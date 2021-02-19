«Писали в мэрию — реакции ноль»: редакцию НГС завалили жалобами на ужасную уборку снега. Смотрим проблемные места

Начнем с самого центра. Улица Советская (и не только она) оказалась погребена под снегом. Машины паркуются на снежных завалах, а жители возмущены тем, что не могут дождаться снегоуборочные машины.

Как рассказал Артём Пинчук, председатель ТСЖ дома на Советской, 8, двор которого он уже почистил от снега, со стороны улицы делать это никто не собирается.

— Это уже земля мэрии, там снега — просто кошмар. Я уже и в мэрии заявку оставлял, и 051 звонил, и на «Госуслугах» написал. Мы, конечно, можем сами убрать, но доставка трактора — 3500 рублей и каждый час по 1500 минимум. За 4 часа это 9500 рублей . Мы же налоги не зря платим, а эти расходы лягут на ТСЖ, — возмущается Артём Пинчук.

Он добавил, что сперва хотел убрать снег сам, но чистить двор приехал бы большой трактор, который повредил бы машины.