!
Улица Шевцовой Первая
— Из года в год зимой не чистится снег по всей улице Первой Шевцовой от Заельцовского троллейбусного депо и далее, в сторону Базы авиационной охраны лесов (Первая
Остановка «Альянс» в Заельцовском районе
— Вот так дорожные службы почистили дорогу, что людям приходится перелазить по сугробам. Пешеходный переход вообще завален сугробом, — прокомментировал свое фото читатель НГС.
Плехановский жилмассив
Следующая жительница Новосибирска не прислала фотографию, но вы и так всё сможете хорошо представить.
— Город действительно грязный сугроб. Плехановский жилмассив окружен магазинами. «Мария-Ра», «Монетка», «Вереница». К ним трудно подойти — утопаешь в снегу, под которым лед.
Выезд на Ипподромской
— Полностью завалили снегом второстепенный выезд на Ипподромской в сторону улицы Писарева. Просто снегоотвал в городе, на проезжей части, видимо, чтобы далеко не возить. Отправила заявку в отдел благоустройства, реакции пока нет. Там автомобильная дорога проходит, теперь проехать по ней невозможно, — сетует горожанка.
Улица Вокзальная в городе Обь
— Город Обь. Вокзальная улица — пожалуйста, тротуар. Не понять, где его границы, и еще и кювет метра полтора под склончик. Ни с колясками, ни с санками не пройти в районе
Район возле ТРЦ «Сибирский Молл»
— Пешеходный переход, по которому дети ежедневно ходят в школу. Как из-за такого сугроба можно увидеть водителю ребенка? Так у нас всю зиму, — поделилась местная жительница.
Улицы Степная и Тихвинская
— За зиму чистили пару раз. Машины разъехаться не могут. За вечер 2 аварии. Уже жаловались — ответа ноль. Еще и перекресток не регулируется светофором, опасно ходить. Дети ходят в школу, сугробы, машин не видно, и упасть можно на такой дороге. Одним словом, беда для всех! — переживает новосибирец.
Улица Шапошникова
И снова жители Новосибирска переживают за безопасность детей:
— Это Шапошникова, у нас абсолютно не чищено. Дети по этой улице у нас идут в школу.
Пути с Юго-Западного жилмассива
И бонус-видео для тех, кто дочитал до конца, — удивительная поездка
Радость на улице Полевой, 16
Но не всё так плохо в Новосибирске. Один горожанин всё-таки написал в редакцию хороший отзыв об уборке снега:
— С четвертой попытки нам почистили дорогу вдоль дома! Очень хорошо! Замечательно! И даже тротуар, по которому дети ходят в школу. Тротуар — второй раз за два месяца зимы. Дорогу — первый раз. Потому был толстенный слой снега. Немного не успели вывезти весь снег. Но так тщательно. Даже ступеньки кое-где, чтобы можно было добраться до тротуара. Радуюсь, потому что теперь дети смогут до школы идти не по дороге, а по тротуару. Взрослые смогут прогуляться, не боясь сломать ноги, родители — с детьми пройтись. Если бы дорогу и тротуар хотя бы раз в месяц чистили! Спасибо тем, кто организовал работу, и спасибо тем, кто так хорошо потрудился!
Ваш двор завален снегом? Машины и такси застревают? 3 простых шага, как заставить ленивую УК всё почистить.